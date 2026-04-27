「よくわかる 初心者のためのMicrosoft Office 2024シリーズ」Word／PowerPoint新刊2冊 発売日決定
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2026年4月8日にお知らせした「よくわかる 初心者のためのMicrosoft Office 2024シリーズ（以下、同シリーズと記載）」の新刊2冊の発売日を決定しました。5月13日にMicrosoft Word 2024の新刊を、5月20日にMicrosoft PowerPoint 2024の新刊を発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347752/images/bodyimage1】
2026年5月13日発売予定
「よくわかる 初心者のためのMicrosoft Word 2024 Office 2024／Microsoft 365対応」
定価：1,430円（税込）
2026年5月20日 発売予定
「よくわかる 初心者のためのMicrosoft PowerPoint 2024 Office 2024／Microsoft 365対応」
定価：1,430円（税込）
【特徴】
「よくわかる 初心者のためのMicrosoft Word 2024 Office 2024／Microsoft 365対応」は、これからWordの学習をはじめる方、操作に自信がない方を対象に、文字の入力、文書の作成、印刷、表の作成、画像の挿入などの最初に覚えてほしい基本操作を厳選して解説しています。大きな文字と見やすい画面にそって「本のとおりに操作するだけ」で、Wordの使い方が身に付きます。また学習の理解度を高めるために章末に練習問題、巻末に総合問題を収録しています。
「よくわかる 初心者のためのMicrosoft PowerPoint 2024 Office 2024／Microsoft 365対応」は、これからPowerPointの学習をはじめる方、操作に自信がない方を対象に、箇条書きの入力、表の作成、画像の挿入、スライドショーの実行などの最初に覚えてほしい基本操作を厳選して解説しています。大きな文字と見やすい画面にそって「本のとおりに操作するだけ」で、PowerPointの使い方が身に付きます。また学習の理解度を高めるために巻末に総合問題を収録しています。
【関連Webサイト】
「よくわかる 初心者のためのMicrosoft Word 2024 Office 2024／Microsoft 365対応」：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/word/fpt2602.html?cp
「よくわかる 初心者のためのMicrosoft PowerPoint 2024 Office 2024／Microsoft 365対応」：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/powerpoint/fpt2603.html?cp
富士通ラーニングメディア 出版サービス ホームページ：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/index.html?cp
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【商標について】
記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347752/images/bodyimage1】
2026年5月13日発売予定
「よくわかる 初心者のためのMicrosoft Word 2024 Office 2024／Microsoft 365対応」
定価：1,430円（税込）
2026年5月20日 発売予定
「よくわかる 初心者のためのMicrosoft PowerPoint 2024 Office 2024／Microsoft 365対応」
定価：1,430円（税込）
【特徴】
「よくわかる 初心者のためのMicrosoft Word 2024 Office 2024／Microsoft 365対応」は、これからWordの学習をはじめる方、操作に自信がない方を対象に、文字の入力、文書の作成、印刷、表の作成、画像の挿入などの最初に覚えてほしい基本操作を厳選して解説しています。大きな文字と見やすい画面にそって「本のとおりに操作するだけ」で、Wordの使い方が身に付きます。また学習の理解度を高めるために章末に練習問題、巻末に総合問題を収録しています。
「よくわかる 初心者のためのMicrosoft PowerPoint 2024 Office 2024／Microsoft 365対応」は、これからPowerPointの学習をはじめる方、操作に自信がない方を対象に、箇条書きの入力、表の作成、画像の挿入、スライドショーの実行などの最初に覚えてほしい基本操作を厳選して解説しています。大きな文字と見やすい画面にそって「本のとおりに操作するだけ」で、PowerPointの使い方が身に付きます。また学習の理解度を高めるために巻末に総合問題を収録しています。
【関連Webサイト】
「よくわかる 初心者のためのMicrosoft Word 2024 Office 2024／Microsoft 365対応」：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/word/fpt2602.html?cp
「よくわかる 初心者のためのMicrosoft PowerPoint 2024 Office 2024／Microsoft 365対応」：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/powerpoint/fpt2603.html?cp
富士通ラーニングメディア 出版サービス ホームページ：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/index.html?cp
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【商標について】
記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
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