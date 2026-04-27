Dreame、世界中で急成長を遂げるべく、シリコンバレーで最新の乾湿両用掃除機のイノベーションを発表

サンフランシスコ、2026年4月26日 /PRNewswire/ -- DREAME NEXTの一環として、Dreame（ドリーミー）は4月28日（米東部時間）にシリコンバレーで開催されるローンチイベントで、最新の製品と技術を発表します。このショーケースでは、スチーム・クリーニング、インテリジェント・フロア・ケア、現代家庭向けのオールインワン・クリーニング性能における同ブランドの最新の進歩を紹介し、フロア・ケアのイノベーションにおけるDreameの次のステップを強調します。



Dreame Wet Dry Vacuum Product Launch Special Guest



このローンチイベントで、Dreameは2つのプレミアム乾湿両用掃除機である「Aero Ultra Steam」と「Aero Pro Steam」を発表します。これにより、家庭における「High-Temp Hygienic Steam cleaning」の役割をさらに拡大することになります。スチーム、温水、泡を組み合わせた、業界をリードするDreameの最新の「Tri-Force Cleaning Solution」を中心に、新しいラインナップは、より強力な汚れ落とし、より深い衛生性能、より高度なオールラウンドクリーニングを実現するよう設計されています。最大30,000Paの吸引力と3.88インチの超スリムなボディを持つこの製品は、パワフルな清掃効率と軽量な操作性を兼ね備え、複雑な家庭環境を幅広くカバーするように作られています。このイベントでは、 「EdgeHunter™ Mopping System」や「AirHydro Separation™ Tech」など、Dreame独自の最新イノベーションのプレビューも行われ、次世代のフロアケア・イノベーションを垣間見ることができます。

製品発表のほか、伝説的なバスケットボールのアイコンも発表会に参加し、ステージ上でのライブ交流や製品に直接触れる体験イベントを行う予定です。また、4月27日から30日まで開催されるDREAME NEXTでは、一流の科学者、創業者、国際的スター、投資家が一堂に会し、新たなテクノロジー、業界のトレンド、ライフスタイル・イノベーションの未来について語り合います。

Dreameは市場においてすでに強い勢いを示しています。北米において、Dreameの乾湿両用掃除機は16ヶ月連続で100％以上の成長を維持しています。CES 2026で発表された「Aero Pro」は、瞬く間にAmazonのベストセラーランキングや複数のEC販売チャートのトップに躍り出るとともに、TikTokでは6ヶ月連続で70%以上の市場シェアを維持しています。

現在、Dreameの乾湿両用掃除機は、約20カ国でシェア1位を獲得し、世界中で4,200万世帯以上の信頼を得ています。また、「New York Product Design Awards」の金賞、「CES 2026 Innovation Award」、 「AWE Gold Award」など、主要な賞を受賞しています。「インスタント・ディープクリーニング（瞬時の徹底洗浄）」のリーダーとして、Dreameの乾湿両用掃除機は、より多くの最先端技術革新で業界をリードし続けるよう努めています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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