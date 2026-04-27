株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、リキッドタイプの4本ブラシで簡単に立体眉が描ける『リアルフィットブロウライナー』を2026年6月18日(木)より、通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で新発売いたします。

4本ブラシで自眉のような繊細な毛流れが簡単に描けるリキッドタイプのアイブロウライナー『リアルフィットブロウライナー』。コシのあるブラシで、細い線も太い線も思いのまま。リキッドなのにテカらず、マットで自然な立体眉が完成します。汗・水・皮脂に強いウォータープルーフ処方で、描いた眉をしっかりキープ。どんな髪色の方にも馴染みやすいナチュラルブラウンのカラーです。





『リアルフィットブロウライナー』1,980円(税込)





『リアルフィットブロウライナー』

1,980円(税込)









≪商品概要≫





『リアルフィットブロウライナー』4本ブラシ先端





商品名 ：リアルフィットブロウライナー

価格 ：1,980円(税込)

商品特長：

◎4本に分かれたブラシが素早く毛流れを描き、自眉のような立体感のあるナチュラルな美眉に仕上げます。

◎筆圧次第で細いラインも太めのラインもサッと描き分け可能。

◎リキッド特有のテカリを抑えたふんわりマットな質感で自然な仕上がりに。

◎ウォータープルーフ処方で、汗や水にも負けず美眉をしっかりキープ。

◎保湿成分の海藻エキスコンプレックス※1やオタネニンジン根エキス※2を配合。さらに眉毛にコシを与えるパンテノール※3、ビオチン※4などの美容液成分配合で、すこやかな地肌と眉毛に導きます。

◎下まつ毛のメイクにも使える多機能ライナー。





使用方法：

1 眉を描く部分をティッシュなどでおさえて油分をオフします。

2 キャップを閉めたまま2～3回軽く振ってからお使いください。

※初めてお使いになる場合や色が出にくい場合は、キャップを閉めたまま筆先を下向きにしてしばらく放置してから軽く振り、手の甲もしくはティッシュペーパーなどで色の出具合を確認してからお使いください。

※筆先にファンデーション、アイカラーなどが付着している場合は、ティッシュペーパーに筆先をなでつけるようにしてやさしく汚れを取り、清潔にしてお使いください。

※なくなり次第、終了となります。





※1 アスコフィルムノドスム／ヒバマタ／ヒジキ／トロロコンブ／レソニアニグレスセンス／ミツイシコンブ／リシリコンブ／ワカメエキス ※2 皮膚コンディショニング成分 ※3 ヘアコンディショニング成分 ※4 ビオチノイルトリペプチド-1(ヘアコンディショニング成分)









■ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)・・・・

ミネラルカラー(無機顔料)は、天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕、精製し不純物を取り除いた色素のみを取り出したもの。水にも油にも溶けず、顔料が肌表面に乗っているだけの状態なので、肌内部に浸透せず、刺激や色素沈着の心配がありません。ハーバーはメイクも全品無添加※。ミネラルカラーにこだわり続けています。

※防腐剤パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素は一切無添加









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