医療用吸引歯ブラシ世界市場レポート2026-2032：企業調査、販売量、売上推移、平均価格
医療用吸引歯ブラシ世界総市場規模
医療用吸引歯ブラシとは、口腔内の清掃と同時に、唾液や洗浄液、痰などを吸引できるよう設計された歯ブラシです。医療用吸引歯ブラシは、寝たきりの方や嚥下機能が低下した患者さま、術後の口腔ケアが必要な方などに用いられます。口腔内を清潔に保ちながら誤嚥リスクの軽減にもつながるため、病院や介護施設で重要なケア用品として活用されています。
図. 医療用吸引歯ブラシの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348018/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348018/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル医療用吸引歯ブラシ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の206百万米ドルから2032年には298百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル医療用吸引歯ブラシ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高齢化の進行による口腔ケア需要の拡大
医療用吸引歯ブラシの市場を押し上げる主要因の一つは、高齢化の進行です。加齢に伴い、嚥下機能の低下や自己歯磨き能力の低下が生じやすく、口腔内の清潔維持がより重要になります。医療用吸引歯ブラシは、清掃と同時に唾液や痰を吸引できるため、介護現場や医療機関における安全性と効率性の向上に貢献します。
2、誤嚥性肺炎予防への関心の高まり
誤嚥性肺炎は、口腔内細菌が気道へ入り込むことで発症リスクが高まるため、予防的な口腔ケアの重要性が広く認識されています。医療用吸引歯ブラシは、ブラッシング中に分泌物を除去しやすく、口腔内の衛生状態を保ちやすいことから、感染予防対策の観点で導入が進みやすい製品です。
3、在宅医療・介護の拡大
在宅医療や訪問介護の拡大も、医療用吸引歯ブラシの需要を支える重要な要因です。病院だけでなく、自宅でも安全かつ簡便に口腔ケアを行いたいというニーズが高まっており、取り回しがしやすく、ケア負担を軽減できる製品が求められています。医療用吸引歯ブラシは、限られた介護時間の中でも質の高いケアを実現しやすい点が評価されています。
今後の発展チャンス
1、在宅医療・地域包括ケアの深化による需要拡大
在宅医療や地域包括ケアシステムの進展により、自宅や地域施設での高度な口腔ケアニーズが高まっています。医療用吸引歯ブラシは、専門的な設備が限られる環境でも安全に使用できる点から、訪問看護や在宅介護の現場での採用拡大が期待されます。今後は携帯性や操作性の向上により、さらなる普及が見込まれます。
2、製品の高機能化・スマート化の進展
センサー技術やIoTの導入により、医療用吸引歯ブラシの高機能化が進む可能性があります。例えば、吸引圧の自動調整や使用状況の記録・管理機能などが実装されることで、安全性と効率性が一層向上します。こうしたスマートデバイス化は、医療現場のデジタル化にも適合し、新たな付加価値を創出します。
3、感染対策ニーズの持続的拡大
感染症対策への意識の高まりは今後も継続すると考えられ、口腔ケアの重要性も引き続き注目されます。医療用吸引歯ブラシは、飛沫や分泌物の拡散を抑制しながらケアが可能であるため、院内感染対策や介護施設での衛生管理強化に貢献します。この分野での需要拡大は長期的な成長機会となります。
医療用吸引歯ブラシとは、口腔内の清掃と同時に、唾液や洗浄液、痰などを吸引できるよう設計された歯ブラシです。医療用吸引歯ブラシは、寝たきりの方や嚥下機能が低下した患者さま、術後の口腔ケアが必要な方などに用いられます。口腔内を清潔に保ちながら誤嚥リスクの軽減にもつながるため、病院や介護施設で重要なケア用品として活用されています。
図. 医療用吸引歯ブラシの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348018/images/bodyimage1】
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル医療用吸引歯ブラシ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の206百万米ドルから2032年には298百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル医療用吸引歯ブラシ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高齢化の進行による口腔ケア需要の拡大
医療用吸引歯ブラシの市場を押し上げる主要因の一つは、高齢化の進行です。加齢に伴い、嚥下機能の低下や自己歯磨き能力の低下が生じやすく、口腔内の清潔維持がより重要になります。医療用吸引歯ブラシは、清掃と同時に唾液や痰を吸引できるため、介護現場や医療機関における安全性と効率性の向上に貢献します。
2、誤嚥性肺炎予防への関心の高まり
誤嚥性肺炎は、口腔内細菌が気道へ入り込むことで発症リスクが高まるため、予防的な口腔ケアの重要性が広く認識されています。医療用吸引歯ブラシは、ブラッシング中に分泌物を除去しやすく、口腔内の衛生状態を保ちやすいことから、感染予防対策の観点で導入が進みやすい製品です。
3、在宅医療・介護の拡大
在宅医療や訪問介護の拡大も、医療用吸引歯ブラシの需要を支える重要な要因です。病院だけでなく、自宅でも安全かつ簡便に口腔ケアを行いたいというニーズが高まっており、取り回しがしやすく、ケア負担を軽減できる製品が求められています。医療用吸引歯ブラシは、限られた介護時間の中でも質の高いケアを実現しやすい点が評価されています。
今後の発展チャンス
1、在宅医療・地域包括ケアの深化による需要拡大
在宅医療や地域包括ケアシステムの進展により、自宅や地域施設での高度な口腔ケアニーズが高まっています。医療用吸引歯ブラシは、専門的な設備が限られる環境でも安全に使用できる点から、訪問看護や在宅介護の現場での採用拡大が期待されます。今後は携帯性や操作性の向上により、さらなる普及が見込まれます。
2、製品の高機能化・スマート化の進展
センサー技術やIoTの導入により、医療用吸引歯ブラシの高機能化が進む可能性があります。例えば、吸引圧の自動調整や使用状況の記録・管理機能などが実装されることで、安全性と効率性が一層向上します。こうしたスマートデバイス化は、医療現場のデジタル化にも適合し、新たな付加価値を創出します。
3、感染対策ニーズの持続的拡大
感染症対策への意識の高まりは今後も継続すると考えられ、口腔ケアの重要性も引き続き注目されます。医療用吸引歯ブラシは、飛沫や分泌物の拡散を抑制しながらケアが可能であるため、院内感染対策や介護施設での衛生管理強化に貢献します。この分野での需要拡大は長期的な成長機会となります。