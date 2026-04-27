4月28日DOMMUNEで水野修孝『交響的変容』再演記念番組：カオス、爆音、音の渦!!!を3時間配信！宇宙的規模の交響曲を書いた男
スリーシェルズは、SUPER DOMMUNE（渋谷PARCO9階）で、4月28日21時から「水野修孝『交響的変容』再演記念番組：カオス、爆音、音の渦!!!宇宙的規模の交響曲を書いた男」を3時間配信することを、4月26日に発表しました。
2026/04/28 TUE 21:00-24:00（配信予定時間）
スリーシェルズ Presents
水野修孝『交響的変容』再演記念番組：カオス、爆音、音の渦!!!宇宙的規模の交響曲を書いた男
出演は、西耕一（音楽プロデューサー・評論家）、萩生哲郎（水野修孝門下、ピアニスト）、會田瑞樹（打楽器奏者）、宇川直宏。會田瑞樹による水野修孝作品の生演奏も配信されます。
詳細はこちら↓
https://www.dommune.com/streamings/2026/042802/
■日本最大・最長・規格外の交響曲を、DOMMUNEで紹介!!!
日本を代表する大作曲家であり、音楽界の特異点・水野修孝（92歳）。通算26年かけて作った不滅の超大作『交響的変容』が、マエストロ・山田和樹と読売日本交響楽団の手により奇跡の再演を果たす！
総勢700名以上、演奏時間約3時間。
再演不可能と言われた、日本音楽史上最長・最大・規格外の宇宙的交響曲が半世紀の時を超えて甦る！
既にチケットは完売！
DOMMUNEでは、この快挙を記念して、様々な視点から水野修孝という作曲家を特集する！
水野修孝とは？・水野修孝は、アカデミズムとストリートを融合させたハイブリッド!!!!!!
千葉大学文理学部を経て、東京藝術大学楽理科へ入学。日本初の即興音楽集団「グループ音楽」を結成。柴田南雄と小泉文夫からの民族音楽的アプローチと、ジャズ、テープ音楽を融合させた作風からスタート。NHK電子音楽スタジオで《怒りの日》を作曲。1973年～74年にロックフェラー財団の招きで渡米して、本場のジャズ、ロックのビートをその血に完全にインストールした！
・賞レースを席巻する圧倒的クオリティの作品群!!!!!!!
NHK委嘱〈混声合唱のための“幻”〉での芸術祭優秀賞にとどまらず、〈ジャズ・オーケストラ’73 / ’75〉（TBMレコード）ではジャズディスク大賞3位を獲得。さらにオペラ〈天守物語〉（1977年）は度々再演される不朽の名作となり、アカデミズムの最高峰からジャズまでを完全に制圧！
・人類史上最大級『交響的変容』!!!!!!!
極めつけは、演奏時間約3時間、オーケストラと合唱を合わせて「700名あまり」を要する、おそらく世界最大規模の交響曲〈交響的変容 全4部〉の創造である！これはもはや地球規模・宇宙規模の【音の渦】！
現代典礼儀式といえよう！
・枯れることのない現在進行形!!!!!!!
そして最も驚愕すべき事実は、水野が「過去の偉人」ではないことだ！90年代以降もミュージカル作曲に邁進し、なんと88歳を迎えた2022年に〈交響曲第5番〉を世界へ向けて叩きつけた！現在もなお未知のノイズとカオスを生み出し続ける、第6交響曲を完成させたばかりの恐るべき現役の作曲家である！
今回のDOMMUNEでは、以下の視点で特集配信を行う！
１.【狂気の伝説】「まともに聞いたら耳が壊れる」!!!
