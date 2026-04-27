宅配型ウォーターサーバー「コスモウォーター」の製造販売・サービスを展開する株式会社コスモライフ(本社：兵庫県加古川市、代表取締役会長：早川 耕司)は、2026年5月3日(日)から5月5日(火)までの3日間、幕張メッセにて開催される国内最大級のペット総合イベント「Pet博2026幕張」に出展します。

あわせて、イベント限定の新規ご契約キャンペーンを実施します。





【コスモウォーター】国内最大級のペットイベント「Pet博2026幕張」に出展





■「だって、猫が好き。」その想いから生まれた「にゃんモデル」

「ウォーターサーバーを猫の形にしたら可愛くない？」そんな猫好き社員の想いから、「にゃんモデル」は誕生しました。細部にまで猫モチーフを取り入れたデザインは、猫好きだからこそ実現できた一台です。

アップグレードモデル「smartプラスNext にゃんモデル」は全4色を展開しており、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

本イベントでは実機を展示し、ウォーターサーバーから実際にコスモウォーターの天然水をお飲みいただけます。デザイン性はもちろん、使いやすさやサイズ感など、ご自宅での利用イメージを具体的にご確認いただけます。





「にゃんモデル」シリーズおすすめポイント





コスモウォーターでは、猫好きのお客様との接点づくりの一環として、公式Instagramアカウントにて、2月22日の『猫の日』や8月8日の『世界猫の日』に合わせた企画も実施しています。





【関連情報】

コスモウォーター公式Instagram： https://www.instagram.com/cosmowater.official/

にゃんモデルシリーズ一覧 ： https://www.cosmowater.com/waterserver/nyanmodel/









■「ブースへご来場の方限定！」新規ご契約キャンペーン実施

当日、コスモウォーターのブースで「にゃんモデル」をご契約いただいた方を対象とした、新規ご契約キャンペーンを実施します。

期間中にご契約いただいた方には、手数料無料などの特典をご用意しています。

また、ブースにて「公式Instagramを見た」とお伝えいただいた方には、先着50名様に木のぬくもりがやさしい猫ちゃんモチーフのスプーンをプレゼントします。





＜「Pet博2026幕張」開催概要＞

日時 ：2026年5月3日(日)～5月5日(火)

会場 ：幕張メッセ 千葉市美浜区中瀬2-1

ブース位置：No.44ブース【コスモライフ】





【コスモライフ】ブース位置





■ 家族の天然水 CosmoWater(コスモウォーター)

コスモウォーターは、日本の自然が育んだ天然水(軟水)を、採水からボトリングまで一貫して安全に管理し、ご家庭へお届けする宅配型ウォーターサーバーブランドです。

毎日使うお水だからこそ、安心してご利用いただける品質を大切にし、徹底した品質管理のもと、“いつでもおいしいお水”の提供に努めています。









■会社概要

商号 ：株式会社コスモライフ

代表者 ：代表取締役会長 早川 耕司

所在地 ：兵庫県加古川市加古川町備後358-1

設立 ：1988年8月

事業内容：飲料水の製造・販売





企業公式サイト ： https://www.cosmolife.co.jp/

コスモウォーター公式サイト ： https://www.cosmowater.com/

コスモウォーター公式Instagram： https://www.instagram.com/cosmowater.official/





※「コスモウォーター」は、株式会社コスモライフのウォーターサーバー及び宅配水事業のブランド名称です。