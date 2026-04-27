ロードバイク用リムブレーキパッドの世界市場展望：成長ドライバーと投資チャンス2026-2032
ロードバイク用リムブレーキパッド世界総市場規模
ロードバイク用リムブレーキパッドとは、ロードバイクのリムブレーキシステムにおいて、ホイールのリム側面へ直接圧力を加え、車体を減速・停止させるための重要な摩擦部品です。ブレーキレバー操作によりキャリパーアームが作動し、ロードバイク用リムブレーキパッドがリムに接触することで制動力を発生させます。材質には一般的にゴム系コンパウンドや耐熱性・耐摩耗性を高めた特殊配合素材が用いられ、アルミリム用とカーボンリム用で専用品が区別されます。ロードバイク用リムブレーキパッドは、制動性能だけでなく、雨天時のコントロール性、鳴きの抑制、リム摩耗の低減、安全性にも大きく関与します。そのため、走行環境、速度域、ホイール素材に応じた適切な選定と定期的な交換・メンテナンスが求められる消耗部品です。
図. ロードバイク用リムブレーキパッドの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348020/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348020/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルロードバイク用リムブレーキパッド市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の158百万米ドルから2032年には177百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルロードバイク用リムブレーキパッド市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、既存リムブレーキ車体の保有台数による交換需要
世界的に既存のロードバイク市場には、依然としてリムブレーキ仕様の完成車が多数流通しております。そのため、消耗品であるロードバイク用リムブレーキパッドは定期交換が必要となり、継続的なアフターマーケット需要を形成しております。新車販売がディスクブレーキへ移行しても、既存ユーザー基盤が市場を下支えする重要な要因です。
2、コストパフォーマンス重視層の拡大
エントリーユーザーや通勤・通学用途の利用者にとって、リムブレーキは導入費用や整備費用を抑えやすい特徴があります。その結果、補修部品としてのロードバイク用リムブレーキパッドは、低コストで維持管理できる製品として安定した需要があります。特に価格感度の高い市場では、この経済性が購買を後押しします。
3、高性能素材・機能製品への需要拡大
近年のロードバイク用リムブレーキパッドは、耐摩耗性、静音性、雨天時制動力、耐熱性などを高めた高機能モデルが増加しております。特にカーボンリム対応品や全天候型モデルなど、用途別の高付加価値製品が市場単価を押し上げています。性能志向のユーザーが多いロードバイク分野では、技術革新が市場成長を促進します。
今後の発展チャンス
1、高性能素材への高度化需要
今後のロードバイク用リムブレーキパッド市場では、耐摩耗性、静粛性、制動安定性、耐熱性を高めた高機能素材への需要が拡大すると考えられます。特に長距離走行やヒルクライム、雨天走行を重視するユーザーに対し、セラミック系・複合樹脂系など先進素材製品は高付加価値領域として有望です。
ロードバイク用リムブレーキパッドとは、ロードバイクのリムブレーキシステムにおいて、ホイールのリム側面へ直接圧力を加え、車体を減速・停止させるための重要な摩擦部品です。ブレーキレバー操作によりキャリパーアームが作動し、ロードバイク用リムブレーキパッドがリムに接触することで制動力を発生させます。材質には一般的にゴム系コンパウンドや耐熱性・耐摩耗性を高めた特殊配合素材が用いられ、アルミリム用とカーボンリム用で専用品が区別されます。ロードバイク用リムブレーキパッドは、制動性能だけでなく、雨天時のコントロール性、鳴きの抑制、リム摩耗の低減、安全性にも大きく関与します。そのため、走行環境、速度域、ホイール素材に応じた適切な選定と定期的な交換・メンテナンスが求められる消耗部品です。
図. ロードバイク用リムブレーキパッドの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348020/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348020/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルロードバイク用リムブレーキパッド市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の158百万米ドルから2032年には177百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルロードバイク用リムブレーキパッド市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、既存リムブレーキ車体の保有台数による交換需要
世界的に既存のロードバイク市場には、依然としてリムブレーキ仕様の完成車が多数流通しております。そのため、消耗品であるロードバイク用リムブレーキパッドは定期交換が必要となり、継続的なアフターマーケット需要を形成しております。新車販売がディスクブレーキへ移行しても、既存ユーザー基盤が市場を下支えする重要な要因です。
2、コストパフォーマンス重視層の拡大
エントリーユーザーや通勤・通学用途の利用者にとって、リムブレーキは導入費用や整備費用を抑えやすい特徴があります。その結果、補修部品としてのロードバイク用リムブレーキパッドは、低コストで維持管理できる製品として安定した需要があります。特に価格感度の高い市場では、この経済性が購買を後押しします。
3、高性能素材・機能製品への需要拡大
近年のロードバイク用リムブレーキパッドは、耐摩耗性、静音性、雨天時制動力、耐熱性などを高めた高機能モデルが増加しております。特にカーボンリム対応品や全天候型モデルなど、用途別の高付加価値製品が市場単価を押し上げています。性能志向のユーザーが多いロードバイク分野では、技術革新が市場成長を促進します。
今後の発展チャンス
1、高性能素材への高度化需要
今後のロードバイク用リムブレーキパッド市場では、耐摩耗性、静粛性、制動安定性、耐熱性を高めた高機能素材への需要が拡大すると考えられます。特に長距離走行やヒルクライム、雨天走行を重視するユーザーに対し、セラミック系・複合樹脂系など先進素材製品は高付加価値領域として有望です。