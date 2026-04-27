日頃は花園近鉄ライナーズへご声援を賜り誠にありがとうございます。

花園近鉄ライナーズは奈良市とラグビーを通じた地域活性化および地域連携の推進を目的として、連携協力に関する協定を締結しました。

本協定に基づき、近鉄沿線の自治体とも連携しながら、活動の幅をさらに広げ、地域の活性化および市民サービスの向上に取り組んでまいります。





■協定事項

（１）ラグビーを通じた市及びライナーズの活動情報の相互発信

（２）ラグビーを通じた市民の健康増進及び普及・育成の支援

（３）ライナーズと市民の交流促進

（４）その他、協定の目的を達成するために必要な事項

奈良市長 仲川げん様 コメント

「この協定締結は、本市にとって大変意義深いものです。スポーツの持つ力によって子どもたちの夢が広がり、地域に活力がもたらされることを期待しています。多くの方に試合へ来場いただけるよう、花園近鉄ライナーズ様との連携を深め、市民に愛される取り組みをともに進めてまいります。」

花園近鉄ライナーズ 部長 駒喜多学 コメント

「奈良市様と連携協力に関する協定を締結できましたことを、大変嬉しく思います。

本協定は、ラグビーを通じた地域活性化や市民の健康増進、ならびに競技の普及・育成を目的とするものであり、大変意義深い取り組みです。

弊社としても、奈良市様を近鉄沿線における重要な地域の一つと位置づけており、本協定を通じて連携を一層強化し、沿線地域のさらなる活性化につなげてまいります。」

■主な実施事項

・2025年10月：奈良市民を対象としたラグビー体験会を開催

・2025－26シーズン：奈良市民をホストゲームへ無料招待および市内での広報活動

・2025年：奈良市内の小中学校でライナーズ絆プロジェクトを実施

※「ライナーズ絆プロジェクト」は小学校や中学校など、教育機関・施設へ選手やスタッフが訪問する普及活動を行い、ラグビー体験や講話を通して、子どもたちにラグビーの楽しさや、将来について考える活動。