「あまりの爆音でホールが停電しそうになった」「第4部で合唱団が客席に迫りくる恐怖」といった常軌を逸した伝説の数々！ 今回特設の【音被り席】。さらに、高橋悠治が流血しピアノが血に染まった「グループ音楽」時代の即興ノイズなど、常識を粉砕する逸話を一挙大公開！
２.【現物証明】指揮者19人指定!? 異常な「巨大スコア」全解剖！
水野修孝の弟子である萩生哲郎がスタジオに持参する「巨大フルスコア」（購入者は世界で2人だけ！）を、DOMMUNEのカメラワークで徹底解剖！音符と様々な指示で埋め尽くされた譜面が証明する「いくら勉強しても終わりがない」圧倒的な情報量を、あなたの視覚で直接体感せよ！
2026/04/28 TUE 21:00-24:00（配信予定時間）
スリーシェルズ Presents
水野修孝『交響的変容』再演記念番組：カオス、爆音、音の渦!!!宇宙的規模の交響曲を書いた男
出演は、西耕一（音楽プロデューサー・評論家）、萩生哲郎（水野修孝門下、ピアニスト）、會田瑞樹（打楽器奏者）、宇川直宏。會田瑞樹による水野修孝作品の生演奏も配信されます。
詳細はこちら↓
https://www.dommune.com/streamings/2026/042802/
■日本最大・最長・規格外の交響曲を、DOMMUNEで紹介!!!
日本を代表する大作曲家であり、音楽界の特異点・水野修孝（92歳）。通算26年かけて作った不滅の超大作『交響的変容』が、マエストロ・山田和樹と読売日本交響楽団の手により奇跡の再演を果たす！
総勢700名以上、演奏時間約3時間。
再演不可能と言われた、日本音楽史上最長・最大・規格外の宇宙的交響曲が半世紀の時を超えて甦る！
既にチケットは完売！
DOMMUNEでは、この快挙を記念して、様々な視点から水野修孝という作曲家を特集する！
水野修孝とは？・水野修孝は、アカデミズムとストリートを融合させたハイブリッド!!!!!!
千葉大学文理学部を経て、東京藝術大学楽理科へ入学。日本初の即興音楽集団「グループ音楽」を結成。柴田南雄と小泉文夫からの民族音楽的アプローチと、ジャズ、テープ音楽を融合させた作風からスタート。NHK電子音楽スタジオで《怒りの日》を作曲。1973年～74年にロックフェラー財団の招きで渡米して、本場のジャズ、ロックのビートをその血に完全にインストールした！
・賞レースを席巻する圧倒的クオリティの作品群!!!!!!!
NHK委嘱〈混声合唱のための“幻”〉での芸術祭優秀賞にとどまらず、〈ジャズ・オーケストラ’73 / ’75〉（TBMレコード）ではジャズディスク大賞3位を獲得。さらにオペラ〈天守物語〉（1977年）は度々再演される不朽の名作となり、アカデミズムの最高峰からジャズまでを完全に制圧！
・人類史上最大級『交響的変容』!!!!!!!
極めつけは、演奏時間約3時間、オーケストラと合唱を合わせて「700名あまり」を要する、おそらく世界最大規模の交響曲〈交響的変容 全4部〉の創造である！これはもはや地球規模・宇宙規模の【音の渦】！
現代典礼儀式といえよう！
・枯れることのない現在進行形!!!!!!!
そして最も驚愕すべき事実は、水野が「過去の偉人」ではないことだ！90年代以降もミュージカル作曲に邁進し、なんと88歳を迎えた2022年に〈交響曲第5番〉を世界へ向けて叩きつけた！現在もなお未知のノイズとカオスを生み出し続ける、第6交響曲を完成させたばかりの恐るべき現役の作曲家である！
今回のDOMMUNEでは、以下の視点で特集配信を行う！
１.【狂気の伝説】「まともに聞いたら耳が壊れる」!!!
「あまりの爆音でホールが停電しそうになった」「第4部で合唱団が客席に迫りくる恐怖」といった常軌を逸した伝説の数々！ 今回特設の【音被り席】。さらに、高橋悠治が流血しピアノが血に染まった「グループ音楽」時代の即興ノイズなど、常識を粉砕する逸話を一挙大公開！
２.【現物証明】指揮者19人指定!? 異常な「巨大スコア」全解剖！
水野修孝の弟子である萩生哲郎がスタジオに持参する「巨大フルスコア」（購入者は世界で2人だけ！）を、DOMMUNEのカメラワークで徹底解剖！音符と様々な指示で埋め尽くされた譜面が証明する「いくら勉強しても終わりがない」圧倒的な情報量を、あなたの視覚で直接体感せよ！