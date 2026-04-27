ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズ(以下、ショットナビ)を販売するテクタイト株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：松本 能和)は、高機能と低価格を両立したレーザー距離計「STEADY」を発売いたします。ピンシーク計測やスキャン計測、更に3点間距離計測機能を搭載し、0.1yd単位の高精度計測と0.05秒の瞬間計測を実現。プレー中の戦略に必要な機能と高い測定性能を備えながら25,000円(税込)以下という価格を実現しました。





ロゴ





STEADY





製品URL： https://shotnavi.jp/snp/lasersniper/steady/









【STEADYの特長】

〇シーンに応じた3種の計測方法

ポイント計測

目標物までの距離を計測します。





ポイント計測





ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)

優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンフラッグまでの距離をロックします。





ピンシーク計測





スキャン計測

バンカーやクリーク、木など様々な目標物までの距離を一度に知りたいときに役立つ機能です。





スキャン計測





〇ボールから離れていても計測可能

3点間距離計測(3D計測モード)

ボールの位置まで行かなくても、カートなどの離れた場所から目標物までの距離計測が可能です。





3D計測(1)





3D計測(2)





○0.1yd単位の高精度表示

0.1yd単位で距離を表示し、精度の高い測定結果を確認できます。





0.1yd表示画像





○手ブレを抑えた瞬間計測

超高速0.05秒のスピード。ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します。





瞬間計測





【STEADY概要】

○商品名 ： STEADY

○価格 ： 24,970円(税込)

○製品カテゴリ ： ゴルフ用レーザー距離計測器

○本体外寸 ： 93.2×56.5×32.6mm

○重量 ： 116g

○主な機能 ： 3D計測モード(3点間距離計測)、高速計測0.05秒、

緑・赤OLED表示、計測距離3.2～1,312.3yd

(3.0～1,200.0m)、ポイント計測、ピンシーク計測、

スキャン計測、目安距離、高低差、競技モード、

充電式、など

○防水仕様 ： IPX4相当(生活防水程度)

○充電時間 ： 約3.5時間

○フル充電時使用回数： 約32,000回(使用年数や使用頻度により減少します)

○セット内容 ： STEADY本体、キャリングケース、レンズクロス、

USBケーブル Type-C、取扱説明書兼保証書

○製品URL ： https://shotnavi.jp/snp/lasersniper/steady/

○メーカーURL ： https://shotnavi.jp/





ブラック





【ショットナビについて】

日本全国のゴルフ場に対応するゴルフ用GPS距離計測器「ショットナビ」を2008年より展開。以来GPS距離計測器のパイオニアとして多彩な機種を開発・販売。

2018年からはレーザー距離計測器の開発・販売を行っており、2025年にはシリーズ累計販売数200万台を突破いたしました。









【会社概要】

会社名：テクタイト株式会社

代表者：松本 能和

所在地：〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル26階









【テクタイト株式会社およびテクタイトグループについて】

テクタイト株式会社は電子機器・電子製品の開発製造販売、各種電子部品の開発製造販売、EMS(電子機器の受託生産)事業、OEM/ODM事業、Eコマース事業(電子商取引)、家電製品・光学機器の卸売事業を営む事業会社です。

テクタイトグループでは、エレクトロニクス関連事業を中核とし「常に自らを革新し創造を続けることで未知の新しいビジネスに絶え間なくチャレンジしていくこと」を信条に事業を行っております。









※「Shot Navi(ショットナビ)」は、テクタイト株式会社の登録商標です。