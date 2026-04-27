石膏ボード測定システム市場、2032年に向けた成長戦略：非接触センシングとAI品質管理が変える建材製造の未来
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348015/images/bodyimage1】
住宅・商業・産業用建築市場における高機能建材への需要が世界的に高まる中、製造プロセスの自動化・品質保証・効率化を支える石膏ボード測定システムが新たな投資対象として注目を集めています。このたび、GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新調査レポート 「石膏ボード測定システムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、世界市場の売上・販売量・価格推移・市場シェアに加え、主要企業の競争戦略や技術差別化要因を定性的・定量的に統合分析。地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細データに基づき、2021年から2032年までの長期市場予測を提示しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1167426/gypsum-board-measurement-system
1. 市場定義と製品技術の進化 - なぜ今、測定システムなのか
石膏ボード測定システムとは、製造工程における石膏ボードの寸法特性（厚さ・幅・エッジ直線性・表面プロファイル）をリアルタイムかつ非接触で計測・制御する統合技術群を指します。多くのシステムにはさらに含水率・密度測定機能が組み込まれており、レーザー変位センサー・信号増幅器・データ収集制御ユニット（DAQ/PLC）・ビジュアライゼーションソフトウェアを中核としています。
技術方式としてはレーザー三角測量やマシンビジョンが主流であり、インライン（連続監視）とオフライン（品質管理環境）の両方に対応可能です。世界市場の規模は、OEMまたは自動化インテグレーターが納入する完全統合システム（ハードウェア＋ソフトウェア＋導入サービス）の総額を基準に算出されています。
2. 市場規模と成長ドライバー - サステナビリティとデジタル変革が牽引
2024年時点の世界市場において、上位5社（Fagus-GreCon、Liamb、Fluke、LANPENG、Banner Engineeringなど）で売上ベースの市場シェア約40.12％を占める状況です。企業年報や公表情報を総合すると、特に欧州・北米を中心に、環境規制の強化と建材の安全基準への適合義務が市場成長の最大の推進力となっています。
石膏ボード測定システムの導入により、製造メーカーは以下の具体的な成果を得られるとされています：
材料歩留まり最適化による廃棄物削減（一部事例で8～12％改善）
リアルタイムクローズドループ制御による生産能力向上
国際規格（ASTM C1396、EN 520など）への適合証明コスト低減
欧州連合（EU）の「ConstructEU」イニシアティブや、中国の「建材グリーン製造ガイドライン（2025年改訂版）」においても、非接触測定システムの採用が推奨技術として明記されており、政策面からの追い風が続いています。
3. 競争環境と参入障壁 - 生き残るための技術差別化
世界市場の主要プレイヤーには、以下の企業が含まれます：
Liamb、RIFTEK、Mate Gauge、Xi'an Huode Image Technology、Vizum、Fagus-GreCon、Fluke、LANPENG、Banner Engineering
これらの企業は以下の軸で競争を展開しています：
技術差別化：測定精度（±0.1mm未満）、計測速度、マルチセンサー融合能力
ソフトウェア能力：AIによる欠陥検出、クラウドデータ統合、ダッシュボード可視化
住宅・商業・産業用建築市場における高機能建材への需要が世界的に高まる中、製造プロセスの自動化・品質保証・効率化を支える石膏ボード測定システムが新たな投資対象として注目を集めています。このたび、GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新調査レポート 「石膏ボード測定システムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、世界市場の売上・販売量・価格推移・市場シェアに加え、主要企業の競争戦略や技術差別化要因を定性的・定量的に統合分析。地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細データに基づき、2021年から2032年までの長期市場予測を提示しています。
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1. 市場定義と製品技術の進化 - なぜ今、測定システムなのか
石膏ボード測定システムとは、製造工程における石膏ボードの寸法特性（厚さ・幅・エッジ直線性・表面プロファイル）をリアルタイムかつ非接触で計測・制御する統合技術群を指します。多くのシステムにはさらに含水率・密度測定機能が組み込まれており、レーザー変位センサー・信号増幅器・データ収集制御ユニット（DAQ/PLC）・ビジュアライゼーションソフトウェアを中核としています。
技術方式としてはレーザー三角測量やマシンビジョンが主流であり、インライン（連続監視）とオフライン（品質管理環境）の両方に対応可能です。世界市場の規模は、OEMまたは自動化インテグレーターが納入する完全統合システム（ハードウェア＋ソフトウェア＋導入サービス）の総額を基準に算出されています。
2. 市場規模と成長ドライバー - サステナビリティとデジタル変革が牽引
2024年時点の世界市場において、上位5社（Fagus-GreCon、Liamb、Fluke、LANPENG、Banner Engineeringなど）で売上ベースの市場シェア約40.12％を占める状況です。企業年報や公表情報を総合すると、特に欧州・北米を中心に、環境規制の強化と建材の安全基準への適合義務が市場成長の最大の推進力となっています。
石膏ボード測定システムの導入により、製造メーカーは以下の具体的な成果を得られるとされています：
材料歩留まり最適化による廃棄物削減（一部事例で8～12％改善）
リアルタイムクローズドループ制御による生産能力向上
国際規格（ASTM C1396、EN 520など）への適合証明コスト低減
欧州連合（EU）の「ConstructEU」イニシアティブや、中国の「建材グリーン製造ガイドライン（2025年改訂版）」においても、非接触測定システムの採用が推奨技術として明記されており、政策面からの追い風が続いています。
3. 競争環境と参入障壁 - 生き残るための技術差別化
世界市場の主要プレイヤーには、以下の企業が含まれます：
Liamb、RIFTEK、Mate Gauge、Xi'an Huode Image Technology、Vizum、Fagus-GreCon、Fluke、LANPENG、Banner Engineering
これらの企業は以下の軸で競争を展開しています：
技術差別化：測定精度（±0.1mm未満）、計測速度、マルチセンサー融合能力
ソフトウェア能力：AIによる欠陥検出、クラウドデータ統合、ダッシュボード可視化