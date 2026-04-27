Sobagni （ソバニ）が、長く使える合皮バッグの選び方ページを公開 10年相当の耐久試験データで合成皮革・PUレザーの寿命を検証
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348007/images/bodyimage1】
Sobagni （ソバニ）が、長く使える合皮バッグの選び方ページを公開
10年相当の耐久試験データで合成皮革・PUレザーの寿命を検証
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、合皮が劣化する理由と、Sobagni合成皮革が耐久性に優れる理由を、実験データを基に紹介したコンテンツを公開いたしました。合成皮革バッグは「数年でボロボロになる」というイメージを持たれがちです。そこで本ページでは、加水分解・摩耗・経年劣化試験（10年相当）の結果を示したうえで、耐久性の高い合皮と劣化しやすい合皮の違いをわかりやすく解説しました。合皮バッグ選びのチェックポイントやお手入れ方法についてなど、日常使いのバッグ選びに役立つ情報を提供しています。
https://sobagni.jp/durability/
【内容】
(1)耐久性の違いが生まれる理由を解説
素材設計やポリウレタンの種類による差を構造から説明
(2)「合皮＝数年で劣化」の常識を検証
加水分解・摩耗試験などJIS規格に基づく実験データを公開
(3)購入判断に役立つチェックポイントを提示
価格やデザインだけでなく「日々の使い方」を重視した選び方を紹介
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
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配信元企業：共和レザー株式会社
Sobagni （ソバニ）が、長く使える合皮バッグの選び方ページを公開
10年相当の耐久試験データで合成皮革・PUレザーの寿命を検証
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、合皮が劣化する理由と、Sobagni合成皮革が耐久性に優れる理由を、実験データを基に紹介したコンテンツを公開いたしました。合成皮革バッグは「数年でボロボロになる」というイメージを持たれがちです。そこで本ページでは、加水分解・摩耗・経年劣化試験（10年相当）の結果を示したうえで、耐久性の高い合皮と劣化しやすい合皮の違いをわかりやすく解説しました。合皮バッグ選びのチェックポイントやお手入れ方法についてなど、日常使いのバッグ選びに役立つ情報を提供しています。
https://sobagni.jp/durability/
【内容】
(1)耐久性の違いが生まれる理由を解説
素材設計やポリウレタンの種類による差を構造から説明
(2)「合皮＝数年で劣化」の常識を検証
加水分解・摩耗試験などJIS規格に基づく実験データを公開
(3)購入判断に役立つチェックポイントを提示
価格やデザインだけでなく「日々の使い方」を重視した選び方を紹介
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
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配信元企業：共和レザー株式会社
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