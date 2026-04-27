落合博満氏の講演会「落合博満 講演会 2026」が7月20日（月・祝）に東京・日本青年館ホールを皮切りに全国各地で開催される。

落合氏は、社会人野球チーム「東芝府中」を経て、1978年のドラフト会議でロッテ・オリオンズが3位指名し25歳でプロ野球選手になった。3年目の1981年に初の首位打者、翌1982年には史上最年少で三冠王に。それだけではとどまらず、1985年と1986年に2年連続で三冠王になり、史上最多３度の三冠王を達成した。その直後、1986年の年末にトレードで中日ドラゴンズへ。1988年シーズンは中日ドラゴンズのリーグ優勝にも貢献。1989年には史上初の両リーグ打点王、1990年にはこれも史上初となる両リーグホームラン王に輝いた。1994年からは読売ジャイアンツ、1997年には日本ハムファイターズに移籍し、1998年シーズンで現役を引退。2004年シーズンから中日ドラゴンズの監督として球界復帰すると、就任初年度でリーグ優勝を達成。中日の監督としては、8年間でリーグ優勝4回、日本一を1回、全てのシーズンでAクラス入り（3位以上）を成し遂げて、“オレ流”で中日ドラゴンズを常勝チームへと進化させ、黄金期を築き上げた。2011年には日本の野球の発展に大きく貢献した功績を永久に讃え、顕彰する「野球殿堂」入りを果たしている。 野球に関する著書も多いが、ネットなどで事実と異なる情報が流れているのを知り、それなら自分の言葉で語ろうというのがきっかけでYouTubeチャンネル「落合博満のオレ流チャンネル」を開設。自身が経験したことに基づく“野球”の話を発信し、幅広い世代から支持され、この4月で5周年を迎えた。YouTubeでは日本のプロ野球のことだけでなく、MLBのこと、少し前にはWBCについても語っているが、ペナントレースが折り返しを迎える時期、オールスター戦直前の7月20日に行われる講演会ではどんな話が聞けるのか気になるところ。 講演会にはスペシャルゲストとして、森繁和氏と江川卓氏の登壇が予定されている。森氏は1978年のドラフト会議で西武ライオンズから1位指名を受けて入団。2年目の1980年に10勝、3年目の1981年には14勝を挙げ、投手陣の中の主軸として活躍。1988年シーズンで引退した後、1989年シーズンから西武ライオンズの二軍投手コーチを務めた他、日本ハムファイターズ、横浜ベイスターズでもコーチとして指導に当たった。2004年シーズン、中日ドラゴンズの監督に就任した落合氏からの要請を受けて、一軍投手コーチを務めて、2010年シーズンには一軍ヘッドコーチに就任し、監督の落合氏と共に戦った。 江川氏は、作新学院高校時代から“怪物”と呼ばれ、1979年から1987年まで読売ジャイアンツでエースとして活躍。9年間で135勝を記録している。現役引退後は、監督やコーチを務めることはまだないが、プロ野球の解説、スポーツコメンテーターとして、野球に携わっている。落合氏同様、江川氏も自身のYouTubeチャンネル「江川卓のたかされ」を開設しており、野球をテーマにトークを展開したり、元プロ野球選手を招いての対談企画を発信したりしている。落合氏が1953年生まれ、森氏が1954年生まれ、江川氏が1955年生まれ。同世代ならではのディープなトークにも期待したい。 チケットは現在、先行予約を受付中（抽選）。詳細は公式サイトへ。

＜全国公演＞

7月20日（月・祝）13:00東京・日本青年館ホール ゲスト：森繁和・江川卓 ［問］キョードー東京0570-550-799（平日11:00～18:00/土日祝10:00～18:00） ［主催］ニッポン放送／文化放送／モストプランニング ［協力］テレビ愛知 9月21日（月・祝）13:00広島・JMSアステールブラザ中ホール ゲスト：森繁和・達川光男・高橋慶彦 ［問］YUMEBANCHI（広島）082-249-3571（平日12:00～17:00） ［主催］中国放送／モストプランニング ［協力］テレビ愛知 9月26日（土）13:00宮城・日立システムズホール仙台シアターホール ゲスト：森繁和・梨田昌孝・中村紀洋 ［問］EDWARD LIVE 022-266-7555（平日11:00～15:00） 主催］tbc東北放送／EDWARD LIVE ［協力］テレビ愛知／モストプランニング 10月25日（日）13:00兵庫・あましんアルカイックホール・オクト ゲスト：森繁和・梨田昌孝・中村紀洋 ［問］キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00※土日祝休業） ［主催］モストプランニング ［協力］MBS／テレビ愛知 11月3日（火・祝）13:00東京・大田区民ホール・アプリコ大ホール ゲスト：後日発表 ［問］キョードー横浜 045-671-9911（平日11:00～15:00※祝日除く） 11月8日（日）13:00愛知・一宮市民会館 ゲスト：後日発表 ［問］サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00～18:00） 公式ホームページ https://ochiai-hiromitsu-koenkai.com