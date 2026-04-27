AWSコスト削減の基本をまとめたホワイトペーパー「AWSコスト最適化の定石」を公開 ～未使用リソース、ストレージ、データ転送、RI/SPなど、まず確認すべき削減ポイントを整理～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348008/images/bodyimage1】
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、AWS利用料の見直しに関心を持つ企業向けに、ホワイトペーパー「AWSコスト最適化の定石」の無料提供を開始したことをお知らせいたします。
本ホワイトペーパーでは、AWSコストを見直す際にまず確認すべき基本的な考え方や、代表的な削減ポイントを整理しています。
資料詳細・ダウンロードはこちら
https://www.sunnycloud.jp/sunnypay-ads-lp3/?utm_source=dreamnews&utm_medium=pr
■背景と目的
AWS料金は、利用量の増加だけでなく、未使用リソースの放置、ストレージ設定、データ転送、予算アラートの未整備、RI/SPの未活用など、さまざまな要因で増加することがあります。
一方で、AWSコストの見直しに関心はあるものの、「何から確認すればよいか分からない」「本格的な相談の前に、まず自社で整理したい」という企業も少なくありません。
アイディーエスは、こうした企業がAWSコスト削減の第一歩を踏み出せるよう、本ホワイトペーパーを公開しました。
■ホワイトペーパーの概要
「AWSコスト最適化の定石」では、AWSコスト削減を検討する際に押さえておきたい基本的な確認ポイントを整理しています。
主な内容は以下の通りです。
・AWSコストが増加する主な要因
・未使用リソースの確認ポイント
・EC2、EBS、S3など代表的なサービスの見直し観点
・データ転送コストを確認する際のポイント
・RI/SP活用時に注意すべき考え方
・予算アラートや継続的なコスト確認の重要性
AWS料金が高くなってきたと感じているものの、まだ本格的な調査や相談までは進めていない企業にとって、最初の情報収集に活用しやすい内容です。
■今後の展開
アイディーエスは、AWS総合支援ブランド「サニークラウド」を通じて、AWS環境構築、運用支援、コスト最適化、請求代行など、AWS活用に関する幅広い支援を提供しています。
今後も、AWS利用企業がコストを適切に把握し、継続的に改善できるよう、ホワイトペーパーやセミナー、個別相談などを通じた情報提供を強化してまいります。
資料詳細・ダウンロードはこちら
https://www.sunnycloud.jp/sunnypay-ads-lp3/?utm_source=dreamnews&utm_medium=pr
▼株式会社アイディーエスについて
独立系クラウドインテグレータ。情報系システム構築を専門としており、ECやAWSなどの各種システムの構築から運用、活用支援まで、数多くの提案・開発実績を有します。
特にAWS分野においては、AWSアドバンストティア サービスパートナーとして、サニークラウドのブランド名にて多くのアセスメント、AWS環境構築、運用支援を行っています。
本社所在地：東京都港区芝2-3-18 YM芝公園ビル5階
代表：代表取締役 中野 貴志
事業内容：システム開発、AWS請求代行、AWS環境構築、ECサイト構築
会社HP：ids.co.jp
サニークラウドについて：sunnycloud.jp
配信元企業：株式会社アイディーエス
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、AWS利用料の見直しに関心を持つ企業向けに、ホワイトペーパー「AWSコスト最適化の定石」の無料提供を開始したことをお知らせいたします。
本ホワイトペーパーでは、AWSコストを見直す際にまず確認すべき基本的な考え方や、代表的な削減ポイントを整理しています。
資料詳細・ダウンロードはこちら
https://www.sunnycloud.jp/sunnypay-ads-lp3/?utm_source=dreamnews&utm_medium=pr
AWS料金は、利用量の増加だけでなく、未使用リソースの放置、ストレージ設定、データ転送、予算アラートの未整備、RI/SPの未活用など、さまざまな要因で増加することがあります。
一方で、AWSコストの見直しに関心はあるものの、「何から確認すればよいか分からない」「本格的な相談の前に、まず自社で整理したい」という企業も少なくありません。
アイディーエスは、こうした企業がAWSコスト削減の第一歩を踏み出せるよう、本ホワイトペーパーを公開しました。
■ホワイトペーパーの概要
「AWSコスト最適化の定石」では、AWSコスト削減を検討する際に押さえておきたい基本的な確認ポイントを整理しています。
主な内容は以下の通りです。
・AWSコストが増加する主な要因
・未使用リソースの確認ポイント
・EC2、EBS、S3など代表的なサービスの見直し観点
・データ転送コストを確認する際のポイント
・RI/SP活用時に注意すべき考え方
・予算アラートや継続的なコスト確認の重要性
AWS料金が高くなってきたと感じているものの、まだ本格的な調査や相談までは進めていない企業にとって、最初の情報収集に活用しやすい内容です。
■今後の展開
アイディーエスは、AWS総合支援ブランド「サニークラウド」を通じて、AWS環境構築、運用支援、コスト最適化、請求代行など、AWS活用に関する幅広い支援を提供しています。
今後も、AWS利用企業がコストを適切に把握し、継続的に改善できるよう、ホワイトペーパーやセミナー、個別相談などを通じた情報提供を強化してまいります。
資料詳細・ダウンロードはこちら
https://www.sunnycloud.jp/sunnypay-ads-lp3/?utm_source=dreamnews&utm_medium=pr
▼株式会社アイディーエスについて
独立系クラウドインテグレータ。情報系システム構築を専門としており、ECやAWSなどの各種システムの構築から運用、活用支援まで、数多くの提案・開発実績を有します。
特にAWS分野においては、AWSアドバンストティア サービスパートナーとして、サニークラウドのブランド名にて多くのアセスメント、AWS環境構築、運用支援を行っています。
本社所在地：東京都港区芝2-3-18 YM芝公園ビル5階
代表：代表取締役 中野 貴志
事業内容：システム開発、AWS請求代行、AWS環境構築、ECサイト構築
会社HP：ids.co.jp
サニークラウドについて：sunnycloud.jp
配信元企業：株式会社アイディーエス
プレスリリース詳細へ