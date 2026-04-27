・九州のトレカシーンを牽引する「遊ING」が店舗と別会場で大型イベントを開催。 ・仲間と共に頂点を目指す、3人1組のチーム戦による圧倒的な一体感を提供。 ・競技層からファン層まで、福岡のカードゲームコミュニティを熱く盛り上げる。 ・遊戯王OCG日本選手権2026（チーム戦）の新ルールを採用！

HIGUCHI GROUP（本社：長崎県西彼杵郡時津町 / 代表：樋口 益次郎）が展開する遊INGコマーシャルモール博多店は、2026年5月2日（土）、南近代ビル（福岡市博多区）にて「遊戯王OCGイベント（福岡編）2026 3人チーム戦」を開催します。九州のトレカシーンを牽引する遊INGが、プレイヤー同士の繋がりを深めるべく主催し、福岡のデュエルシーンを熱狂の渦へと巻き込みます。

「TCGプレイヤーファースト」を掲げ、新たな交流の場を創出

遊INGは「トビッキリ夢中になれる"遊び"」を創造し続けてきました。カードゲームは、世代を超えて真剣勝負と交流を生む、現代の新しいコミュニケーション文化です。特に「チーム戦」は、仲間と戦略を練り、勝利を分かち合う喜びを最大化させます。本大会を通じて、九州のプレイヤーが熱く繋がれる「最高のデュエル体験」を提供します。

チーム戦ならではの深い戦略と、豪華な入賞特典

最大32チームが競う本大会は、チーム3名で制限カードを共有する特別ルールを採用。個人の技量だけでなく、チーム全体の構築力が勝利の鍵を握ります。上位入賞者には「プロモーションカード」をはじめとする豪華賞品を授与。さらに、予約不要のサブイベント「テツラン」も同時開催し、誰もが一日中楽しめる空間を創出します。

【詳細情報】

・名称：遊戯王OCGイベント（福岡編）2026 3人チーム戦 ・日時：2026年5月2日（土） 8:00～20:00 ・会場：南近代ビル 3F（福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2－10） ・内容：詳しくはこちらをご確認ください。https://tonamel.com/competition/QVZuv

【遊INGコマーシャルモール博多店】

・店舗所在地：福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目6－40 コマーシャルモール博多1F ・公式SNS（X）：https://x.com/youing_CMhakata

【会社概要】

株式会社ひぐちは、飲食業態を中心に長崎県・福岡県・熊本県に店舗展開する企業です。エンターテインメント事業は、「遊ING」という屋号で1987年に創業し、現在はトレーディングカードゲームなどを通じて『トビッキリ夢中になれる"遊び"』を創り続けています。「TCGプレイヤーファースト」のコンセプトで店舗展開し、皆様のトレカライフをサポートしています。また近年、世界的に盛り上がりを見せているeスポーツの事業にも参入し「長崎から世界へ」をキーワードに長崎県内での普及を目指しております。

【グループ概要】

私たちHIGUCHI GROUP（ひぐちグループ）は1950年の創業より、『大衆に憩いと安らぎを』を経営理念として、九州全7県にて多岐にわたる事業を展開しています。つながる全ての人々を豊かにし、社会の発展に貢献することを目指し、100年企業に向けて走り続けています。

・コーポレートサイト： https://www.higuchi-gr.co.jp/ ・公式SNS（X）：https://x.com/Higuchi_1025