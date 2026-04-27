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「ウルフギャング・ステーキハウス」デジタルギフトカード 販売開始
大切な人へ、心に刻まれる贅沢なウルフギャング時間をプレゼント
ウルフギャング・ステーキハウス 「eGift（イーギフト）」 販売概要
◇ 販売価格：
10,000円／30,000円／50,000円 全3種
◇ 有効期限：
購入日より6か月
◇ 利用可能店舗
日本国内のウルフギャング・ステーキハウス全店
六本木店／丸の内店／高輪店／大阪店／福岡店／シグニチャー青山店／Teppan銀座店
◇ 購入ページURL
https://wolfgangssteakhouse.jp/giftcard/ecard/
◇ ホームページ：
https://wolfgangssteakhouse.jp/
「ウルフギャング・ステーキハウス」の
“品質、熟成、焼き” にこだわった極上ステーキ
「ウルフギャング・ステーキハウス」では、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉のみを使用。冷凍せずにチルドで仕入れた肉を28日間、店内の専用熟成庫で一定の温度・湿度管理によりドライエイジング。長期乾燥熟成によって旨味と柔らかさが増した赤身肉を厚切りにして、900℃のオーブンで一気にお皿ごと焼き上げ、お客様のテーブルまでそのままサーブします。
日本国内においては、六本木店、丸の内店、大阪店、福岡店に加え、25年９月に最新店舗として高輪店がオープン。また、新たなブランドとして、よりラグジュアリーな「シグニチャー」を青山に、「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」をコンセプトにした「Teppan」を銀座に展開しています。
◆店舗所在地
・六本木店
東京都港区六本木5-16-50 六本木デュープレックス M’s 1F TEL.03-5572-6341
・丸の内店
東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA 明治生命館 B1F TEL.03-5224-6151
・高輪店
東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F TEL.03-6459-3630
・大阪店
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F TEL.06-6136-5658
・福岡店
福岡県福岡市博多区住吉1-2-82 グランド ハイアット 福岡 1F TEL.092-292-1651
＜ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー＞
・青山店
東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F TEL.03-5843-0822
＜ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN＞
・銀座店
東京都中央区銀座1丁目8−19 ONE GINZA（旧キラリトギンザ）7階 TEL.03‐6263-0161
◆公式ホームページ
https://wolfgangssteakhouse.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
ウルフギャング・ステーキハウス 「eGift（イーギフト）」 販売概要
◇ 販売価格：
10,000円／30,000円／50,000円 全3種
◇ 有効期限：
購入日より6か月
◇ 利用可能店舗
日本国内のウルフギャング・ステーキハウス全店
六本木店／丸の内店／高輪店／大阪店／福岡店／シグニチャー青山店／Teppan銀座店
◇ 購入ページURL
https://wolfgangssteakhouse.jp/giftcard/ecard/
◇ ホームページ：
https://wolfgangssteakhouse.jp/
「ウルフギャング・ステーキハウス」の
“品質、熟成、焼き” にこだわった極上ステーキ
「ウルフギャング・ステーキハウス」では、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉のみを使用。冷凍せずにチルドで仕入れた肉を28日間、店内の専用熟成庫で一定の温度・湿度管理によりドライエイジング。長期乾燥熟成によって旨味と柔らかさが増した赤身肉を厚切りにして、900℃のオーブンで一気にお皿ごと焼き上げ、お客様のテーブルまでそのままサーブします。
日本国内においては、六本木店、丸の内店、大阪店、福岡店に加え、25年９月に最新店舗として高輪店がオープン。また、新たなブランドとして、よりラグジュアリーな「シグニチャー」を青山に、「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」をコンセプトにした「Teppan」を銀座に展開しています。
◆店舗所在地
・六本木店
東京都港区六本木5-16-50 六本木デュープレックス M’s 1F TEL.03-5572-6341
・丸の内店
東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA 明治生命館 B1F TEL.03-5224-6151
・高輪店
東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F TEL.03-6459-3630
・大阪店
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F TEL.06-6136-5658
・福岡店
福岡県福岡市博多区住吉1-2-82 グランド ハイアット 福岡 1F TEL.092-292-1651
＜ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー＞
・青山店
東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F TEL.03-5843-0822
＜ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN＞
・銀座店
東京都中央区銀座1丁目8−19 ONE GINZA（旧キラリトギンザ）7階 TEL.03‐6263-0161
◆公式ホームページ
https://wolfgangssteakhouse.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
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