NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス）は、CrowdStrike, Inc.(以下 CrowdStrike社）より、日本で最も販売に貢献したパートナーへ送られる「CrowdStrike Japan Partner of the Year」(以下 本アワード)を受賞しました。本アワードの受賞は、3年ぶり2回目の受賞です。





<授賞式の模様(写真中央 プラットフォームサービス本部 マネージド&セキュリティサービス部 セキュリティサービス部門 担当部長 戸畑洋介)>









1． 本アワードの概要

本アワードは、日本国内において2024年2月～2025年1月の間で、CrowdStrike社の外販ビジネスの売り上げに最も貢献し、かつ、CrowdStrike社ベースのソリューション提供を通じて優れた顧客関係を構築したパートナーを表彰するものです。





2．評価のポイント

NTTドコモビジネスは、「WideAngle※1」を中心とするマネージドセキュリティサービスをはじめとし、CrowdStrike社製品の導入から運用保守までを行う高品質なソリューションを展開しています。

本アワードでは、販売数のみならず、NTTドコモビジネスの優れたマネージドセキュリティサービスの先進性や卓越した技術力・ノウハウが高く評価されました。

具体的には、以下のサービスの技術力と先進性が評価されました。

(1)「WideAngleマネージドセキュリティサービス(SOC）」

NTTドコモビジネスの熟練したアナリストが、CrowdStrike社のEDR※2製品やIDセキュリティ※3製品のログを利用して高い精度での脅威検出を行い、お客さまにインシデントの通知を行います。

(2)「WideAngleあんしんモバイルセキュリティ for ビジネス」

企業で使うスマートフォンなどを、CrowdStrike社のMTD※4製品を活用することにより、フィッシングメールやマルウェアなどによる脅威から守ります。





3．クラウドストライク合同会社 代表執行役員社長 尾羽沢功氏からのコメント

クラウドストライク合同会社は、この度のNTTドコモビジネス株式会社様の「Japan Partner of the Year」受賞を、心より歓迎申し上げます。NTTドコモビジネス株式会社様は、クラウドストライクのパートナーの中でも特にセキュリティの知見と自社実践で培った実績が豊富であることに加えて、「WideAngle」に代表されるようなマネージドセキュリティサービスを数多くのお客様に提供しておられます。また、Falcon for Mobile※5を、モバイル回線とセットで販売するなど、先進的なサービス展開も高く評価しております。今後とも、クラウドストライク合同会社は、NTTドコモビジネス株式会社様との強力な連携を通じて、お客様のデジタルトランスフォーメーション推進に貢献して参ります。





4．今後の展望

今後、NTTドコモビジネスは、サイバー攻撃の被害が拡大する中、巧妙化する攻撃の一歩先を行き、お客さまのICT環境をセキュアに守るため、AIや自動化を活用した最先端のマネージドセキュリティサービスの拡充を進めます。また、CrowdStrike社とのパートナーシップをより強固なものにしつつ、お客さまのセキュリティ運用に貢献します。

















「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html













※1：「WideAngle」とは、NTTドコモビジネスが提供する総合リスクマネジメントサービスで、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドなど、さまざまなICT環境に対しマネージドセキュリティサービスを提供します。

※2：EDRとは、Endpoint Detection and Responseの略で、パソコンなどにインストールするセキュリティ対策ソフトであり、マルウェアや怪しいふるまいの検出を行うものです。

※3：IDセキュリティとは、ユーザーのIDを保護して、怪しいログインや不正アクセスを検出するものです。

※4：MTDとは、Mobile Threat Defenseの略で、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを、マルウェア、フィッシング、不正ネットワーク接続などのサイバー脅威から守るためのセキュリティ製品です。

※5：Falcon for Mobileとは、CrowdStrike社が提供するモバイル端末用EDR製品です。





【関連リンク】

・総合リスクマネジメントサービスWideAngle マネージドセキュリティサービス

https://www.ntt.com/business/services/security/security-management/wideangle.html

・WideAngleあんしんモバイルセキュリティ for ビジネス

https://www.ntt.com/business/services/security/security-management/wideangle/lp/lp06.html

・スマートデバイスをサイバー攻撃から保護するサービス「あんしんモバイルセキュリティ for ビジネス」を開始

https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2023/0131_3.html