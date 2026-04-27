遮断弁の構築調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
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ビルエネルギー効率化とスマートビルディングの普及に伴い、遮断弁の需要は今後10年間で大きな転換期を迎えます。こうした業界の成長ポテンシャルを背景に、GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は最新調査レポート 「遮断弁の構築の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、遮断弁（ビル向け）市場の構造変化を売上・販売量・価格推移・市場シェアの観点から包括的に分析。地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細データに加え、主要企業の成長戦略や競争環境の変遷を定性的に掘り下げており、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1014325/shut-off-valve-in-building
市場の基礎構造：遮断弁がビル空調・冷暖房システムで果たす役割
建築分野における遮断弁とは、冷却システム・加熱システム・ラジエーターなど、主にHVAC分野で使用されるバルブ製品を指します。特に欧州は世界最大の市場（シェア約29％）であり、米国が約22％で続いています。エネルギー効率規制の強化やゼロエネルギービル（ZEB）の普及に伴い、高精度な流量制御が可能な遮断弁への置き換え需要が急増しています。
市場分析：主要企業のシェア構造と競争マップ（2024-2026年）
遮断弁の構築市場における主要企業には、以下のグローバル・ローカルプレイヤーが含まれます：
Schneider Electric、Johnson Control、IMI、Honeywell、AVK、KITZ、Bray、TALIS、SIEMENS、Oventrop、Danfoss、BELIMO、TOMOE、YUANDA VALVE、BVMC、Shandong Yidu Valve、DunAn Valves、HENAN GAOSHEN VALVE、WORLD HVAC STOCK、Hebei Balance-Valve、SHANGHAI DUINENG MFG VALVE、Butter-valve、Shenzhen Fatian valve
本レポートでは、これらの企業の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析。特に注目すべき点として、上位3社で市場シェアの約24％ を占める一方、中国・アジア勢の台頭が地域競争を激化させています。欧州勢（Danfoss、BELIMO、Siemensなど）は高効率・スマート制御分野で強みを持つ一方、中国メーカー（YUANDA、Shandong Yidu、DunAnなど）は価格競争力と国内需要の拡大を武器にシェアを伸ばしています。
製品タイプ別・用途別セグメント詳細と成長ドライバー
遮断弁の構築市場は以下のセグメントに分類され、それぞれ2032年までの成長見通しが異なります。
製品タイプ別：
Ball Valve（ボールバルブ） - 完全開閉用途で安定需要
Butterfly Valve（バタフライバルブ） - 大口径・低コストで普及継続
Gate Valve（ゲートバルブ） - オンオフ制御で産業向け堅調
Globe Valve（グローブバルブ） - 流量調整精度が求められるHVAC分野で成長中
用途別：
Cooling system（冷却システム） - データセンター冷却需要拡大
Heating system（加熱システム） - 地域暖房（DH）再投資により堅調
HVAC（空調・換気） - スマートビル・BEMS連携で高付加価値化
Radiators（ラジエーター） - 欧州中心に改修需要
Others（その他給湯・防火など）
地域別では、欧州（約29％）が依然として最大市場ですが、アジア太平洋地域（特に中国・東南アジア）の新築ビル市場が最も高い成長率を示しています。北米は既存ビルのレトロフィット（改修）需要が成長を支えています。
ビルエネルギー効率化とスマートビルディングの普及に伴い、遮断弁の需要は今後10年間で大きな転換期を迎えます。こうした業界の成長ポテンシャルを背景に、GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は最新調査レポート 「遮断弁の構築の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、遮断弁（ビル向け）市場の構造変化を売上・販売量・価格推移・市場シェアの観点から包括的に分析。地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細データに加え、主要企業の成長戦略や競争環境の変遷を定性的に掘り下げており、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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市場の基礎構造：遮断弁がビル空調・冷暖房システムで果たす役割
建築分野における遮断弁とは、冷却システム・加熱システム・ラジエーターなど、主にHVAC分野で使用されるバルブ製品を指します。特に欧州は世界最大の市場（シェア約29％）であり、米国が約22％で続いています。エネルギー効率規制の強化やゼロエネルギービル（ZEB）の普及に伴い、高精度な流量制御が可能な遮断弁への置き換え需要が急増しています。
市場分析：主要企業のシェア構造と競争マップ（2024-2026年）
遮断弁の構築市場における主要企業には、以下のグローバル・ローカルプレイヤーが含まれます：
Schneider Electric、Johnson Control、IMI、Honeywell、AVK、KITZ、Bray、TALIS、SIEMENS、Oventrop、Danfoss、BELIMO、TOMOE、YUANDA VALVE、BVMC、Shandong Yidu Valve、DunAn Valves、HENAN GAOSHEN VALVE、WORLD HVAC STOCK、Hebei Balance-Valve、SHANGHAI DUINENG MFG VALVE、Butter-valve、Shenzhen Fatian valve
本レポートでは、これらの企業の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析。特に注目すべき点として、上位3社で市場シェアの約24％ を占める一方、中国・アジア勢の台頭が地域競争を激化させています。欧州勢（Danfoss、BELIMO、Siemensなど）は高効率・スマート制御分野で強みを持つ一方、中国メーカー（YUANDA、Shandong Yidu、DunAnなど）は価格競争力と国内需要の拡大を武器にシェアを伸ばしています。
製品タイプ別・用途別セグメント詳細と成長ドライバー
遮断弁の構築市場は以下のセグメントに分類され、それぞれ2032年までの成長見通しが異なります。
製品タイプ別：
Ball Valve（ボールバルブ） - 完全開閉用途で安定需要
Butterfly Valve（バタフライバルブ） - 大口径・低コストで普及継続
Gate Valve（ゲートバルブ） - オンオフ制御で産業向け堅調
Globe Valve（グローブバルブ） - 流量調整精度が求められるHVAC分野で成長中
用途別：
Cooling system（冷却システム） - データセンター冷却需要拡大
Heating system（加熱システム） - 地域暖房（DH）再投資により堅調
HVAC（空調・換気） - スマートビル・BEMS連携で高付加価値化
Radiators（ラジエーター） - 欧州中心に改修需要
Others（その他給湯・防火など）
地域別では、欧州（約29％）が依然として最大市場ですが、アジア太平洋地域（特に中国・東南アジア）の新築ビル市場が最も高い成長率を示しています。北米は既存ビルのレトロフィット（改修）需要が成長を支えています。