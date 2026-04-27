世界中で長く愛されてきた絵本の名場面が、美しい塗り絵としてよみがえる『野ばらの村のぬりえ イギリスの田園に暮らす、ねずみたちの物語』2026年4月27日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『野ばらの村のぬりえ イギリスの田園に暮らす、ねずみたちの物語』を2026年4月27日（月）より全国書店にて発売いたします。
世界中で愛されるブランブリー・ヘッジの物語が塗り絵になりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347950/images/bodyimage1】
『BRAMBLY HEDGE（ブランブリーヘッジ）』で暮らすねずみたちが織りなす、牧歌的であたたかな世界へようこそ。
世界中で長く愛されてきた絵本の名場面が、美しい塗り絵としてよみがえりました。
作家・イラストレーターのジル・バークレムが描くブランブリーヘッジの世界は、絵本はもちろん、イギリス最大級の陶磁器メーカー「ロイヤル・ドルトン」のプレートにも採用されるなど、高い人気を誇っています。
花咲き誇る生け垣の中で、ねずみたちはピクニックや小さな冒険を楽しみながら暮らしています。
本書では、イギリスの自然豊かな田園風景や四季折々の美しさなど、これまでの絵本に登場した印象深いシーンを厳選し塗り絵として収録しました。
色鉛筆や水彩など、お好みの画材で彩りながら、愛らしいねずみたちの物語をぜひご自身の手で再現してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347950/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347950/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347950/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12654
【商品情報】
野ばらの村のぬりえ イギリスの田園に暮らす、ねずみたちの物語
●定価：1,540円（本体1,400円＋税10％）
●著者：ジル・バークレム
●ISBNコード:978-4-7986-4073-0
●JAN コード：9784798640730
●判型：A4変型判 52ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
世界中で愛されるブランブリー・ヘッジの物語が塗り絵になりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347950/images/bodyimage1】
『BRAMBLY HEDGE（ブランブリーヘッジ）』で暮らすねずみたちが織りなす、牧歌的であたたかな世界へようこそ。
世界中で長く愛されてきた絵本の名場面が、美しい塗り絵としてよみがえりました。
作家・イラストレーターのジル・バークレムが描くブランブリーヘッジの世界は、絵本はもちろん、イギリス最大級の陶磁器メーカー「ロイヤル・ドルトン」のプレートにも採用されるなど、高い人気を誇っています。
花咲き誇る生け垣の中で、ねずみたちはピクニックや小さな冒険を楽しみながら暮らしています。
本書では、イギリスの自然豊かな田園風景や四季折々の美しさなど、これまでの絵本に登場した印象深いシーンを厳選し塗り絵として収録しました。
色鉛筆や水彩など、お好みの画材で彩りながら、愛らしいねずみたちの物語をぜひご自身の手で再現してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347950/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347950/images/bodyimage3】
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野ばらの村のぬりえ イギリスの田園に暮らす、ねずみたちの物語
●定価：1,540円（本体1,400円＋税10％）
●著者：ジル・バークレム
●ISBNコード:978-4-7986-4073-0
●JAN コード：9784798640730
●判型：A4変型判 52ページ
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