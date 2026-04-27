地下街及び地下駐車場の運営を行う株式会社ユニモール(所在地：愛知県名古屋市中村区、代表取締役社長：古橋 明)は、「わっっっくわくマルシェ」を2026年5月4日(月・祝)、5日(火・祝)に、名古屋市中村区の地下街「ユニモール」で行います。





イベント詳細： https://www.unimall.co.jp/news/detail/586





イベントポップ





■「わっっっくわくマルシェ」開催の背景

今年で3年目となるユニモールのゴールデンウィークイベント。ゴールデンウィークの思い出作りに、日常では味わえない“わくわく”を感じてもらいたい、という想いで企画しました。大人も楽しめる製造体験やユニモールでお馴染みのポップアップショップの出店など、家族で一緒に楽しめるワークショップを中心に企画しました。また、「名古屋ストリートピアノフェスティバル」の一会場として、来街された方が自由に演奏できるストリートピアノを設置します。









■開催概要

イベント名： 「わっっっくわくマルシェ」

開催日時 ： 2026年5月4日(月・祝)、5日(火・祝) 11:00～17:00

会場 ： ユニモール地下街全域

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-26先 ユニモール地下街

アクセス ： 地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩1分

主催 ： 株式会社ユニモール

公式サイト： https://www.unimall.co.jp/





＜イベント内容＞

(1)ワークショップやポップアップショップの出店

イーストプラザにて、ユニモールのテナントやお馴染みのポップアップショップが集うマルシェ＆ワークショップを開催。





(2)各日先着100名様に「カーネーション」をプレゼント

マルシェで商品を購入された方、ワークショップに参加された方、各日先着100名様にミニカーネーションをプレゼント！





(3)イーストプラザ壁面に母の日をイメージしたフォトスポットを展開！





(4)ユニモールにストリートピアノがやってくる！

「名古屋ストリートピアノフェスティバル」の一会場として、ユニモールセンタープラザにストリートピアノを設置。誰でも自由に演奏可能。

日時：5月2日(土)～6日(水・祝) 演奏可能時間は10:00～18:00

会場：ユニモール センタープラザ

料金：無料

※詳細は特設ページをご確認ください。

特設ページ： https://www.unimall.co.jp/news/detail/588













■マルシェ・ワークショップの内容

＜イーストプラザ南側＞

(1)【事前予約制 スターバックス名駅地下街ユニモール店による コーヒーセミナー】

開催時間 ： (1)13:00～14:00 (2)15:00～16:00

所要時間 ： 60分

参加費 ： 1,100円(税込)

詳細 ： スターバックスコーヒー名駅地下街ユニモール店までお問い合わせください。

TEL ： 052-565-8757

申込フォーム： https://www.starbucks.co.jp/seminar/list.php?contents=30&contentsId=16





(2)【ラッシュ名古屋ユニモール店による製造体験イベント】

バスボム「ルナズバタフライ」や洗顔料「天使の優しさ」をハンドメイドして体験後にお持ち帰りいただけます。

※製造体験にて手作りしたものはお持ち帰りいただけますが、他人に譲渡することはできません。

開催時間：11:00～17:00

※製造体験の開催時間は(1)13:00～ (2)14:30～ (3)16:00～

※申込は11:00～店頭で受付中。最終受付は16:00。

所要時間：45分

参加費 ：1,500円(税込) ※会場でお支払いください。

参加方法：店頭(ラッシュ名古屋ユニモール店)またはお電話にて受付。当日空きがあれば参加可能

TEL ：052-571-2150





☆追加イベント☆ 「FUN＆GAMES」開催

製造体験+ラッシュとコスメの未来を考える特別なアクティビティが体験できるイベント。

1,000円分のギフトカード・限定風呂敷のお土産付き！

所要時間：45分

参加費 ：4,500円(税込)

※詳細はラッシュ名古屋ユニモール店までお問い合わせください。





＜イーストプラザ北側＞

【たにくふぁ～むによる多肉寄せ植えワークショップ】

ミニサイズの多肉植物を選んでブリキ缶に寄せ植えが作れます！可愛いスタンド付き。

予約不要・随時受付

作業時間：15分～30分程度

料金 ：1,000円(税込)





＜イーストプラザ中央＞

【ユニモールでお馴染みのポップアップショップ4店が出店】

・晴々(スコーンの販売)

・小麦子(パンの販売)

・DOUBLE ROSE(一点ものアクセサリーの販売と手作りワークショップ体験)

・JOY CAT LUNA(猫雑貨の販売)









■「わっっっくわくマルシェ」イメージポスター





イベントポスター





ユニモール地下街出入口





■会社概要

商号 ： 株式会社ユニモール

代表者 ： 代表取締役社長 古橋 明

所在地 ： 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-26

設立 ： 1967年5月

事業内容： 地下街及び地下駐車場の運営

資本金 ： 6億円

URL ： https://www.unimall.co.jp/