株式会社ハート(代表取締役社長：鍛冶 慎次郎、本社：愛媛県松山市)は、第一屋製パン株式会社との共同企画として、2026年5月1日(金)より「ディズニーキャラクター パン」を発売いたします。





ディズニーキャラクター パン





■商品特徴

「ディズニーキャラクター パン」の商品パッケージには、“ミッキー＆フレンズ”がデザインされています。まず5月1日からは“ミッキー＆ミニー”デザインの「りんご＆キャラメルクリームパン」と“チップ＆デール”デザインの「チョコチップメロンパン」の2品を発売。

その後、6月1日、7月1日、8月1日にも引き続き、“ミッキー＆フレンズ”デザインの新商品を発売いたします。

パンには、本品でしか手に入らないキラキラメタリック仕様のシールが1枚(デザインは全24種類)付いています。





ディズニーキャラクター りんご＆キャラメルクリームパン

ディズニーキャラクター チョコチップメロンパン









■商品概要

・商品名 ：(1) ディズニーキャラクター りんご＆キャラメルクリームパン

( https://heart-ltd.jp/product/110185/ )

(2) ディズニーキャラクター チョコチップメロンパン

( https://heart-ltd.jp/product/110189/ )

・希望小売価格：各150円(税抜)

・発売日 ：2026年5月1日(金)

・販売地域 ：関東・中部・関西・中国・四国地区のパン売場

・企画 ：株式会社ハート

・製造 ：第一屋製パン株式会社





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※画像はイメージです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※最新の情報・詳細は商品ページ(ハートHP https://heart-ltd.jp/ )をご確認ください。