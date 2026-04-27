ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ（ANA InterContinental Beppu Resort & Spa/大分県別府市）では、東京・有楽町の老舗グランメゾン「アピシウス」総料理⻑ 森山 順一氏とエグゼクティブソムリエである情野 博之氏をお迎えし、シグネチャーレストラン「アトリエ」を率いるヘッ ドシェフ安部 大輔とともに創り出す一夜限りのコラボレーションディナーを開催いたします。

受け継がれてきたグランメゾンの伝統と格式、そして豊かな自然に育まれた「大分テロワール」の革 新が交差する特別な一夜。それは単なる“共演”にとどまらない、技と感性が織りなす唯一無二のストーリー。伝統の奥行きと枠を超えた創造性が重なり合う新たな美食の表現に、エグゼクティブソムリエ 情野氏によるペアリングと対話が華を添え、記憶に残る余韻とともに豊かな体験へと導きます。 ■開催日 : 2026年6月21日(日) ■開催時間 : 受付:6:15 PM / 開宴:6:30 PM ■料金 : コース料理 + ドリンクペアリング 44,000円 ・各料金は税込みサービス料別

1983年の創業以来、伝統と格式を守りながら、日本のフランス 料理界を牽引し続ける老舗グランメゾン。アール・ヌーヴォー 様式で統一された重厚感ある空間が広がる店内。

https://anaicbeppu.com/collaborationdinner_apicius-atelier-2026

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパについて

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ【地上4階/客室数89室/6つのレストラン＆バー/3つの宴会場】は、別府の温泉文化と世界最大級のラグジュアリーホテルブランド「インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツ」との融合により、これまでになかった究極の癒しをもたらすリゾートエクスペリエンスをご提供いたします。 Facebook： https://www.facebook.com/ANAInterContinentalBeppu Instagram：https://www.instagram.com/anaintercontinentalbeppu/

https://anaicbeppu.com/

インターコンチネンタル®ホテルズ&リゾーツについて

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界 初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペ が創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑 的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグ ジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながら も、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を 満たす洗練されたひとときをお届けします 詳細は、ブランド公式サイトhttps://www.intercontinental.com その他SNSサイトwww.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinentalをご覧ください。

IHGホテルズ＆リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good(真のホスピタリティ) を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級の ロイヤリティプログラム IHG ワンリワーズを有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100 万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。 ・ラグジュアリー &ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネン タル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェットコレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ ・プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテル ズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ ・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホ テルズ ・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッ ド スイーツ ・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されて います。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客 様をお迎えしています。 ※2026年3月31日現在 IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan Linkdin : https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/