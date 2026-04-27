国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、 代表取締役：板羽晃司）は、2026年1月21日（水）・22日（木）の2日間にわたり開催した「AI博覧会 Osaka 2026」のカンファレンスのアーカイブ配信を4月27日（月）より開始いたしました。 今回のテーマは「AIで甦る、関西の底力！ 導入加速で社会・経済に新風を」。昨今の生成AIやAIエージェントへの関心の高まりを受け、関西エリアにおけるAI活用の最前線を体感できる貴重なセッションの数々は、ビジネスパーソン必見の内容です。 本アーカイブ配信では、専門家や業界のリーダーたちによる講演をオンラインでご視聴いただけます。当日ご来場いただけなかった方はもちろん、自社のAI導入を加速させたいビジネスパーソンにとって、具体的なヒントが詰まった必見のプログラムです。ぜひこの機会にご視聴ください。

https://aismiley.co.jp/webinar_category/aihakurankai/

AI博覧会 Osaka 2026

「AI博覧会 Osaka 2026」とは、2026年1月21日（水）・22日（木）の2日間、マイドームおおさかにて開催された、AI・人工知能に特化した展示会です。大阪で2回目の開催となった今回は、AIの活用フェーズが「関心」から「実導入」へと移行する中、関西圏の企業がDXを加速させるための起点として大きな注目を集めました。 100製品以上の出展と30名以上のスピーカーによるカンファレンスを通じ、2日間の総来場者数は、前回（2025年開催）の約2倍となる8,106名を記録。関西圏におけるAI活用への期待と熱量の高さが証明されました。

展示エリアでは50社以上の企業が出展し、100を超えるAI製品・ソリューションが集結。各社のブースに多くの来場者が立ち寄り、単なる情報収集にとどまらず、自社の特定業務への導入を前提とした具体的な相談を行う来場者が目立ちました。 また、製造業の品質管理、物流の最適化、小売業の顧客対応自動化など、各産業の現場課題に即したソリューションを求め、デモンストレーションに見入るビジネスパーソンの姿が多く見受けられました。

両日で業界のトップランナー総勢36名が登壇する全27講演を実施しました。生成AIの最新トレンドをはじめ、急速に普及が進む「AIエージェント」の実践事例、組織的なDX推進のノウハウなど、ビジネス直結のテーマが多くの関心を集めました。多くのセッションで満席となり、立ち見が出る回が続出。講演終了後には登壇者へ質問を求める列ができるなど、実践的な知見を持ち帰ろうとする参加者の熱意が会場全体に広がりました。 今回は、当日参加できなかった方や、最新トピックをキャッチアップしたい方に向けて、これらのプログラムをアーカイブ配信いたします。最新の知見を学ぶ絶好のチャンスですので、ぜひ視聴申込をいただければと思います。

https://aismiley.co.jp/webinar_category/aihakurankai/

配信アーカイブ概要

https://aismiley.co.jp/webinar_category/aihakurankai/

※お申込みは1名様毎にお願いいたします。一度のお申込みで複数名のご視聴はできませんのでご了承ください。

次回開催：「AI博覧会 Nagoya 2026」開催概要

2026年6月16日（火）～17日（水）に名古屋コンベンションホールにて「AI博覧会 Nagoya 2026」を開催します。 AI博覧会は、AI・人工知能に焦点を当てた最先端の展示会です。最先端のAI技術と、次世代を牽引する企業・サービスが勢揃いし、業界リーダーによる講演や厳選された企業によるデモンストレーションを実施。ビジネスの現場で“本当に使える”AI活用を、リアルに体感できる場を提供いたします。

名称：AI博覧会 Nagoya 2026 会期：2026年6月16日（火）10:00～18:00 2026年6月17日（水）10:00～17:00 会場：名古屋コンベンションホール 3F・4F 住所：〒453-6102 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 主催：株式会社アイスマイリー 公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/

AIポータルメディア「AIsmiley」

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。 URL：https://aismiley.co.jp/

アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley編集部 TEL：03-6452-4750 Email：media@aismiley.co.jp