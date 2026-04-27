ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズ(以下、ショットナビ)を販売するテクタイト株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：松本 能和)は、Shot Naviの「Evolve」シリーズ最新機種で、カートナビ国内シェアNo.1※を誇るテクノクラフト社製「MARSHAL-Ai」のピンポジションデータと連携し、簡単に正確なピンまでの距離を表示します。さらに従来モデルからの軽量化や、グリーンの起伏を視覚的に把握できるDynamic Green Eye、直観的なタッチパネル操作、日本製ならではの高い品質を備えています。

※テクノクラフト社調べ





ロゴ





Evolve GII





製品URL： https://shotnavi.jp/snp/evolve_g2/









【Evolve GIIの特長】

〇ピンポジションを確実に捉える

テクノクラフト社製カートナビのピンポジションデータと連携し、正確なピンまでの距離を表示します！

※ピンポジションデータは、テクノクラフト社製カートナビ導入コースにてご利用可能です(約1500コース対応)





ピンポジション





○さらに軽くなった軽量ボディ

当社従来品と比べて約9gの軽量化に成功しました。





軽量化





○Dynamic Green Eye

グリーンの起伏をヒートマップで視覚的に表現し、現在地から見たグリーン形状をリアルタイムに自動回転表示します。さらに、幅・奥行・フロントエッジ・センターまでの距離も確認できます。





Dynamic Green Eye

























〇安心・高品質の日本製

本製品は国内自社工場で生産している“MADE IN JAPAN”です。





MADE IN JAPAN





【Evolve GII概要】

○商品名 ： Shot Navi Evolve GII

○価格 ： 33,000円(税込)

○製品カテゴリ ： 腕時計型GPSゴルフナビ

○本体外寸 ： Φ47.5×14mm(ベルトを除く)

○重量 ： 53g

○主な機能 ： 当日のピンポジション表示、Dynamic Green Eye、

フェアウェイナビ、オートメジャー、オートビュー

マルチ衛星測位システム、アプリ連携 など

○防水仕様 ： IPX7(生活防水程度)

○充電時間 ： 約2.5時間

○フル充電時使用回数： GPS使用時 最大約8時間

○パッケージ内容 ： 専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル、

クイックスタートガイド兼保証書

○製品URL ： https://shotnavi.jp/snp/evolve_g2/

○メーカーURL ： https://shotnavi.jp/





製品画像





【ショットナビについて】

日本全国のゴルフ場に対応するゴルフ用GPS距離計測器「ショットナビ」を2008年より展開。以来GPS距離計測器のパイオニアとして多彩な機種を開発・販売。

2018年からはレーザー距離計測器の開発・販売を行っており、2025年にはシリーズ累計販売数200万台を突破いたしました。









【会社概要】

会社名：テクタイト株式会社

代表者：松本 能和

所在地：〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル26階









【テクタイト株式会社およびテクタイトグループについて】

テクタイト株式会社は電子機器・電子製品の開発製造販売、各種電子部品の開発製造販売、EMS(電子機器の受託生産)事業、OEM/ODM事業、Eコマース事業(電子商取引)、家電製品・光学機器の卸売事業を営む事業会社です。

テクタイトグループでは、エレクトロニクス関連事業を中核とし「常に自らを革新し創造を続けることで未知の新しいビジネスに絶え間なくチャレンジしていくこと」を信条に事業を行っております。









※「Shot Navi(ショットナビ)」は、テクタイト株式会社の登録商標です。