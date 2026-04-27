神戸市でシネマコンプレックス「ＯＳシネマズ」を経営するオーエス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：金谷伸雄）は、阪急阪神ホールディングスグループの社会貢献活動「阪急阪神 未来のゆめ･まちプロジェクト」の一環として、知的障がいや発達障がいのあるお子様とそのご家族を対象とした映画上映会を、2026年6月20日（土）にＯＳシネマズ神戸ハーバーランドで実施いたします。

当社は、「誰もが映画を楽しみ、感動を分かち合える社会」の実現を目指し、2009年より本取り組みを継続してきました。これまでに計42回を開催し、累計5,300人以上の方にご参加いただきました。 通常興行に比べて音量を抑えたり、シアター内を明るめに保ったりするなど上映環境を整備することで、映画館での鑑賞に不安がある方々にも、安心して映画を楽しめる体験を提供しています。 今回は待望の続編「ズートピア2」を上映します。ご家族やご友人も一緒にご鑑賞いただけますので、募集要項をご参照のうえ、ぜひご応募ください。

募集要項

日時

2026年6月20日（土） 9:30～11:20（予定）【受付9:00～】

場所

ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド（神戸ハーバーランドumie サウスモール5階）

上映作品

「ズートピア２」 ※ 劇場内の照明は明るめ、音量は控えめに上映いたします。

対象者

無料ご招待：知的障がいや発達障がいのあるお子様とその付添い者様(18歳以上)【2名1組まで】 ※ 3名様以上でご参加の場合、お一人様につき以下の参加費を頂戴しております。 応募時に追加人数をご記入ください。 ■ 参加費（3名以上の場合） ・大人 （18歳以上） ：1,000円 ・お子様（3歳～17歳）： 500円 ＊参加費は全額、障がい者支援団体等に寄付いたします。

申込期間

2026年4月27日（月）～2026年5月24日（日）

申込方法

二次元コードまたはURL（https://forms.gle/vp5FS9QtcGvABndU9）より、申し込みフォームに必要事項をご入力のうえご応募ください。 ※お申し込みはお一人様1回までとさせていただきます。 ※ 例年多くのご応募をいただいておりますので、3名様以上でのご鑑賞を希望される場合は、追加のご参加者もあわせてお申し込みくださいますようお願いいたします。

注意事項

• 募集人数は110名程度を予定しています。 • 応募者多数の場合は抽選を行い、当選者のみに5月27日（水）にメールでご連絡する予定です。なお、 落選の場合はメールでのご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 • 当選メールを受信できるよう、パソコンからのメール受信制限を解除しておいてください。 • 当日は受付にて、当選メール（画面掲示または印刷）をご提示ください。

ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド（会場） 概要

■所在地 神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号 神戸ハーバーランドumie サウスモール５階 ■アクセス JR神戸駅 中央改札口から徒歩約5分 ■URL https://www.oscinemas.net ■Ｘ(@OS_Cinemas) https://twitter.com/OS_Cinemas ■Instagram(＠os_cinemas) https://www.instagram.com/os_cinemas

オーエス株式会社 会社概要

■本社 大阪市北区小松原町3番3号 ＯＳビル12階 ■設立 1946年12月 ■代表者 代表取締役 金谷 伸雄 ■拠点 大阪（本社）・兵庫・東京 ■事業内容 エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業 ■URL https://www.osgroup.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

オーエス株式会社 コーポレート戦略部 担当：中山、中井、日野、清水 TEL：06-6361-3554 MAIL：oscustomer@osgroup.jp

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