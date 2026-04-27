NY・ブロードウェイのリバイバル版初演から今年で30周年を迎え、世界38か国・500都市以上・13言語で上演されているメガヒット・ミュージカル シカゴ。1996年版は現在も上演が続くブロードウェイを代表するロングラン作品として、長年にわたり世界中の観客を魅了し続けています。実話に基づく二人の悪女によるスキャンダラスなシンデレラ・ストーリーは人々の共感を呼び、「オール・ザット・ジャズ」をはじめとする名曲の数々、そして鬼才 ボブ・フォッシー の振付を体現したセクシーでスタイリッシュなダンスが、唯一無二の世界観を生み出します。 2026年夏に行われる来日公演では、昨年日本で開催されたミュージカル レ・ミゼラブル ワールドツアースペクタキュラーでジャベール役を好演した ブラッドリー・ジェイデン が、敏腕弁護士ビリー・フリン役で来日することが決定！これまで『レ・ミゼラブル』ジャベール役／アンジョルラス役、『ウィキッド』フィエロ役、オペラ座の怪人 ラウル役（イタリア版）などを務め、さらに世界各国でソロコンサートを成功させるなど、ウエストエンドをはじめ国際的に活躍するトップミュージカルスターが、日本で『シカゴ』デビューを果たします。圧巻の歌声と華麗な演技で魅せるビリー・フリンに、どうぞご期待ください！ チケット主催者先行販売は4月29日(水祝)10:00より開始いたします。詳細は公式ホームページよりご確認ください。

WHO’S WHO

https://chicagothemusical.jp

ブラッドリー・ジェイデン [ビリー・フリン] Bradley Jaden [Billy Flynn]

ロンドン、ウエストエンドを拠点にインターナショナルに活躍するトップミュージカル俳優。2025年夏、日本で開催されたミュージカル レ・ミゼラブル ワールドツアースペクタキュラーでジャベール役を好演。これまでの『レ・ミゼラブル』出演歴は、ジャベール役（ソンドハイム劇場 2019年・2024年、クイーンズ劇場 2018年）、ステージド・コンサート版アンジョルラス役（ギールグッド劇場 2019年）、30周年記念公演アンジョルラス役（クイーンズ劇場 2015年）、レスグル役（クイーンズ劇場 2014年）。そのほか主な舞台出演作には『スティーヴン・ソンドハイムズ・オールド・フレンズ』、『オペラ座の怪人』ラウル役、『ウィキッド』フィエロ役、『ゴースト』、『シュレック・ザ・ミュージカル』などがある。 世界各地でのミュージカルコンサート公演（『ザ・リユニオン』（東京）、『Do You Hear the People Sing?』（マニラ）、『ブラッドリー・ジェイデン ライブ・イン・コンサート』（ロンドン、ニューヨーク、ブダペスト、トリエステ、台北、日本）など）やテレビ出演(『イーストエンダーズ』、『エマーデール』、『シュガー・ラッシュ』、『ブリテンズ・ゴット・タレント』)など、国際的に活躍する実力派。 IG - @bradleyjaden X - @BradleyJaden

ジャレンガ・スコット [ヴェルマ・ケリー] Djalenga Scott [Velma Kelly]

イタリア・コンティ演劇芸術アカデミーでトレーニングを積む。『CHICAGO』の英国ツアーにヴェルマ・ケリー役として出演。そのほかの出演作に『キャッツ』ボンバルリーナ役（キルワース・ハウス劇場）、『アニー』リリー・セント・レジス役（ウエストエンド、英国/ヨーロッパツアー）、『グリース』リゾ役（英国レスターのカーブ劇場、ドバイ）、『ウエスト・サイド・ストーリー』アニータ役（英国ツアー）、『ザ・ロッキー・ホラー・ショー』マジェンタ役（ヨーロッパツアー）、『CHICAGO』モナ、リズ、ヴェルマ役（ウエストエンド）、『バットマン・ライブ』ハーレイ・クイン役（米国ツアー）、『ジョセフ・アンド・ザ・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』（ウエストエンド）、『Beautiful and the Damned』（ウエストエンド）、『フラッシュダンス』ジャズミン/代役、アレックス役（オリジナル英国ツアー）、『FAME』カルメン役（ヨーロッパツアー）、および『NOISES OFF』ブルック役（バーミンガム・レパートリー劇場）があり、映画作品『Beast』（Agile Films）、『I Give It A Year』アレックス役（スタジオカナル）、TVシリーズ『Trapped! 』Scarlett/Esme役（BBC）にも出演している。

