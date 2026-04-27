株式会社マッシヴドライヴ(所在地：佐賀県唐津市、代表取締役：坂本 正裕、PR担当：株式会社フェミニクトメディア)が運営する3人制プロバスケットボールチーム「LEO BLACKS SAGA」は、2026シーズンより、チームキャプテンの小堺 翼がゼネラルマネージャー(GM)に就任することをお知らせいたします。





小堺 翼氏





本件は、選手としてプレーしながらチームの競技および事業を統括する“選手兼GM”という異例の体制であり、プロスポーツにおける「競技と事業の分断」を打ち破る新たな取り組みとなります。

本体制により、競技力の向上と事業成長の両立を加速させ、チームとしての価値最大化を図ります。









【背景】

プロスポーツの理想像。それは、コート上の勝利が地域やパートナーの価値に直結し、事業の成長がさらなる競技力の向上を生む「価値の循環」にあります。

LEO BLACKS SAGAは、この理想をより高い次元で実現するため、競技と事業を一体で推進する新体制へと移行します。

新GMに就任する小堺 翼は、選手として誰よりも「勝利の価値」を理解し、キャプテンとして「組織の在り方」を模索し続けてきました。

現場を知り尽くした彼が経営の意思決定に加わることで、スポーツの情熱を社会的な価値へと変換する、新しいモデルを構築してまいります。









【小堺 翼コメント】

この度GMに就任しました、小堺 翼です。

このような機会をいただいたチームに心から感謝しています。

このチームで勝ちたい。そして、このチームを本気で変えたい。その覚悟で、GMという立場を引き受けました。

私が目指すチームは、「強く、楽しませるチーム」です。勝つことはもちろん、応援してくださる皆様に「楽しかった、来てよかった」と感じていただけるチームを作ります。

選手としてだけでなく、チームの未来に責任を持つ立場として、言い訳をせず、結果にこだわり、強い覚悟を持って全力で挑みます。





小堺 翼氏(2)









【代表コメント】

LEO BLACKS SAGAは、単に勝つだけでなく、価値を生み続けるチームでなければならないと考えています。そのためには、競技と事業を一体で動かす必要があります。

小堺はこれまでチームの中心として戦い続けてきました。その中で見せてきた姿勢と覚悟は、誰よりも信頼できるものです。

今回のGM就任は、チームの未来を見据えた判断であり、簡単な挑戦ではありませんが、このチームを変えられるのは彼しかいないと確信しています。

この挑戦を通じて、チームとしての在り方そのものを進化させていきます。









【今後の展望】

LEO BLACKS SAGAは、小堺GM体制のもと、競技と事業を一体で強化し、持続的に成長できるチームを目指します。短期的な勝利だけでなく、中長期的に価値を生み続ける組織へと進化していきます。

そのために、競技力の向上・スポンサー価値の最大化・地域との連携を一体で推進し、チームとしての存在価値を高めてまいります。

そして、勝つことはもちろん、観る人の心を動かし、応援したくなるチームであり続けることを大切にします。

一つひとつの試合、一つひとつの取り組みに本気で向き合い、今シーズン戦って参ります。





小堺 翼氏(3)

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