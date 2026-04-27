株式会社QO-Links（所在地：愛知県岡崎市）は、フランス・リヨン発のセキュリティヘルメットキット「ON BOARD Helmet（OBH）」の日本正規代理店として、応援購入サービス「Makuake」にてプロジェクトを2026年4月17日に公開いたしました。 個人向けプランに加え、法人・団体向け導入プラン（10台・20台・50台セット／最大39%オフ）の受付も実施中です。 プロジェクトは2026年5月30日まで実施しております。 Makuakeプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/on_board_helmet/

■ 自転車通勤を"推進する側"が抱えるジレンマ

健康経営の推進、脱炭素への取り組み、通勤コストの削減。 こうした背景から、従業員の自転車通勤を制度として認める企業が増えています。 社用自転車の配備やシェアサイクルの法人契約を導入するケースも、もはや珍しくありません。 しかし、自転車通勤を制度として認めた企業には、従業員の安全に対する配慮義務が伴います。 2023年4月の道路交通法改正で全年齢の自転車利用者にヘルメット着用が努力義務化されましたが、警察庁の調査によると、着用率は全国平均で21.2%にとどまっています。 自転車乗用中の死亡事故では約5割が頭部に致命傷を負っており、ヘルメット非着用時の致死率は着用時と比較して約1.7倍（警察庁、令和3年～令和7年の5年間合計）。 通勤中の事故で従業員が頭部を負傷した場合、企業側のヘルメット着用に対する働きかけが十分だったかどうかが問われる可能性があります。 自転車通勤を推進すればするほど、安全対策の責任も大きくなる。 多くの企業の総務・安全衛生担当者が、この矛盾に直面しています。

■ 購入補助では解決しない「かぶらない理由」

多くの企業がヘルメットの購入補助制度を設け、着用を推奨しています。 しかし現場の実態は「補助を出しても、買っても、結局かぶらなくなる」というものです。 その原因は明確で、ヘルメットの持ち運びが不便だからです。自宅から会社まではかぶっていても、到着後が問題になります。 デスクに置けばかさばり、ロッカーに入りきらず、外出先に持ち歩くのは非現実的。この「降りた後の面倒くささ」が、毎日の積み重ねの中で着用習慣を消滅させています。 つまり、問題は「安全意識」ではなく「行動設計」にあります。 推奨や補助といった意識への働きかけではなく、持ち運ぶ必要がなくなる仕組みそのものが必要です。

■ ON BOARD Helmet--ヘルメットを車両に"備え付ける"という発想

ON BOARD Helmetは、この課題を製品設計で解決するために生まれました。 フランス・リヨンで2021年に創業されたOn Board Helmet社が開発した、ヘルメットとロック機構付きマウント（台座）のセキュリティキットです。 マウントを自転車やキックボードのハンドル・フレーム・荷台に取り付け、ヘルメットをわずか3秒でカチャッとロック。 降車後はヘルメットを車両に固定したまま手ぶらで離れられるため、持ち運びの判断自体が不要になります。 開発者のEliès Hamzaoui氏はこう語っています。 「シートベルトはドライバーが自分で用意するものではなく、車両に備え付けられているものです。ヘルメットも同じであるべきだと考えました。」 社用自転車にON BOARD Helmetを標準搭載すれば、従業員は乗るときにヘルメットを手に取り、降りたら3秒でロックするだけ。 個人の意識や習慣に依存せず、仕組みとして着用を担保することが可能になります。

■ パリ発明展金賞・欧州安全規格EN1078取得

ON BOARD Helmetは、世界最古の発明コンクールとして120年以上の歴史を持つ「コンクール・レピーヌ（Concours Lépine）」2023年大会において、約400の出展者の中から金賞およびパリ知事賞をダブル受賞しています。 ヘルメットは欧州自転車ヘルメット安全規格EN1078を取得済み。 素材にはポリプロピレン発泡体（EPP）を採用し、防水性・抗菌性を備えたモノブロック構造です。 セキュリティ面では物理キーによるロック機構に加え、Apple AirTag※に対応した追跡機能、不正な取り外しを検知するアラーム機能を搭載しています。 製品はフランス国内で製造されており、リヨン近郊の自社工房で最終組み立てを行っています。

■ 法人向け導入プラン--一般販売予定価格から最大39%OFF

本プロジェクトでは、法人・団体での導入を想定した専用プランを3種類ご用意しています。 一般販売予定価格45,000円（税込）/セットに対し、まとめ導入による割引価格でご提供いたします。 法人割①【10セットプラン】は283,500円（税込）、1セットあたり28,350円の37%OFFです。 法人割②【20セットプラン】は558,000円（税込）、1セットあたり27,900円の38%OFFです。 法人割③【50セットプラン】は1,372,500円（税込）、1セットあたり27,450円の39%OFFです。 いずれも限定10口、お届けは2026年8月末を予定しております。 各セットのマウントは、自転車ハンドル用・荷台用・キックボード用の3タイプから、1セットごとにお選びいただけます。

■ 想定される導入シーン

自転車通勤制度を導入している企業では、社用自転車への標準搭載により、安全配慮義務への実質的な対応とヘルメット着用率の向上を同時に実現できます。 シェアサイクル・シェアキックボード事業者にとっては、車両へのヘルメット標準搭載がサービスの安全性向上と競合との差別化につながります。 自治体が運営するコミュニティサイクルへの導入は、地域のヘルメット着用率向上施策として有効な手段となり得ます。 また、大学キャンパスや工場・倉庫敷地内など、構内で自転車移動が発生する環境においても安全管理の一環として活用いただけます。

■ 法人・団体向けの個別相談について

Makuakeでの応援購入に加え、導入台数のご相談、見積書の発行など、法人・団体様向けの個別対応も承っております。 下記の連絡先まで、お気軽にお問い合わせください。 株式会社QO-Links 担当：廣永 MAIL：yuya_hironaga@qo-links.co.jp

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：【3秒で手ぶら】自転車にカチャッとロック。フランス発、ヘルメットの新常識。 プラットフォーム：Makuake 公開日：2026年4月17日（金） 終了日：2026年5月30日（土） 形式：All in型（目標金額の達成に関わらず購入が成立） URL：https://www.makuake.com/project/on_board_helmet/

■ 製品概要

製品名：ON BOARD Helmet（OBH） 製品構成：ヘルメット＋ロック機構付きマウント（台座） 安全規格：EN1078（欧州自転車ヘルメット安全規格） ヘルメット素材：ポリプロピレン発泡体（EPP） 主な特長：防水、抗菌、エコ設計、モノブロック構造 セキュリティ機能：物理キーロック、Apple AirTag※対応、アラーム機能 マウント種類：自転車ハンドル用／荷台用／キックボード用 一般販売予定価格：45,000円（税込）/セット 原産国：フランス

■ 会社概要

商号：株式会社QO-Links 代表者：代表取締役 廣永裕哉 所在地：愛知県岡崎市美合町生田173 設立：2022年 URL：https://qo-links.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社QO-Links 担当：廣永 裕哉 TEL：080-4906-9519 MAIL：yuya_hironaga@qo-links.co.jp ※Apple、AirTagは、Apple Inc.の商標です。 ※「Makuake」は株式会社マクアケの登録商標です。