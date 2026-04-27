『ディズニーキャラクター パン』が5/1(金)より発売！キラキラメタリック仕様のシール1枚入り
株式会社ハート(代表取締役社長：鍛冶 慎次郎、本社：愛媛県松山市)は、第一屋製パン株式会社との共同企画として、2026年5月1日(金)より「ディズニーキャラクター パン」を発売いたします。
ディズニーキャラクター パン
■商品特徴
「ディズニーキャラクター パン」の商品パッケージには、“ミッキー＆フレンズ”がデザインされています。まず5月1日からは“ミッキー＆ミニー”デザインの「りんご＆キャラメルクリームパン」と“チップ＆デール”デザインの「チョコチップメロンパン」の2品を発売。
その後、6月1日、7月1日、8月1日にも引き続き、“ミッキー＆フレンズ”デザインの新商品を発売いたします。
パンには、本品でしか手に入らないキラキラメタリック仕様のシールが1枚(デザインは全24種類)付いています。
ディズニーキャラクター りんご＆キャラメルクリームパン
ディズニーキャラクター チョコチップメロンパン
■商品概要
・商品名 ：(1) ディズニーキャラクター りんご＆キャラメルクリームパン
( https://heart-ltd.jp/product/110185/ )
(2) ディズニーキャラクター チョコチップメロンパン
( https://heart-ltd.jp/product/110189/ )
・希望小売価格：各150円(税抜)
・発売日 ：2026年5月1日(金)
・販売地域 ：関東・中部・関西・中国・四国地区のパン売場
・企画 ：株式会社ハート
・製造 ：第一屋製パン株式会社
(C)Disney
※画像はイメージです。
※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。
※最新の情報・詳細は商品ページ(ハートHP https://heart-ltd.jp/ )をご確認ください。