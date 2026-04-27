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「バンドルカード」 抽選で最大10,000円が当たる！「セブン銀行ATMチャージ抽選キャンペーン」を開催
Visaプリペイドカード「バンドルカード」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、2026年4月27日より「セブン銀行ATMチャージ抽選キャンペーン」を開催します。
2026年1月に1,400万ダウンロードを達成したバンドルカードは、今年10周年を迎えます。多くの皆さまにご愛顧いただいておりますこと、感謝いたします。
今回、期間中にセブン銀行ATMから合計3,000円以上のチャージを行うと最大10,000円が当たる抽選キャンペーンを開催します。
セブン銀行ATMチャージをご利用のみなさまは、忘れずにエントリーして、バンドルカードをご利用ください。
現在、バンドルカード刷新プロジェクト「Re: バンドルカード」推進中です。今後も便利で使いやすく、バンドルカードは進化します。ご期待ください。
【セブン銀行ATMチャージ抽選キャンペーン概要】
期間中にセブン銀行ATMからバンドルカードにチャージすると、抽選で最大10,000円が当たります。
実施期間：2026年4月27日（月）12:00〜2026年6月30日（火）23:59
対象条件：
1. キャンペーン期間中にエントリー
2. キャンペーン期間中に、セブン銀行ATMからバンドルカードへ合計3,000円以上チャージ
※ポチっとチャージ（後払い）の支払いをセブン銀行ATMで行った場合は、本キャンペーンの対象外となります 。
特典：条件を満たした方の中から抽選で合計1,000名様にプレゼント
特典進呈時期：2026年7月中
特典（プレゼント）詳細：
※当選発表は残高付与をもって代えさせていただきます。
※当選された方には、「キャンペーン当選チャージ」としてバンドルカード残高が付与されます。
キャンペーンの参加方法、注意事項等の詳細は、キャンペーンページをご確認ください。
キャンペーンページ：https://vandle.jp/campaigns/sevenbank-atm-charge-202604/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202604-sevenbank-campaign&utm_content=press_link
【バンドルカードについて】
最短1分で発行できるVisaブランドのプリペイドカード※1です。日本を含む全世界200以上の国と地域にあるVisa加盟店でご利用が可能で※2、チャージ式で利用金額がわかりやすい安心感から多くの方々に支持されております。また、アプリから金額を入力すると即座にチャージできる「ポチっとチャージ」※3など、便利な機能も搭載されています。スマートフォンアプリに表示してネットショッピングで使える「バーチャルカード」のほか、実店舗でもご利用いただけるプラスチック製カードの「リアル」「リアル＋（プラス）」※4が発行できます。また、Android端末に限り、Visaのタッチ決済にも対応しており、スマートフォンをかざすだけでお支払いいただけます。
2026年1月、1,400万ダウンロード突破。
※1 バンドルカードのご利用は満13歳以上の方が対象となり、未成年の方は保護者の同意が必要になります。
※2 カードの種類によってはご利用いただけないVisa加盟店がございます。
※3 ポチっとチャージは株式会社セブン銀行の提供するサービスを利用しています(ご利用には手数料・年齢確認・審査がございます)
※4 リアル＋（プラス）は本人確認が必要です。
サービス詳細はこちら（https://vandle.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202604-sevenbank-campaign&utm_content=press_link）をご参照ください。
【カンムの概要】
社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、中小事業者向けキャッシュフローソリューションとして『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社カンム 広報担当：塚田
メールアドレス：contact@kanmu.co.jp
関連リンク
バンドルカード 公式サイト
https://vandle.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202604-sevenbank-campaign&utm_content=press_link