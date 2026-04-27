東急セキュリティ株式会社(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：下形 和永、以下「東急セキュリティ」)は、渋谷スクランブルスクエアにおける常駐警備業務において、2026年4月より画像解析技術を駆使した警備オペレーションサービス「TS-Zero(R)」を導入し、現場DXアプリ「Connecteam」と組み合わせた警備DXを推進します。





「TS-Zero(R)」では、渋谷スクランブルスクエア内でトラブルや異常を検知した際、防災センター内の管理用PCへ検知映像を自動で通知します。警備員は通知内容に応じて現場急行・巡回を強化するなど迅速な対応が可能となり、「TS-Zero(R)」が警備員の“目”として機能することで、施設の安全性と警備の網羅性向上に寄与します。





また、現場DXアプリ「Connecteam」の導入により、「業務通達」「シフト管理」「チェックリスト」「マニュアル」などをアプリに一元化しました。これにより、迅速かつ確実な情報共有、オペレーションの効率化・可視化、研修期間の短縮などの効果が生まれています。

さらに、渋谷エリア全体での連携も強化でき、渋谷スクランブルスクエアの警備員が近隣施設の業務にも柔軟に対応できる体制づくりを進めています。今後も、警備現場のさらなる効率化と品質向上に向けてDXツールの活用を拡大してまいります。





本取り組みにより、従来の人的監視と紙運用中心の警備体制から脱却し、業務効率化と警備品質の向上を同時に実現します。





※1.TS-Zero(R)は、東急セキュリティが提供する「クラウド録画式防犯カメラ」や「AI画像解析技術」と、警備オペレーションを組み合わせたサービスです。カメラの活用範囲を拡大し、安全性の向上・警備品質の高度化・業務効率化を実現し、施設の安全対策をさらに強化します。

URL： https://www.tokyu-security.co.jp/bs/img_analysis/





TS-Zero(R)





■TS-Zero(R)オペレーションイメージ





TS-Zero(R)オペレーションイメージ





※2.Connecteamは、デスクレスワーカーのための現場DXアプリで、「コミュニケーション管理」「オペレーション管理」「人事・育成管理」のための機能を、オールインワンで提供します。

出典： Connecteam社公式サイト(2026年4月時点)

URL ： https://connecteam.com





Connecteam

Connecteam活用イメージ





■東急セキュリティ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 下形 和永

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 キャロットタワー21F

事業内容： セキュリティ事業

URL ： https://www.tokyu-security.co.jp/









(参考)本資料は国土交通記者会、東京都庁記者クラブにお届けしています。