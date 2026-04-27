1893年創業、自然との共生を掲げる、ホウライ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長兼社長執行役員 CEO:小野直樹)が運営する那須千本松牧場は、2026年4月29日(水・祝)より、牧場の牛乳のおいしさをそのまま楽しめる新商品「PURE MILK JAM(ピュアミルク)」をファームショップで発売します。

本商品は、牛乳を主役にした"塗る牧場体験"をコンセプトに、試行錯誤を重ねて完成しました。牛乳の風味を活かしながら、パンにしっかりなじむジャムならではのなめらかさとやさしい甘さを両立しています。グランドオープン1周年に合わせ、牧場で味わった牛乳のおいしさを"常温で持ち帰る"新商品として、発売します。"飲む牛乳"を"塗って楽しむ"という新しい提案です。

■商品説明(コンセプト)

「PURE MILK JAM」は、牛乳を主役にした"塗る牧場体験"をコンセプトに創りました。 “飲む牛乳”を“塗って楽しむ”という新しい発想で、牧場の味わいを日常の食卓へと広げます。

■商品の特徴:

①試行錯誤を重ね、 "牛乳の風味を残しながらパンにしっかりなじむ"なめらかさ”を実現

牛乳の風味を損なわず、パンの上にしっかりとなじむジャムならではのなめらかさを実現するため、温度の加減や煮詰め時間の微調整を繰り返し、ようやく完成しました。

②"常温で持ち帰れるミルク体験"という新しい楽しみ方

本商品は、牛乳やアイスクリームのように保冷を気にすることなく、"常温で手軽に"お持ち帰り頂けます。 牧場で味わったミルクの記憶を、自宅でも手軽に再現できる毎日の食生活に取り入れやすく、かつ、素材の良さが伝わるシンプルなデザインで、日常使いにもギフトにもなじむ上質感を意識しました。

③牛乳を"主役"にした、シンプルでやさしい味わい

「PURE MILK JAM」は、牛乳本来の香りとコクを素直に伝えることを目指して創ったミルクジャムです。 原材料には牛乳・砂糖等、厳選した素材だけを使用し添加物に頼らず、素材の味わいを大切にした逸品です。クリーミーでなめらかな口当たり、牛乳の風味を活かしたやさしい甘さとほんのり広がる香ばしさで、日々の食卓で楽しんでいただきたいという思いから作りました。

■商品概要:

・商品名:PURE MILK JAM(ピュアミルク) ・価格:980円(税込) ・販売日:4/29(水・祝) ・販売場所:ファームショップ(順次拡大予定)

■誕生の背景:

那須千本松牧場は、「自然との共生」を理念に掲げ、約130年にわたり酪農と真摯に向き合ってきました。その想いは、現在では"循環型酪農"というかたちで受け継がれています。 「PURE MILK FARM」というブランドコンセプトのもと、自社で搾乳した新鮮な生乳・牛乳を活かし、シンプルなレシピで素材本来の美味しさを届けるオリジナル商品づくりに取り組んでいます。スイーツをはじめ、手間と品質にこだわったオリジナル商品をこれまでに届けてきました。日常の中で、素材本来の味わいを楽しんでいただくことを目指しています。

■那須千本松牧場について:

130年以上の歴史を持ち、「自然との共生」をテーマに、循環型酪農を実践してきた牧場。2025年4月にグランドオープンを迎え、那須野が原の雄大な景観を望む「千本松テラス」、源泉かけ流しの温泉水を活用した「温泉じゃぶじゃぶ池」、約100匹の動物とふれあえる広場、四季折々の自然を楽しめる全長4kmのサイクリングコースなど、自然とふれあう多彩な体験が揃っています。千本松牧場牛100%使用の「ちぎりハンバーグ」など、ここでしか味わえない牧場グルメや温泉も充実。入場料・駐車場無料の観光牧場です。

https://www.senbonmatsu.com/ https://www.senbonmatsu.com/info/JyunkangataRakuno_pamphlet.pdf