2026年4月27日

長瀬産業株式会社



Flora株式会社への出資 次世代事業開発のためのナレッジ獲得に向けて



長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島宏之、以下「長瀬産業」）は、AIを活用した女性向けヘルスケアプラットフォームの企画・開発・運営を行うFlora株式会社（本社：京都市左京区、代表取締役：アンナ・クレシェンコ、以下「Flora」）が実施した第三者割当増資を引き受け、同社の株式を取得いたしましたことをお知らせいたします。本取り組みは、長瀬産業の100%子会社のNagase Future Investments株式会社が運営管理するコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）ファンドを通じたものとなります。

フェムテックスタートアップであるFloraは、AIなどの先端技術を活用し、性別特有の健康課題を可視化し解決を支援するヘルスケアプラットフォームの開発・提供を強みとしています。企業向け女性従業員のWell-being支援サービスや個人向けのAIヘルスケアアプリなどの提供を通じ、個人の健康増進のみならず、組織全体の生産性向上やウェルビーイングの実現の支援に取り組んでいます。長瀬産業は、Floraへの投資を通じて、自社グループおよび業界全体のサプライチェーンにおけるジェンダー課題の解決に取り組み、持続可能な社会・ビジネスモデルの構築に向けた取組みを推進してまいります。

NAGASEグループは、「ものづくりの課題を素材（マテリアル）を通じて解決する」企業として、今後も皆さまに新たな価値を提供してまいります。

■Flora 概要

・社 名：Flora株式会社

・本社所在地：京都市左京区吉田橘町32番地

・代 表 者：アンナ・クレシェンコ

・事 業 概 要：AIを活用した女性向けヘルスケアプラットフォームの企画・開発・運営

・U R L ：https://flora-tech.jp/

◆本件に関するお問い合わせ先

長瀬産業株式会社 URL : https://www.nagase.co.jp/

＜事業に関するお問い合わせ＞

Mail：cvc@nagase.co.jp

＜報道に関するお問い合わせ＞

経営管理本部 経営管理部 コーポレートコミュニケーション課 TEL：080-8828-8676