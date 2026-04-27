花卉市場：製品タイプ別、流通チャネル別、エンドユーザー別、販売モデル別―2026年～2032年の世界市場予測
花卉市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.25%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、花卉市場調査レポートを発行・販売します。
「花卉レポート」では2025年の米国関税調整が、花卉産業全体の調達、物流、サプライヤーネットワークの意思決定に及ぼす累積的な業務・戦略的影響の評価
を言及するほか、製品タイプの微妙な違い、流通チャネルの特性、エンドユーザーの需要、販売モデルのトレードオフを、実行可能な商業戦略へと結びつける、詳細なセグメンテーション洞察を分析します。
世界の花卉市場規模は、2025年に478億米ドルと評価され、2026年の506億5,000万米ドルから2032年には731億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2001007-anti-theft-systems-market-by-component.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 花卉市場：製品タイプ別
第9章 花卉市場：流通チャネル別
第10章 花卉市場：エンドユーザー別
第11章 花卉市場：販売モデル別
第12章 花卉市場：地域別
第13章 花卉市場：グループ別
第14章 花卉市場：国別
第15章 米国の花卉市場
第16章 中国の花卉市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・花卉産業における重要な動向は何ですか？
消費者の嗜好、物流の高度化、持続可能性への期待が重要な動向です。
・製品イノベーションが花卉産業に与える影響は何ですか？
製品イノベーションが加速し、より長持ちする切り花や独自の美的特性を持つ観葉植物が生み出されています。
・2025年の米国関税調整が花卉産業に与える影響は何ですか？
調達戦略やコスト構造に新たな複雑さをもたらし、輸入品目の着荷コストが増加します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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を言及するほか、製品タイプの微妙な違い、流通チャネルの特性、エンドユーザーの需要、販売モデルのトレードオフを、実行可能な商業戦略へと結びつける、詳細なセグメンテーション洞察を分析します。
世界の花卉市場規模は、2025年に478億米ドルと評価され、2026年の506億5,000万米ドルから2032年には731億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 花卉市場：製品タイプ別
第9章 花卉市場：流通チャネル別
第10章 花卉市場：エンドユーザー別
第11章 花卉市場：販売モデル別
第12章 花卉市場：地域別
第13章 花卉市場：グループ別
第14章 花卉市場：国別
第15章 米国の花卉市場
第16章 中国の花卉市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・花卉産業における重要な動向は何ですか？
消費者の嗜好、物流の高度化、持続可能性への期待が重要な動向です。
・製品イノベーションが花卉産業に与える影響は何ですか？
製品イノベーションが加速し、より長持ちする切り花や独自の美的特性を持つ観葉植物が生み出されています。
・2025年の米国関税調整が花卉産業に与える影響は何ですか？
調達戦略やコスト構造に新たな複雑さをもたらし、輸入品目の着荷コストが増加します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
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市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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