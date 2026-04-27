愛知県を中心に老舗ステーキハウス「ハローキッド」を運営する株式会社バーガーキッド(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小島 崇平)は、1976年の創業から50周年を迎える記念企画の第2弾として、50周年の50にちなんでお値段据え置きでボリュームアップする『増量祭』を、2026年4月27日(月)から5月8日(金)までの期間限定で開催いたします。





50周年企画第二弾店頭POP





■企画背景：50年分の感謝を込めて、限界突破のボリュームをお届け！

アメリカン・カントリーな世界観を大切にする「ハローキッド」は、1976年の創業以来、ライブ感溢れるオープンキッチンでの調理や、こだわりのハンバーグを通じ、名古屋の皆様に支えられてまいりました。本年、創業50周年の節目を迎えるにあたり、「お客様に驚きと満腹をお届けしたい」という想いから、第1弾の『復刻メニュー総選挙』に続く記念企画として、中挽きハンバーグを含むメニュー3品を価格はそのままに大増量してご提供する本キャンペーンを企画いたしました。









■キャンペーンの目玉：肉も！コーンも！ポテトも！驚きのやりすぎ増量

本キャンペーンでは、以下の人気メニューが規格外のサイズにパワーアップして登場いたします。

・4.7mm中挽きハンバーグ(50g増量！200g→250g)

50g増量ハンバーグ

1976年から続く伝統の味。100％ビーフならではの旨みと、安心感のあるやわらかな食感が特徴です。ナイフを入れた瞬間に溢れ出す肉汁をご堪能ください。





・濃厚コーンスープ(粒々コーン50％増量！)

やりすぎ！コーン

創業以来改良を重ね続けてきた濃厚スープ。コーンの粒が通常の1.5倍(つぶつぶ150％！)になり、さらに飲み応えがアップしました。





・とりわけポテト(フライドポテト50％増量！)

150％フライドポテト

みんなでワイワイ楽しめる山盛りポテト。味変を楽しめる「選べるディップソース(トマトケチャップ／マヨネーズ／今だけカリーブルスト)」と合わせて、最後まで飽きることなくお召し上がりいただけます。





ゴールデンウィークの思い出作りに、ご家族やご友人とぜひ「驚きのボリューム」をご体験ください。









■『50周年企画第二弾 増量祭』概要

・開催期間 ：2026年4月27日(月)～5月8日(金)

・開催店舗 ：ハローキッド 太平通店、ハローキッド 東海店

・キャンペーン内容：

上記対象メニューをご注文のお客様に、お値段そのままで増量してご提供いたします。

※材料がなくなり次第、その日のご提供を終了する場合がございます。









■「ハローキッド」について

1976年創業。愛知県内に「ハローキッド(太平通店・東海店)」を展開。「荒びき」という言葉が一般的になる前から、ステーキのような食感の「超荒びきハンバーグ」を提供し続けてきました。目の前で仕上げるソースやチーズのパフォーマンス、ウッド調のアメリカンな店舗空間など、「五感で楽しむエンターテインメント・レストラン」として、親子三世代にわたり親しまれています。





太平通店

東海店





＜ハローキッド3つのこだわり＞

1. 常識を覆す「12.5mm超荒びきハンバーグ」

一般的な荒挽きの約3倍にあたる直径12.5mmのミンチを使用。つなぎを極限まで減らすことで、ゴリゴリとしたワイルドな歯ごたえと、溢れ出す肉本来の旨味を実現。「ハンバーグを超えた肉料理」として圧倒的な支持を集めています。





毎日店内挽き挽肉





2. 香ばしさを纏わせる「炭と薪」の二刀流焼き

焼き上げには、高温の「炭火」と香り高い「薪」を使用。スモーキーな香りを肉に纏わせながら、外はカリッと香ばしく、中はジューシーなミディアムレアに仕上げる熟練の職人技が光ります。





炭と薪の直火焼き





3. 五感を刺激する「ライブパフォーマンス」

熱々の鉄板で運ばれてくるハンバーグに、お客様の目の前でとろとろのチーズや特製ソースをかけて仕上げます。立ち上る音と香り、圧倒的なシズル感が、食事の時間をエンターテインメントへと昇華させます。









【会社概要】

社名 ： 株式会社バーガーキッド

代表者： 代表取締役 小島 崇平

所在地： 愛知県名古屋市中川区好本町1-1

創業 ： 1976年11月事業内容：ステーキハウス「ハローキッド」、とんかつ専門店「まるき」の運営