Healmate（ヒールメイト）が提供する「結婚している男女同士」の、もどかしくちょっと切ない大人のショートドラマ配信中
結婚すると、異性との距離感が急に難しくなるもの。
昔馴染みの友達だって、二人きりでは会いにくくなってしまいます。
けれど、配偶者がすべてを満たすなんて、難しい。
だって、一人に全部を求めるなんて、不可能だから。
結婚していても、誰かと分かち合いたい感動がある。
結婚していても、誰かと心を交わしたい時がある。
「友達以上、恋人未満」といわれるセカンドパートナーよりもさらに手前の、ちょっぴりエモい男女の交流を描くショートドラマを、既婚者同士の心をつなぐコミュニティサイト
「Healmate（ヒールメイト）」がInstagramの公式物語アカウントで配信中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347991/images/bodyimage1】
作品名は「名前のない関係の物語」。
監督はなんと、『凪の憂鬱』で第37回 高崎映画祭新進監督グランプリ（2023年）、『夜のまにまに』（2024年）では全国映画館上映を果たした、新進気鋭の映画監督 磯部鉄平氏。2026年8月には新作『嘘もまことも』も劇場公開予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347991/images/bodyimage2】
それぞれ１分ちょっとの３話構成なので、日常のふとした合間に観てみてください。
第1話「二人だけの寄り道」
"何もないよ"って言える関係。
それでも、二人で会う理由ってなんだろう。
結婚してからの男女の友情はありですか？
▼▼▼
https://www.instagram.com/p/DXbnUB1E7dR/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347991/images/bodyimage3】
第2話「お互いの夫婦事情」
家族でも、仕事仲間でもない関係。
今の生活に影響しないからこそ、こぼせる本音がある。
誰にも言えないモヤモヤ、話せる人はいますか？
▼▼▼
https://www.instagram.com/p/DXeMr_UE5vf/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347991/images/bodyimage4】
第3話「名前のない関係」
家族でもない、仕事仲間でもない、不思議な関係。
お互いの人生に影響しない、この時間が心地いい。
枠にとらわれない特別な関係、あなたにはありますか？
▼▼▼
https://www.instagram.com/p/DXgw1ovk5WC/
※今後も、新しい物語を配信予定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347991/images/bodyimage5】
配信元企業：レゾンデートル株式会社
昔馴染みの友達だって、二人きりでは会いにくくなってしまいます。
けれど、配偶者がすべてを満たすなんて、難しい。
だって、一人に全部を求めるなんて、不可能だから。
結婚していても、誰かと分かち合いたい感動がある。
結婚していても、誰かと心を交わしたい時がある。
「友達以上、恋人未満」といわれるセカンドパートナーよりもさらに手前の、ちょっぴりエモい男女の交流を描くショートドラマを、既婚者同士の心をつなぐコミュニティサイト
「Healmate（ヒールメイト）」がInstagramの公式物語アカウントで配信中！
作品名は「名前のない関係の物語」。
監督はなんと、『凪の憂鬱』で第37回 高崎映画祭新進監督グランプリ（2023年）、『夜のまにまに』（2024年）では全国映画館上映を果たした、新進気鋭の映画監督 磯部鉄平氏。2026年8月には新作『嘘もまことも』も劇場公開予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347991/images/bodyimage2】
それぞれ１分ちょっとの３話構成なので、日常のふとした合間に観てみてください。
第1話「二人だけの寄り道」
"何もないよ"って言える関係。
それでも、二人で会う理由ってなんだろう。
結婚してからの男女の友情はありですか？
▼▼▼
https://www.instagram.com/p/DXbnUB1E7dR/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347991/images/bodyimage3】
第2話「お互いの夫婦事情」
家族でも、仕事仲間でもない関係。
今の生活に影響しないからこそ、こぼせる本音がある。
誰にも言えないモヤモヤ、話せる人はいますか？
▼▼▼
https://www.instagram.com/p/DXeMr_UE5vf/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347991/images/bodyimage4】
第3話「名前のない関係」
家族でもない、仕事仲間でもない、不思議な関係。
お互いの人生に影響しない、この時間が心地いい。
枠にとらわれない特別な関係、あなたにはありますか？
▼▼▼
https://www.instagram.com/p/DXgw1ovk5WC/
※今後も、新しい物語を配信予定。
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