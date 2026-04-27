「造形ｘ乗り物」をメインテーマに、車・バイクのドレスアップパーツを多数ラインナップするM&Ms(メイキングアンドモンスターズ)(所在地：兵庫県尼崎市)がジムニー専用「トランスファーノブFLEXIBLEエクステンション」をMakuakeにて4月27日(月)先行予約販売を開始しました。





あらゆるサイズの「シフトノブ」が装着可能なエクステンションキット









【トランスファーノブFLEXIBLEエクステンションとは】

ジムニー(JB64W)/シエラ(JB74W)/ノマド(JC74W)の純正トランスファーノブの位置を上方に延長し、操作しやすいポジションに改善する「純正ノブ用エクステンション」としてご使用いただけるだけでなく、付属のボルトへ取り換えることにより、あらゆるシフトノブの装着が可能になる「トランスファーノブ用アタッチメント」としても使用可能。





商品名：トランスファーノブFLEXIBLEエクステンション

材質 ：アルミニウム合金AL5000

色 ：黒アルマイト





あらゆる汎用シフトノブをジムニーのトランスファーノブとして装着可能に









【汎用シフトノブ・アタッチメントとしての利用】

付属のアタッチメントボルトを装着することで、あらゆる汎用シフトノブをジムニーのトランスファーノブとして装着可能に。選択肢の少ない、ジムニーのトランスファーノブの自由度を高めます。

対応ネジピッチ：M8-1.25

※M10-1.25／M10-1.5／M12-1.5／M12-1.75は別売りの変換インサートをご購入いただくことで装着が可能となります









【純正トランスファーノブの延長】

純正トランスファーノブ取り付け位置を64.5mm上方へ伸ばすエクステンションとして利用可能。取付位置を高くすることで操作性を向上します。





純正トランスファーノブ取り付け位置を64.5mm上方へ伸ばすエクステンションとしても利用可能









【オリジナル“4WD”シフトノブも同時リリース】

ジムニーの各ボディカラーに合わせたカラーラインナップ

M&Ms(メイキングアンドモンスターズ)が造形からペイントまで手作業で製作する「FOR THE“4WD”SHIFT KNOB」も同時リリース。あくまでも手作業で形作る4WDの文字を大胆にドロップ。ありそうで無い、ジムニーにマストなオリジナルシフトノブ。ジムニーの各ボディカラーに合わせたカラーラインナップをご用意いたしました。





商品名：FOR THE“4WD”SHIFT KNOB

材質 ：レジン

色 ：オセロブラック／ナイトフォレスト／レッドインザダーク／

ダンディグレー／トイズブルー／キャッチーレッド／ヒーローズネイビー





ありそうで無い、ジムニーにマストなオリジナルシフトノブ









【Makuakeへの挑戦】

先着で最大30％OFF！Makuakeにてクラウドファンディングスタート！

2026年4月27日からMakuakeにて先行予約販売を開始。先着で最大30％OFFで応援購入いただけます。

※4WDシフトノブはすべて手作りで仕上げる為、販売可能数に上限がございます。先着30個の応援購入次第受注ストップとなりますのであらかじめご容赦ください(受注再開は公式サイトで2026年11月以降)

MakuakeプロジェクトページURL： https://www.makuake.com/project/makingandmonsters/





先着で最大30％OFF！Makuakeにてクラウドファンディングスタート！









【Makuake・応援購入価格】

■トランスファーノブ“FLEXIBLE”エクステンションキット

超早割：30％OFF(先着20個)通常12,100円(税込)→8,470円(税込)

準早割：20％OFF(先着50個)通常12,100円(税込)→9,680円(税込)

感謝割：10％OFF(マクアケ限定)通常12,100円(税込)→10,890円(税込)





内容品：エクステンション本体、純正ノブ延長アタッチメント、

汎用シフトノブアタッチメント、イモネジ用ヘックスレンチ





■FOR THE“4WD”SHIFT KNOB＆エクステンション フルセット

超早割：30％OFF(先着10個)通常22,000円(税込)→15,400円(税込)

準早割：20％OFF(先着10個)通常22,000円(税込)→17,600円(税込)

感謝割：10％OFF(先着10個)通常22,000円(税込)→19,800円(税込)





内容品：FOR THE“4WD”SHIFT KNOB、エクステンション本体、

純正ノブ延長アタッチメント、汎用シフトノブアタッチメント、

イモネジ用ヘックスレンチ









【M&Ms(メイキングアンドモンスターズ)とは】

M&Ms(メイキングアンドモンスターズ)ではナンバーボルトのみならず、バルブキャップ、シフトノブ、車用ダッシュボードアクセサリー、キーホルダーなどの造形作品から、フェイスマスク、ネックウォーマーなどのバイカーズギアまで600種類を超える商品をラインナップ。是非ホームページにてご覧ください





ホームページURL： https://mandms.theshop.jp

Instagram ： https://www.instagram.com/making_and_monsters/

@making_and_monsters

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【実店舗】

店舗名 ： M&Ms(メイキングアンドモンスターズ)

所在地 ： 兵庫県尼崎市西難波町5-14-16

営業時間 ： 11:00～17:00(日曜日のみ営業)

オンラインショップ： https://mandms.theshop.jp