サラ・ソータート [ロキシー・ハート] Sarah Soetart [Roxie Hart]

アントワープ王立バレ工学校をはじめ、ベルギーやイギリスのナショナル・バレエ・スクールでトレーニングを積む。『CHICAGO』ではロキシー・ハート役としてフェニックス劇場、ケンブリッジ劇場、ギャリック劇場および複数のツアー公演に出演。そのほかの出演作に『グレン・ミラー物語』ヘレン・バーガー役（ロンドン・コロシアム）、『サウンド・オブ・ミュージック』エルザ役（英国ツアー）、「オン・ザ・タウン」アイヴィ・スミス役（イングリッシュ・ナショナル・オペラ、シャトレ座）、『キス・ミー・ケイト』『FAME』（ヴィクトリア・パレス劇場）、『キャッツ」ヴィクトリア役（ニュー・ロンドン劇場）、『回転木馬』ルイーズ役アンダースタディ（英国ツアー）があり、ディズニー映画「101」プレミアや「ヨハン・シュトラウス・ガラ」でロイヤル・アルバート・ホールの舞台にも立っている。

他、イギリスカンパニー

STORY

1920年代のジャズ全盛時代、イリノイ州シカゴ。不倫を重ねていた夫と妹を殺した元ナイトクラブ・ダンサー、ヴェルマ・ケリーが収監されている監獄に、新顔がやってくる。彼女の名はロキシー・ハート。冴えない夫エイモスに飽き飽きしている女優志願の人妻ロキシーは、自分を捨てようとした愛人フレッド・ケイスリーを殺害したのだ。悪徳敏腕弁護士ビリー･フリンの力でメディアの注目を一身に集め、スターとなっていたヴェルマに負けじと、ロキシーもビリーを雇ってマスコミを利用し、正当防衛の“悲劇のヒロイン”として一躍メディアの寵児になっていく。スポットライトを求めるロキシーの快進撃はどこまで続くのか？ 彼女と反目するヴェルマのリベンジは？ 二人の女と一人の男の名声を賭けた争いが今、幕を開ける──。

公演概要

【公演名】ブロードウェイミュージカル『シカゴ」30周年記念来日公演 生演奏／英語上演／日本語字幕あり ＜東京公演＞ 2026年8月19日 (水) ～８月30日(日) 合計１６公演 会場：東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階） ＜大阪公演＞ 2026年9月3日 (木) ～９月６日(日) 合計6公演 会場：オリックス劇場 【出演】ビリー・フリン役：ブラッドリー・ジェイデン、ヴェルマ・ケリー役：ジャレンガ・スコット、ロキシー・ハート役：サラ・ソータート 他、イギリスカンパニー 【作詞】フレッド•エッブ 【作曲】ジョン•カンダー 【脚本】フレッド•エッブ&ボブ•フォッシー 【初演版演出•振付】ボブ•フォッシー 【オリジナルNYプロダクション演出】ウォルター•ボビー 【オリジナルNYプロダクション振付】アン•ラインキング 【チケット料金（税込・全席指定）】 ＜東京公演＞ S席18,500円、A席15,800円、B席12,800円、C席8,800円 ＜大阪公演＞ 昼公演：S席 17,500円／A席 13,500円／B席 11,000円／C席 8,000円 夜公演（税込・全席指定）：S席 16,500円／A席 12,500円／B席 10,000円／C席 7,000円 ※未就学児入場不可 ※チケットはお一人様1枚必要です。 ※公演中止の場合を除き、お客様の体調不良によるチケットの払い戻しは致しません。 ※車椅子をご利用のお客様は、S席をご購入いただき、東京公演はキョードー東京、大阪公演はキョードーインフォメーションまでお電話にてお問合せ下さい。 ※出演者の変更によるチケットの払い戻しは致しません。 公式ホームページ：https://chicagothemusical.jp ★チケット主催者先行販売4月29日(水祝)10 :00開始！ 詳細は公式HPにてご確認ください。 【チケット一般発売日】2026年6月13 日(土)10:00AM 主催：TBS / キョードー東京（東京）、関西テレビ放送／キョードー大阪（大阪） 企画制作：TBS／キョードー東京 後援：TBSラジオ（東京）、FM802／FM COCOLO（大阪） 招聘：キョードー東京 【お問い合わせ】 ＜東京公演＞キョードー東京 0570-550-799（平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00） ＜大阪公演＞キョードーインフォメーション 0570-200-888（月～土11:00～18:00日祝休み）