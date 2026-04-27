SNS総フォロワー数40万人以上の人気イラストレーター“ひとみん”初の絵本作品！自分の個性と向き合い、揺れ動く子どもの心や表情を繊細に描き出す『しらがのにんぎょう』4月27日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『しらがのにんぎょう』を2026年4月27日に発売いたします。
入学や進学の季節。多くの出会いは、喜びも戸惑いも生みます。特に、子どもたちにとって、初めて会った子から自分の個性を否定されたり、新しい集団の中に溶け込めないことは大きなストレスの原因になります。
本作の主人公「ましろちゃん」は、白髪という個性を持った一人。クラスメイトに白い髪の毛をからかわれて、自分の殻に閉じこもり、友だちも学校もおばあちゃんも、そして自分自身も大嫌いになってしまいます。夢に「しらがのにんぎょう」が現れて、ましろちゃんの髪の毛を切ろうとしてくるのです。
子どもたちの繊細な気持ちを、大人たちはどう受け止めて、どう前を向かせてあげられるのでしょうか。ましろちゃんは、一緒に暮らすおばあちゃんがかけてくれた“魔法”で また前を向くことが出来るようになります。
進学をひかえるお子さんや、お友達との関わりに不安を感じているお子さん、そして周りの大人たちにおすすめの絵本です。
著作者は自身がオリジナルで展開する劇的絵本シリーズで原作・監督を務める華空祥さん。絵は、アニメ・漫画作品をモチーフにしたイラストで人気を集め、SNS総フォロワー40万人以上という多くのファンをもつ「ひとみん」さんが担当しました。大切なモチーフである髪の毛のシルエットには特にこだわり、いくつものデザインの中からましろちゃんが生まれました。物語の終盤、ましろちゃんの揺れ動く感情が、表情や目の描写で繊細に表現されている場面には、特に注目していただきたいです。
創作系レーベルkeuの絵本として、ひとつひとつの表現とデザインを丁寧に仕上げています。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36664/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347900/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347900/images/bodyimage2】
白い髪ってヘンですか？
自分だけの「個性」に自信を持って生きていく物語。
しらがの少女・ましろちゃんは、雪おばけ山でしらがのおばあちゃんとふたり暮らし。
ある日、となり町の小学校に通うことになったましろちゃんは、胸を弾ませて学校へ向かいます。
ところが、クラスのみんなはましろちゃんの姿を見て大笑い！
「しらがだ～！」
「おばあちゃんみたい！」
「ヘンなの～！」
おばあちゃんとおそろいのしらがを笑われたましろちゃんは……。
雪のように冷たく痛切なストーリーのなかに、力強いメッセージが込められた絵本です。
【著者について】
作：華空祥（かがらしょう）・絵：ひとみん
華空祥
広島県尾道市因島出身の作家、演出家。
スタジオあまめ合同会社代表。
劇的絵本 朗読シリーズ「かーちゃんのやぶれた絵本」の原作、監督を務める。
子どもたちが現実を知ってなお、この世界に夢を抱き、歩んでいける──そんな物語を目指し、つくり続けている。
ひとみん
山口県出身、広島県広島市在住のイラストレーター。
岩国優秀文化賞を2度受賞。
企業の看板やロゴマーク、舞台フライヤーやキャラクターデザインなど、幅広い分野でイラストを手がける。
見る人の気持ちが、ほっこり温かくなるような作品づくりを心掛けている。
【創作系レーベルkeu（ケウ）について】
稀有なる作家と協働で質のいい本をつくり
読者との新しい出会いにつなげていきます。
“のどかで、とがってる”
“飾りたくなる本”
“贈りものにしたい本”
そんなモノづくりを目指していきます。
その日の自分にとっていい本と出会える本屋さんは五感の宇宙。
keuでは、素敵な本屋さんとの信頼関係を築いていきます。
【書籍概要】
書名：しらがのにんぎょう
著者：作：華空祥（かがらしょう）／絵：ひとみん
発売日：2026年4月27日
価格：1650円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4434376009
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434376004
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
入学や進学の季節。多くの出会いは、喜びも戸惑いも生みます。特に、子どもたちにとって、初めて会った子から自分の個性を否定されたり、新しい集団の中に溶け込めないことは大きなストレスの原因になります。
本作の主人公「ましろちゃん」は、白髪という個性を持った一人。クラスメイトに白い髪の毛をからかわれて、自分の殻に閉じこもり、友だちも学校もおばあちゃんも、そして自分自身も大嫌いになってしまいます。夢に「しらがのにんぎょう」が現れて、ましろちゃんの髪の毛を切ろうとしてくるのです。
子どもたちの繊細な気持ちを、大人たちはどう受け止めて、どう前を向かせてあげられるのでしょうか。ましろちゃんは、一緒に暮らすおばあちゃんがかけてくれた“魔法”で また前を向くことが出来るようになります。
進学をひかえるお子さんや、お友達との関わりに不安を感じているお子さん、そして周りの大人たちにおすすめの絵本です。
著作者は自身がオリジナルで展開する劇的絵本シリーズで原作・監督を務める華空祥さん。絵は、アニメ・漫画作品をモチーフにしたイラストで人気を集め、SNS総フォロワー40万人以上という多くのファンをもつ「ひとみん」さんが担当しました。大切なモチーフである髪の毛のシルエットには特にこだわり、いくつものデザインの中からましろちゃんが生まれました。物語の終盤、ましろちゃんの揺れ動く感情が、表情や目の描写で繊細に表現されている場面には、特に注目していただきたいです。
創作系レーベルkeuの絵本として、ひとつひとつの表現とデザインを丁寧に仕上げています。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36664/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347900/images/bodyimage2】
白い髪ってヘンですか？
自分だけの「個性」に自信を持って生きていく物語。
しらがの少女・ましろちゃんは、雪おばけ山でしらがのおばあちゃんとふたり暮らし。
ある日、となり町の小学校に通うことになったましろちゃんは、胸を弾ませて学校へ向かいます。
ところが、クラスのみんなはましろちゃんの姿を見て大笑い！
「しらがだ～！」
「おばあちゃんみたい！」
「ヘンなの～！」
おばあちゃんとおそろいのしらがを笑われたましろちゃんは……。
雪のように冷たく痛切なストーリーのなかに、力強いメッセージが込められた絵本です。
【著者について】
作：華空祥（かがらしょう）・絵：ひとみん
華空祥
広島県尾道市因島出身の作家、演出家。
スタジオあまめ合同会社代表。
劇的絵本 朗読シリーズ「かーちゃんのやぶれた絵本」の原作、監督を務める。
子どもたちが現実を知ってなお、この世界に夢を抱き、歩んでいける──そんな物語を目指し、つくり続けている。
ひとみん
山口県出身、広島県広島市在住のイラストレーター。
岩国優秀文化賞を2度受賞。
企業の看板やロゴマーク、舞台フライヤーやキャラクターデザインなど、幅広い分野でイラストを手がける。
見る人の気持ちが、ほっこり温かくなるような作品づくりを心掛けている。
【創作系レーベルkeu（ケウ）について】
稀有なる作家と協働で質のいい本をつくり
読者との新しい出会いにつなげていきます。
“のどかで、とがってる”
“飾りたくなる本”
“贈りものにしたい本”
そんなモノづくりを目指していきます。
その日の自分にとっていい本と出会える本屋さんは五感の宇宙。
keuでは、素敵な本屋さんとの信頼関係を築いていきます。
【書籍概要】
書名：しらがのにんぎょう
著者：作：華空祥（かがらしょう）／絵：ひとみん
発売日：2026年4月27日
価格：1650円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4434376009
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434376004
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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