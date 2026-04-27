東和薬品株式会社(本社：大阪府門真市、代表取締役社長：吉田逸郎)は、全国の高校生を対象にした「第7回 未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト」を開催しますので、下記の通りお知らせします。

「その気付きが、未来を変える。」をスローガンに、私たちが住むそれぞれの地域社会の中で、人々が笑顔で生活が続けられるように、地域課題を自ら見つけ、解決できるようなビジネスアイデアを募集いたします。本ビジネスアイデアコンテストは、将来日本の未来を担っていく高校生の皆さんからフレッシュなアイデアを募集するとともに、社会に貢献する機会をつくることを目的としています。





特設サイト： https://www.towayakuhin.co.jp/bizcon/





第7回 未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト





■第7回 未来と健康のための 高校生ビジネスアイデアコンテスト概要





＜コンテスト名＞

第7回 未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト





＜応募期間＞

2026年7月1日(水)13:00～8月19日(水)17:00





＜応募資格＞

【対象】

1,日本全国の高校在学生

2,日本全国の高等専門学校在学生(1～3年生のみ)

【人数】

3人以下のチームまたは個人





＜応募方法＞

応募にあたっては、指定の企画書ひな形(Word形式)を使用してください。制作した企画書は、PDF形式での提出も可能です。企画書のひな形は、特設サイトおよびエントリーフォーム入力後にログイン可能なマイページのいずれからもダウンロードできます。





＜審査日程＞

〇書類選考 8月～9月

※9月上旬に書類審査を通過したチームの代表者へメールにて連絡を差し上げます。資料作りのアドバイスやプレゼンの仕方をサポートするフォロー面談を開催予定です。

※フォロー面談はオンラインで実施予定です。





○ファイナル審査会 11月1日(日)





【場所】

丸ビルホール(東京都千代田区丸の内・東京駅直結)

※ファイナル審査会ではプレゼン審査と質疑応答を行います。









■東和薬品について

東和薬品は、「私達は人々の健康に貢献します 私達はこころの笑顔を大切にします」という企業理念のもと、コア事業であるジェネリック医薬品事業に加え、「健康の維持」や「病気になる前の状態(未病など)を健康な状態に戻す・または悪化させない」といった健康関連事業に関する取り組みをおこない、「健康寿命の延伸」に貢献し、いつの時代も世の中や地域社会に必要とされる企業を目指してまいります。