エピジェネティクス市場：製品タイプ、技術、用途、エンドユーザー別-2026-2032年の世界市場予測
エピジェネティクス市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均17.33%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、エピジェネティクス市場調査レポートを発行・販売します。
「エピジェネティクスレポート」ではエピジェネティクス調査の戦略的意義と、ライフサイエンス分野における新たなトランスレーショナルおよび商業的機会を牽引する技術的進歩の枠組みを言及するほか、導入を加速し、運用上の摩擦を軽減し、製品およびパートナーシップ戦略を臨床・商業的要件に整合させるための、リーダー向けの実践的な戦略的課題を分析します。
世界のエピジェネティクス市場規模は、2025年に19億4,000万米ドルと評価され、2026年の22億5,000万米ドルから2032年には59億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2001007-anti-theft-systems-market-by-component.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 エピジェネティクス市場：製品タイプ別
第9章 エピジェネティクス市場：技術別
第10章 エピジェネティクス市場：用途別
第11章 エピジェネティクス市場：エンドユーザー別
第12章 エピジェネティクス市場：地域別
第13章 エピジェネティクス市場：グループ別
第14章 エピジェネティクス市場：国別
第15章 米国エピジェネティクス市場
第16章 中国エピジェネティクス市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・エピジェネティクス市場におけるサプライチェーンの影響はどのように分析されていますか？
政策や貿易措置がサプライチェーンやコスト構造に影響を及ぼし、関税制度の変更が調達時期や資本計画に影響を与えます。
・エピジェネティクス市場のセグメンテーションはどのように構築されていますか？
市場は消耗品・試薬、機器、ソフトウェア・サービスに分類され、消耗品は酵素・修飾試薬やキット・アッセイに細分化されます。
・エピジェネティクス市場における地域ごとの導入動向はどのように比較されていますか？
南北アメリカ地域ではイノベーションの拠点が集中し、製薬会社やバイオテクノロジー企業のネットワークが密接に張り巡らされています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「エピジェネティクスレポート」ではエピジェネティクス調査の戦略的意義と、ライフサイエンス分野における新たなトランスレーショナルおよび商業的機会を牽引する技術的進歩の枠組みを言及するほか、導入を加速し、運用上の摩擦を軽減し、製品およびパートナーシップ戦略を臨床・商業的要件に整合させるための、リーダー向けの実践的な戦略的課題を分析します。
世界のエピジェネティクス市場規模は、2025年に19億4,000万米ドルと評価され、2026年の22億5,000万米ドルから2032年には59億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2001007-anti-theft-systems-market-by-component.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 エピジェネティクス市場：製品タイプ別
第9章 エピジェネティクス市場：技術別
第10章 エピジェネティクス市場：用途別
第11章 エピジェネティクス市場：エンドユーザー別
第12章 エピジェネティクス市場：地域別
第13章 エピジェネティクス市場：グループ別
第14章 エピジェネティクス市場：国別
第15章 米国エピジェネティクス市場
第16章 中国エピジェネティクス市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・エピジェネティクス市場におけるサプライチェーンの影響はどのように分析されていますか？
政策や貿易措置がサプライチェーンやコスト構造に影響を及ぼし、関税制度の変更が調達時期や資本計画に影響を与えます。
・エピジェネティクス市場のセグメンテーションはどのように構築されていますか？
市場は消耗品・試薬、機器、ソフトウェア・サービスに分類され、消耗品は酵素・修飾試薬やキット・アッセイに細分化されます。
・エピジェネティクス市場における地域ごとの導入動向はどのように比較されていますか？
南北アメリカ地域ではイノベーションの拠点が集中し、製薬会社やバイオテクノロジー企業のネットワークが密接に張り巡らされています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
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