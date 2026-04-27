株式会社アウルコーポレーション（別称：佳松苑グループ）は【夕日ヶ浦温泉】にある「一望館」ほか、「佳松苑」「佳松苑 別邸ふうか」「旅亭櫂-KAI-」「雨情草庵」の5館の旅館とリゾートホテル「HOTEL＆湖邸 艸花-そうか-」を運営しております。 京都・丹後の夕日ヶ浦海岸まで徒歩30秒の温泉旅館「夕日浪漫 一望館」は、2026年4月10日より新たな宿泊プランを提供いたします。日本海に沈む夕日がもっとも美しい季節を迎えた夕日ヶ浦で、6つの特典が揃ったカップル・グループ向けプランと、自分だけの時間をとことん楽しむ一人旅プランをご用意しました。旬の丹後食材を活かした会席料理とともに、忘れられないひと時をお届けします。

【6大特典付 】90分飲み放題＆レイトアウトでゆったり海辺の休日★和牛ステーキ付春風会席

【和牛ステーキ付春風会席】 ※提供期間：2026年4月10日～6月14日 朝・夕食付 ／ WEB予約・カレンダーOPEN日限定（除外日あり） 「丹後のおいしいを知ってほしい」という想いから生まれた会席プラン。 旬の食材を活かした出来立ての料理に、旨みあふれる和牛ステーキもご用意。 さらに、地元酒蔵の清酒を含む90分飲み放題付きで、 丹後の美食を心ゆくまでご堪能いただけます。 お部屋は展望信楽焼風呂付き客室を確約。 お好きな時間にゆったりと湯浴みをお楽しみいただけます。 また、レイトアウト11時の特典で、 海辺の静かな時間をゆっくりとお過ごしいただけるのも魅力のひとつ。 お食事も、温泉も、くつろぎの時間も。 すべてを満たす、少し贅沢な休日をお楽しみください。 ▼ 6つの特典 ① 信楽焼風呂付き客室を確約 ② レイトアウト11:00（通常10:00） ③ 夕食時に90分飲み放題（清酒・瓶ビール・焼酎・チューハイ・ソフトドリンク） ④ 2名1室UP料金なし ⑤ 男女デザイン浴衣 無料貸し出し ⑥「夕日ヶ浦パークス」内で使える割引券付き

■1泊2食付き 参考価格 公式HP会員価格1泊2名合計 \39,710～ ※料金はお日にちにより変動いたします。

【一人旅プラン】自分だけのご褒美旅へ

https://www.489pro-x.com/ja/kasyouengroup/ichiboukan/search/?plans=15&show=plan

一望館では、おひとりさまのご旅行を大歓迎しています。誰にも気を遣わない、自分だけのペースで過ごす贅沢な時間を。夕日ヶ浦で、心ほどける「海やすみ」をお楽しみください。

■ プラン① 旬魚の豪快魚介盛り×黒毛和牛 彩SAI-SAI菜会席

【旬魚の豪快魚介盛り × 黒毛和牛】 ※提供期間：2026年4月10日～6月14日 朝・夕食付 ／ WEB予約・カレンダーOPEN日限定（除外日あり） 海の京都・丹後の恵みを、一人でじっくり味わう贅沢。 豪快に盛り付けた魚介のお造りは、見た目も味わいも格別。 地酒「弥栄鶴」の香りで楽しむ吟醸鍋、 ジューシーな黒毛和牛ステーキもご用意。 海の幸もお肉も、どちらも楽しみたい方へ。 自分のペースで味わう、満ち足りたひとときをお過ごしください。 ▼ 共通特典 ・男女デザイン浴衣 無料貸し出し ・「夕日ヶ浦パークス」内で使える割引券付き

■1泊2食付き 参考価格 公式HP会員価格1泊1名合計 \22,943~ ※ご予約時は人数を「大人1名」に設定してください ※料金はお日にちにより変動いたします

■ プラン② あわび×雲丹×魚介 百花繚乱 鮑づくし会席

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【あわび × 雲丹 × 魚介】 ※提供期間：2026年4月10日～7月23日 朝・夕食付 ／ WEB予約・カレンダーOPEN日限定（除外日あり） 自分へのご褒美にふさわしい、鮑尽くしの特別会席。 お一人様に3個の「あわび三昧」をご用意。 造り、雲丹、肝、蒸し、宝楽焼と、 さまざまな味わいで鮑の魅力をご堪能いただけます。 好きなものを、好きなだけ味わう。 ひとり旅だからこそ叶う、贅沢な時間をお楽しみください。 ▼ 共通特典 ・男女デザイン浴衣 無料貸し出し ・「夕日ヶ浦パークス」内で使える割引券付き

■1泊2食付き 参考価格 公式HP会員価格1泊1名合計 \25,128~ ※ご予約時は人数を「大人1名」に設定してください ※料金はお日にちにより変動いたします

【ご利用にあたってのご案内】

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2026年4月10日～10月31日の期間、北館増築工事に伴い北館を休館いたします。 工事期間中は大浴場をご利用いただけませんが、南館客室に備わっている展望信楽焼風呂（温泉）にて、お部屋でゆっくりとご入浴いただけます。 ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

【公式予約サイトリニューアルのお知らせ】

より快適に、よりお得にご予約いただけるよう、一望館公式サイトの予約システムをリニューアルいたしました。 あわせて、2026年春プランの販売もスタートしております。 新しい予約システムでは、割引やポイント特典をさらに充実。 これまで以上にスムーズで、お得にご予約いただけるようになりました。 なお、現在の会員情報は引き継がれないため、春プラン以降のご予約時には、あらためて会員登録をお願いいたします。 また、現在ご利用中のアプリは2026年9月30日をもって終了予定ですが、春プランのご予約分よりポイントの移行が可能です。これまでに貯めていただいたポイントは無駄になりませんので、どうぞご安心ください。 新しく生まれ変わった予約サイトとともに、より便利で快適なご旅行をご提供できるよう努めてまいります。

施設概要

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施設名 ：夕日ヶ浦温泉 一望館 所在地 ：〒629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰266 直通TEL ：0772-74-0190

https://www.ichiboukan.co.jp/ https://www.instagram.com/ichiboukan/ https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%B8%82%E7%B6%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E6%B5%9C%E8%A9%B0266

佳松苑グループについて 京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に7宿を展開する「佳松苑グループ」。 多種多彩な特色のある宿の運営をしております。 ＜夕日ヶ浦温泉＞ 時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／旅亭 櫂／もう一つの京都 雨情草庵 ＜京丹後市内＞ HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）

https://kasyouengroup.com/

本件に関するお問い合わせ先

夕日ヶ浦温泉 一望館 TEL：0772-74-0190 Mail：info@ichiboukan.co.jp