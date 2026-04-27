SNS総フォロワー数40万人以上の人気イラストレーター“ひとみん”初の絵本作品！自分の個性と向き合い、揺れ動く子どもの心や表情を繊細に描き出す『しらがのにんぎょう』4月27日発売

SNS総フォロワー数40万人以上の人気イラストレーター“ひとみん”初の絵本作品！自分の個性と向き合い、揺れ動く子どもの心や表情を繊細に描き出す『しらがのにんぎょう』4月27日発売