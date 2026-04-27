株式会社システム ディ(所在地：京都市中京区、代表者：堂山 遼、以下 当社)は、株式会社オーイーシーが行う、公共施設マネジメントシステム『fmSMART』を譲り受けるための基本合意書を2026年4月27日に締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。









1. 事業譲受けの理由

当社は、公会計を中心とした公共施設マネジメントソリューションの事業拡大を目的として、株式会社オーイーシーが提供する公共施設マネジメントシステム『fmSMART』に係る事業のうち、ソフトウェア、ファシリティマネジメントに関する業務・システムノウハウならびにユーザー基盤を承継することといたしました。本件により、ファシリティマネジメント分野における開発期間の短縮、早期収益化および既存公共ビジネスとの相乗効果が期待され、当社グループの企業価値向上につながるものと判断しております。









2. 事業譲受けの内容

(1) 譲受け事業の内容

株式会社オーイーシーが提供する公共施設マネジメントシステム『fmSMART』に係る事業のうち、ソフトウェア、ファシリティマネジメントに関する業務・システムノウハウならびにユーザー基盤を承継いたします。





(2) 譲受け事業の資産、負債の項目

『fmSMART』の著作権、ソースコード、各種資料やデータ、現時点のユーザー契約等、関連する全てが承継の対象となります。なお、貸借対照表に記載された資産、負債の異動はございません。









3. 相手先の概要

(1) 名称 ：株式会社オーイーシー

(2) 本社所在地 ：大分県大分市東春日町17番57号 ソフトパーク内

(3) 代表者の役職・氏名：代表取締役社長 加藤 健

(4) 事業内容 ：事業所の情報化企画、受注ソフトウェア開発・

導入・運用支援、事業所内ネットワーク構築、

クラウドコンピューティングサービス、

AI・IoTなどの先端技術研究開発等

(5) 資本金の額 ：100,000千円

(6) 設立年月日 ：1966年4月23日

(7) 純資産 ：5,191,795千円(2025年3月31日現在)

(8) 総資産 ：9,823,158千円(2025年3月31日現在)

(9) 当社との関係 ：［資本関係］該当事項はありません

［人的関係］該当事項はありません

［取引関係］該当事項はありません

［関連当事者への該当状況］該当事項はありません









4. 事業譲受けの日程

2026年4月27日 ：基本合意書の締結

2026年7月31日(予定) ：契約締結日

2026年8月1日以降(予定)：クロージング





※『fmSMART』ご利用の自治体様には、今後の進捗に応じて、ご契約の切り替え(契約上の地位の移転)に関するご案内をさし上げる予定です。









5. 会計処理の概要

当該事業譲受けにより、のれんが発生することが見込まれます。のれんは、今後一定期間内に償却する予定です。









6. 今後の見通し

2026年10月期の連結業績予想に与える影響は軽微であります。今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。