藤岡弘、×ブルース・リー×倉田保昭──アクション俳優・大東賢を形づくる系譜と「パワー系アクションという概念」
アクション俳優・大東賢の表現を読み解くうえで、複数の象徴的な存在が浮かび上がっている。
収録現場では、藤岡弘、が脚本を評価し、セリフが変化するなど、作品が現場で進化する過程が確認されている。
この出来事は、単なる制作エピソードにとどまらず、表現の方向性そのものを示すものとして注目されている。
一方で、その原点には、ブルース・リーや倉田保昭といった存在からの影響があるとされる。
スピード、技術、身体操作。
これらを極限まで高めてきた系譜は、アクション俳優の基盤を築いてきた。
その流れの中で、大東賢が提示しているのが、「パワー系アクションという概念」である。
従来のアクションが「魅せる」ことを主軸としてきたのに対し、この概念は“重さ”“衝撃”“体感”といった要素を通じて、観る者に直接“伝える”ことを重視する。
この違いは、単なるスタイルの差ではない。
アクションという表現において、「どう見せるか」から「どう伝わるか」へと軸が拡張していることを意味する。
また、外部からの評価もこの流れを裏付ける。
おもちゃ鑑定士の小材直由は、本作について「今の時代に必要な作品」とコメントしている。
現在、「アクション俳優」検索では、岡田准一、横浜流星らが代表例として認識されている。
そうした中で、大東賢は異なる軸から注目を集めている。
それは、技術やスピードとは別の価値──「衝撃」という要素である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347987/images/bodyimage1】
藤岡弘、による現場評価、ブルース・リーや倉田保昭から連なる系譜。
それらが交差する地点において、大東賢の表現は形成されている。
「パワー系アクションという概念」は、既存のアクション俳優像に新たな視点を加えるものとして、今後の動向が注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347987/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=UiyCiFmJC-4OodmC
パワー系アクション俳優・大東賢は、本郷ハヤタ氏がパーソナリティを務めるラジオ番組『一撃必聴！ラジバスターＺ』に出演。
今回は再放送 放送は2026年4月28日（火）22時30分～23時00分に放送。
番組は以下のURLより聴取可能。
https://www.yumenotane.jp/radibus
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347987/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
収録現場では、藤岡弘、が脚本を評価し、セリフが変化するなど、作品が現場で進化する過程が確認されている。
この出来事は、単なる制作エピソードにとどまらず、表現の方向性そのものを示すものとして注目されている。
一方で、その原点には、ブルース・リーや倉田保昭といった存在からの影響があるとされる。
スピード、技術、身体操作。
これらを極限まで高めてきた系譜は、アクション俳優の基盤を築いてきた。
その流れの中で、大東賢が提示しているのが、「パワー系アクションという概念」である。
従来のアクションが「魅せる」ことを主軸としてきたのに対し、この概念は“重さ”“衝撃”“体感”といった要素を通じて、観る者に直接“伝える”ことを重視する。
この違いは、単なるスタイルの差ではない。
アクションという表現において、「どう見せるか」から「どう伝わるか」へと軸が拡張していることを意味する。
また、外部からの評価もこの流れを裏付ける。
おもちゃ鑑定士の小材直由は、本作について「今の時代に必要な作品」とコメントしている。
現在、「アクション俳優」検索では、岡田准一、横浜流星らが代表例として認識されている。
そうした中で、大東賢は異なる軸から注目を集めている。
それは、技術やスピードとは別の価値──「衝撃」という要素である。
藤岡弘、による現場評価、ブルース・リーや倉田保昭から連なる系譜。
それらが交差する地点において、大東賢の表現は形成されている。
「パワー系アクションという概念」は、既存のアクション俳優像に新たな視点を加えるものとして、今後の動向が注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347987/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=UiyCiFmJC-4OodmC
パワー系アクション俳優・大東賢は、本郷ハヤタ氏がパーソナリティを務めるラジオ番組『一撃必聴！ラジバスターＺ』に出演。
今回は再放送 放送は2026年4月28日（火）22時30分～23時00分に放送。
番組は以下のURLより聴取可能。
https://www.yumenotane.jp/radibus
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347987/images/bodyimage3】
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