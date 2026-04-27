学校広報のトータルブランディングに豊富な実績を持つ株式会社アイガー(所在地：東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 グラントウキョウノースタワー36階、代表取締役：木田 裕士、上場市場：TOKYO PRO Market、証券コード：9226)は、同社が運営する累計1600万PVを超える学費情報サービス「学費ナビ」のサポートのもと、子育てや教育に向き合う方々に向けたインターネット番組『学びのトビラ』を2026年4月20日に公開いたしました。





「学びのトビラ」supported by学費ナビ





本番組は、教育現場や企業、そして日々の子育てのリアルを通して、子どもたちの成長に必要なヒントを届けることを目的としています。





近年、核家族化や価値観の多様化により、子育てや教育において悩みを抱え込みやすい状況が生まれています。





『学びのトビラ』は、そうした状況に対し、教育や子育てに関わるさまざまな立場の声や実践をつなぐことで、子どもたちの未来をよりよくするための視点や気づきを届ける番組です。





第1回配信では、株式会社サンリオエンターテイメント代表取締役社長 小巻 亜矢氏をゲストに迎え、子どもたちを取り巻く環境について語っています。





「本当に未熟な母親だった」と語る第１回ゲスト：サンリオエンターテイメント代表取締役社長 小巻 亜矢氏





■コンセプト

子育てに迷ったとき、何を大切にすればいいのか。うまくいかないと感じたとき、余裕がなくなってしまうとき、そのたびに新しい“学びのトビラ”を開けることで、見えてくる景色があるのかもしれません。





『学びのトビラ』は、そんな問いに対して“正解を示す”のではなく、さまざまな立場の人の考えや実践に触れることで、視点をひらく番組です。教育の現場や企業、そして子育てのリアルを通して、子どもたちの成長に必要なヒントを探ります。









■提供背景

近年、核家族化の進行や価値観の多様化により、子育てや教育に悩んだときに身近に相談できる相手が少なくなっている一方で、情報があふれる中で何を選び、何を大切にすべきか迷いやすい時代になっています。その結果、悩みや迷いを抱えながらも十分に共有や学び合いができず、保護者や教育に携わる人が孤立しやすい状況も生まれています。





こうした中で、『学びのトビラ』は、多様な現場の知見をつなぐことで、子育てや教育に向き合う人がひとりで抱え込まず、少しだけ視点を変えるきっかけを届けます。









■番組の特徴

・教育現場・企業・家庭など、多様な視点を紹介

・専門家や先輩のリアルな経験や実践に触れられる

・保護者や教育者が、自分なりの答えを見つけるためのヒントを提供









■番組に込めた思い

子どもを取り巻く世界は、私たち大人の関わり方で変わります。『学びのトビラ』は、子どもを理解しようとするすべての人とともに、よりよい未来を考え続ける番組でありたいと考えています。

そして、子どもたちの育つ世界を少しでも良くしたいと願うすべての方へ。本番組が、新たな視点と対話のきっかけになることを目指します。









■公開先

番組名 ： 学びのトビラ

公開日 ： 2026年4月20日

配信形態： YouTubeチャンネルにて配信

URL ： https://www.youtube.com/channel/UC-qv5qGF_m3gFL8wtNaX6Gg