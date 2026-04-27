合同会社スポットライト（所在地：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43あべのハルカス31階、代表：山下悦令）は、深刻な人手不足やSNS担当者の離職によって、情報発信が困難な企業やお店を支援するため、1投稿からプロに依頼できる「SNS投稿単品スポット注文」の提供を本格開始いたします。 素材をメールで送るだけで、専任デザイナーがブランディングを重視した投稿を制作。最小限の工数で「プロ品質の発信」を継続できる仕組みを提供し、企業の広報格差という社会課題の解決を目指します。

■ 企業・お店が抱える「SNS運用の継続」の難しさ 現在、SNSは企業の生命線となっていますが、多くの企業・お店では特定の担当者に業務が集中する「属人化」が大きなリスクとなっています。担当者の退職や繁忙期の業務圧迫により、多くのアカウントが更新できない状態に追い込まれているのが現状です。 一方で、従来のSNS運用代行は月額制の長期契約や単価も高く、「自社で運用したいが、一時的に人手が足りない」「投稿のクオリティだけ上げたい」といった柔軟なニーズに応える受け皿が不足していました。この「リソース不足」と「外注費の壁」が、企業やお店のデジタル発信を阻む社会的な課題となっています。

■ サービスの特徴：メール一本で「プロのデザイン」をスポット利用 「SNS投稿単品スポット注文」は、お弁当ではなく「コロッケを単品で頼むような感覚」で、必要な時だけプロの力を借りられるサービスです。 専任デザイナーによるブランディング維持 素材と内容をメールするだけで、専任のデザイナーが投稿を作成します。プロが手掛けることで、自社運用では難しかったデザインの統一感やブランディングを高い水準で維持できます。 キャプション提案で「コピペ投稿」が可能 画像だけでなく、投稿文（キャプション）案も併せて提案。内容を確認し、問題なければそのままコピー＆ペーストでアップロードできるため、担当者の作業工数を劇的に削減します。 最小限の工数で発信を継続 「投稿を作る時間がない」「誰も作れる人がいない」という状況でも、外部の専門リソースをスポットで活用することで、広報活動を止めることなく継続可能です。

■ サービス概要 対象： 企業（法人）、店舗、個人事業主で、すでにSNSアカウントを運用している方。 対象SNS：Instagram、X（旧Twitter） ※価格については、お気軽にご相談ください。 運用代行オプション： そもそも担当者がいない、丸ごと任せたいというニーズに応える運用代行も受け付けています。

■ 詳細：地域経済の「声」を絶やさないために、本サービスは、単なる制作代行に留まりません。 人材不足への適応：専任を置けない小規模組織でも、プロ品質の発信を維持。 少ない予算でスタート： 予算の限られた企業・お店でも、必要な時に必要な分だけ発注が可能。 持続可能な広報：現場の負担を軽減し、担当者が変わっても発信が途切れない「持続可能な広報体制」を支援します。

■ ご利用の流れ お申し込み： 1投稿から気軽にご相談可能。 素材入稿： 写真・動画・キャプション案など、投稿内容をメール等で送付。 制作・確認： 弊社デザイナーが制作し、校正を依頼。 データ納品： 画像・キャプション・ハッシュタグを納品。 投稿： クライアント自身でアカウントへアップ。

【本件に関するお問い合わせ先】 合同会社スポットライト 担当者名：山下 電話番号：050-3559-3502 公式サイト：https://spotwrite-fp.com/ メールアドレス：info@spotwrite-fp.com