国内外でリユース事業を展開する MF Global 株式会社（本社：東京都港区南麻布、代表取締役：萬田 凛桜）は、国内の大手通販ルートを通して 『iiKaKaKu』オンラインショップ、実店舗を展開。『良い商品を「いい価格で！」』をモットーに、訳あり商品などセレクト商品を販売し、ご好評をいただいております。東京麻布店舗、埼玉県川口市の実店舗に続き、町田マルイ 3F カレンダリウムにて期間限定オープンいたします。『毎日が宝探し iiKaKaKu で 新しい発見を！』をキャッチフレーズに、厳選された生活雑貨やファッション雑貨を展示 。限定アイテムや、ご購入者様へのノベルティプレゼントをご用意いたしました。お客様に実際に商品を手にとっていただき、安心してiiKaKaKuの商品をお買い求めいただけます。

■POP-UP SHOP概要

・店舗 ：VALUE SELECT by iiKaKaKu ・期間 ：2026年5月1日 （金）～ 5月13日（水） ・場所 ：町田マルイ 3F カレンダリウム ・営業時間：10:30 ～ 20:00※最終日 5月13日のみ 18:00 終了 ・取扱商品：生活雑貨・キッチン用品・ファッション雑貨・コスメetc

■オープニングセール＆特典

１. 限定商品：ポップアップストア限定の厳選アイテム（※在庫限り） ２. ワゴンセール：お得な均一価格でご提供 ３. ノベルティーフェア：税込2,000円以上ご購入のお客様にギフトをプレゼント ４. Instagramフォロー特典：その場で使える100円OFF ５. ECショップ特典：ご購入者様へECショップで使えるクーポンをプレゼント

■公式サイト

iiKaKaKu：https://iikakaku-jp.com/ Instagram(POPUP):@iikakaku_popupstore

https://iikakaku-jp.com/Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/iikakaku_popupstore?igsh=MWp3cW9ud2VncHJzeg==/

■ MF Global 会社概要

MF Global 株式会社は、携帯電話、電子機器、家電、生活雑貨、ペット用品、アパレル用品 及び 訳あり品等 厳選セレクト商品を「Mottainai Spirit・Feel」（＝もったいない精神・心） で、国内外に向けたB2B、B2C、インターネットEC販売など、独自のWaste Management 「Reuse Value Chain」をグローバルに展開する会社です。かけがえのない地球資源を大切に、 多くの商材をグローバル視点で「リユースバリューチェーン」を推進しています。

商号 : MF Global 株式会社 代表者 : 代表取締役 萬田 凛桜 所在地 : 〒106-0044 東京都港区東麻布1-5-3 Pacific Building 5F 電話（本社） : 03-6230-8178 創立 : 2012年12月 事業内容 : リユース商材仕入販売 URL : https://www.mfglobal-jp.com

■ 本件に関するお問い合わせ先 MF Global 株式会社 iiKaKaKu 店舗部門 email : mfglobal@mfglobal-jp.com 電話 ：03-6230-8178