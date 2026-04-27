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「freee販売」「freee勤怠管理Plus」、ITreview Grid Award 2026 Springで最高位の「Leader」を初受賞
〜「freee販売」「freee勤怠管理Plus」の受賞を含めてfreeeは8プロダクト14部門で受賞〜
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）はアイティクラウド株式会社が主催するITreview Grid Award 2026 Springにおいて、「freee販売」が「販売管理システム部門」、「freee勤怠管理Plus」が「勤怠管理システム部門」で、それぞれ最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせします。
■ITreview Grid Award 2026 Springと「Leader」について
ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」は、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。
ITreview Grid Award 2026 Springでは、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。
「Leader」は、認知度・満足度が共に高く多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある最高位の称号です。
「ITreview Grid Award 2026 Spring 」：https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html
freee販売が受賞したカテゴリ（販売管理システム部門）：
https://www.itreview.jp/award/2026_spring/sales-management.html
freee勤怠管理Plusが受賞したカテゴリ（勤怠管理システム部門）：
https://www.itreview.jp/award/2026_spring/attendance-management.html
■freeeは、ITreview Grid Award 2026 Springにおいて8プロダクト、14部門で受賞
freeeは、このたび「freee販売」「freee勤怠管理Plus」に加え、「freee会計」「freee人事労務」「freeeサイン」「freee業務委託管理」「freee IT管理」「freee福利厚生 ベネフィットサービス」の8プロダクトにおいて受賞を果たしました。
「freee会計」は29期連続の受賞を達成し、今回も「会計ソフト」「請求書・見積書作成ソフト」「経費精算システム」の3部門で選出されました。同様に「freee人事労務」も29期連続での受賞を継続しており、「給与計算ソフト」や「労務管理システム」をはじめ、「勤怠管理」「マイナンバー管理」「Web/電子給与明細」といった計5部門におよぶ幅広い領域で受賞しております。
さらに、その他のプロダクトにおいても、「freeeサイン」は電子契約サービス部門、「freee業務委託管理」はフリーランスマネジメントシステム部門、「freee IT管理」はSaaS管理ツール部門、そして「freee福利厚生 ベネフィットサービス」は福利厚生アウトソーシングサービス部門において、それぞれ受賞をしております。
■「freee販売」について
取引先（得意先や仕入先）とのやり取りで「お金」と「モノ・サービス」の流れを統合管理する販売管理領域のプロダクトです。案件の見積り、請求書の発行や回収といった販売管理におけるフロントオフィス業務を効率化します。案件情報が集約されることで、キャッシュフローの予測精度を高め、経営の次の一手を加速させます。現場の生産性向上と収益構造の見える化により、持続的に利益を生み出す強い組織作りを支えます。
「freee販売」：https://www.freee.co.jp/sales-management/
■「freee勤怠管理Plus」について
従業員の日々の「労働時間」や「休暇状況」を正確に把握し、適正な労務管理を実現する勤怠管理領域のプロダクトです。多彩な打刻方法をはじめ、シフト作成、有給休暇の管理、残業時間の集計といった日々の勤怠管理における煩雑な業務を効率化します。勤怠データがリアルタイムに集約されることで、時間外労働の状況をいち早く検知し、法改正へのスムーズな対応など労務コンプライアンスの強化を加速させます。従業員の働き方の見える化と給与計算へのシームレスな連携により、誰もが安心して働ける環境作りとバックオフィスの生産性向上を支えます。
「freee勤怠管理Plus」：https://www.freee.co.jp/time-tracking-plus/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
関連リンク
「freee販売」：
https://www.freee.co.jp/sales-management/
「freee勤怠管理Plus」：
https://www.freee.co.jp/time-tracking-plus/
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）はアイティクラウド株式会社が主催するITreview Grid Award 2026 Springにおいて、「freee販売」が「販売管理システム部門」、「freee勤怠管理Plus」が「勤怠管理システム部門」で、それぞれ最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせします。
■ITreview Grid Award 2026 Springと「Leader」について
ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」は、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。
ITreview Grid Award 2026 Springでは、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。
「Leader」は、認知度・満足度が共に高く多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある最高位の称号です。
「ITreview Grid Award 2026 Spring 」：https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html
freee販売が受賞したカテゴリ（販売管理システム部門）：
https://www.itreview.jp/award/2026_spring/sales-management.html
freee勤怠管理Plusが受賞したカテゴリ（勤怠管理システム部門）：
https://www.itreview.jp/award/2026_spring/attendance-management.html
■freeeは、ITreview Grid Award 2026 Springにおいて8プロダクト、14部門で受賞
freeeは、このたび「freee販売」「freee勤怠管理Plus」に加え、「freee会計」「freee人事労務」「freeeサイン」「freee業務委託管理」「freee IT管理」「freee福利厚生 ベネフィットサービス」の8プロダクトにおいて受賞を果たしました。
「freee会計」は29期連続の受賞を達成し、今回も「会計ソフト」「請求書・見積書作成ソフト」「経費精算システム」の3部門で選出されました。同様に「freee人事労務」も29期連続での受賞を継続しており、「給与計算ソフト」や「労務管理システム」をはじめ、「勤怠管理」「マイナンバー管理」「Web/電子給与明細」といった計5部門におよぶ幅広い領域で受賞しております。
さらに、その他のプロダクトにおいても、「freeeサイン」は電子契約サービス部門、「freee業務委託管理」はフリーランスマネジメントシステム部門、「freee IT管理」はSaaS管理ツール部門、そして「freee福利厚生 ベネフィットサービス」は福利厚生アウトソーシングサービス部門において、それぞれ受賞をしております。
■「freee販売」について
取引先（得意先や仕入先）とのやり取りで「お金」と「モノ・サービス」の流れを統合管理する販売管理領域のプロダクトです。案件の見積り、請求書の発行や回収といった販売管理におけるフロントオフィス業務を効率化します。案件情報が集約されることで、キャッシュフローの予測精度を高め、経営の次の一手を加速させます。現場の生産性向上と収益構造の見える化により、持続的に利益を生み出す強い組織作りを支えます。
「freee販売」：https://www.freee.co.jp/sales-management/
■「freee勤怠管理Plus」について
従業員の日々の「労働時間」や「休暇状況」を正確に把握し、適正な労務管理を実現する勤怠管理領域のプロダクトです。多彩な打刻方法をはじめ、シフト作成、有給休暇の管理、残業時間の集計といった日々の勤怠管理における煩雑な業務を効率化します。勤怠データがリアルタイムに集約されることで、時間外労働の状況をいち早く検知し、法改正へのスムーズな対応など労務コンプライアンスの強化を加速させます。従業員の働き方の見える化と給与計算へのシームレスな連携により、誰もが安心して働ける環境作りとバックオフィスの生産性向上を支えます。
「freee勤怠管理Plus」：https://www.freee.co.jp/time-tracking-plus/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
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関連リンク
「freee販売」：
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「freee勤怠管理Plus」：
https://www.freee.co.jp/time-tracking-plus/