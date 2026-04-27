自動車用ドライブチェーン世界市場レポート2026-2032：企業調査、販売量、売上推移、平均価格
自動車用ドライブチェーン世界総市場規模
自動車用ドライブチェーンとは、エンジンやモーターで発生した動力をクランクシャフト、カムシャフト、トランスミッション、補機類などへ正確かつ効率的に伝達するために用いられる高耐久性の金属チェーン部品です。主にタイミングチェーン、トランスファーチェーン、駆動補助チェーンなどの種類があり、自動車の走行性能、燃費、静粛性、排出ガス性能に大きく関与します。自動車用ドライブチェーンには、高強度鋼材、精密熱処理、耐摩耗コーティング、低摩擦設計などの先端技術が採用され、長寿命化とメンテナンス負荷低減が進められています。近年では、ハイブリッド車や電動化車両向けに、軽量化・低騒音化・高効率化を実現する自動車用ドライブチェーンの需要も拡大しており、自動車産業における重要な基幹部品として位置付けられています。
図. 自動車用ドライブチェーンの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348021/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348021/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル自動車用ドライブチェーン市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の1690百万米ドルから2032年には1910百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル自動車用ドライブチェーン市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、世界自動車生産台数の拡大
新興国を中心としたモータリゼーション進展や商用車需要の増加により、世界の自動車生産台数は中長期的に拡大傾向にあります。車両生産が増加すると、OEM向け部品需要も連動して高まるため、自動車用ドライブチェーンの採用数量増加につながります。特にアジア太平洋地域は成長市場として注目されており、自動車用ドライブチェーン市場の重要な需要源となっています。
2、燃費規制・環境規制の強化
各国政府によるCO2排出規制や燃費基準の厳格化により、自動車メーカーは駆動損失低減と高効率化を強く求めています。そのため、低摩擦設計・軽量化・高伝達効率を備えた自動車用ドライブチェーンへの需要が拡大しています。従来品よりエネルギーロスを抑制できる製品は、環境対応車開発の中核部材として評価されています。
3、高性能トランスミッション技術の進展
CVT、DCT、多段ATなど先進トランスミッションの普及により、従来以上に精密で耐久性の高い駆動部品が必要となっています。高回転・高負荷環境でも安定作動する自動車用ドライブチェーンは、変速性能や走行快適性を支える重要部品です。変速機の高度化が進むほど、高付加価値チェーン製品への需要も高まります。
今後の発展チャンス
1、軽量化・低摩擦化技術による高付加価値化
各国の燃費規制やCO2削減要請に対応するため、自動車メーカーは部品単位での効率改善を進めています。その中で、摩擦損失低減や軽量素材採用による性能向上型の自動車用ドライブチェーンは重要性を増しています。高強度鋼材、表面処理技術、精密加工技術を活用した高機能製品は、単価上昇と利益率改善の機会をもたらします。
自動車用ドライブチェーンとは、エンジンやモーターで発生した動力をクランクシャフト、カムシャフト、トランスミッション、補機類などへ正確かつ効率的に伝達するために用いられる高耐久性の金属チェーン部品です。主にタイミングチェーン、トランスファーチェーン、駆動補助チェーンなどの種類があり、自動車の走行性能、燃費、静粛性、排出ガス性能に大きく関与します。自動車用ドライブチェーンには、高強度鋼材、精密熱処理、耐摩耗コーティング、低摩擦設計などの先端技術が採用され、長寿命化とメンテナンス負荷低減が進められています。近年では、ハイブリッド車や電動化車両向けに、軽量化・低騒音化・高効率化を実現する自動車用ドライブチェーンの需要も拡大しており、自動車産業における重要な基幹部品として位置付けられています。
図. 自動車用ドライブチェーンの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348021/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348021/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル自動車用ドライブチェーン市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の1690百万米ドルから2032年には1910百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル自動車用ドライブチェーン市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、世界自動車生産台数の拡大
新興国を中心としたモータリゼーション進展や商用車需要の増加により、世界の自動車生産台数は中長期的に拡大傾向にあります。車両生産が増加すると、OEM向け部品需要も連動して高まるため、自動車用ドライブチェーンの採用数量増加につながります。特にアジア太平洋地域は成長市場として注目されており、自動車用ドライブチェーン市場の重要な需要源となっています。
2、燃費規制・環境規制の強化
各国政府によるCO2排出規制や燃費基準の厳格化により、自動車メーカーは駆動損失低減と高効率化を強く求めています。そのため、低摩擦設計・軽量化・高伝達効率を備えた自動車用ドライブチェーンへの需要が拡大しています。従来品よりエネルギーロスを抑制できる製品は、環境対応車開発の中核部材として評価されています。
3、高性能トランスミッション技術の進展
CVT、DCT、多段ATなど先進トランスミッションの普及により、従来以上に精密で耐久性の高い駆動部品が必要となっています。高回転・高負荷環境でも安定作動する自動車用ドライブチェーンは、変速性能や走行快適性を支える重要部品です。変速機の高度化が進むほど、高付加価値チェーン製品への需要も高まります。
今後の発展チャンス
1、軽量化・低摩擦化技術による高付加価値化
各国の燃費規制やCO2削減要請に対応するため、自動車メーカーは部品単位での効率改善を進めています。その中で、摩擦損失低減や軽量素材採用による性能向上型の自動車用ドライブチェーンは重要性を増しています。高強度鋼材、表面処理技術、精密加工技術を活用した高機能製品は、単価上昇と利益率改善の機会をもたらします。