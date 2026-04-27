物流機器メーカーの株式会社五常(代表取締役：河野 佳介／本社：千葉県千葉市)は、倉庫・工場向けに、天井・壁掛けモデルの業務用扇風機「30M FANS HANG」を新たに発売しました。

従来の扇風機は床設置が前提のため、通路を狭めてしまい、フォークリフトの動線を妨げるほか、接触事故のリスクや作業効率の低下といった課題がありました。こうした背景から開発されたのが、「作業動線を塞がない熱中症対策」を実現する本製品です。





作業動線を塞がない熱中症対策「30M FANS HANG」





【扇風機を置くと通路が狭くなる…現場で進まない暑さ対策】

倉庫や工場では、夏場の熱中症対策の重要性が年々高まっています。

厚生労働省の調査によると、職場における熱中症による死傷者数は毎年1,000人前後で推移しており、特に製造業や物流現場での発生が多い傾向にあります。

一方で、現場では「扇風機を設置すると通路が狭くなる」「フォークリフトの動線を妨げてしまう」といった理由から、十分な対策が進んでいないケースも少なくありません。

さらに、フォークリフトによる労働災害は年間約2,000件以上発生しており、安全な動線確保は重要な課題となっています。

そのため、通路幅が限られた現場では、安全性や作業効率が優先され、暑さ対策が後回しになってしまうという実態があります。





※出典：厚生労働省「職場における熱中症予防対策」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html









【作業動線を塞がない、30m先まで風が届く扇風機】

こうした課題を背景に開発されたのが、天井・壁掛けモデルの業務用扇風機「30M FANS HANG」です。

本製品の最大の特長は、床に設置しない構造により、作業動線を一切塞がない点です。

フォークリフトや台車の通行を妨げることなく、安全性と作業効率を維持したまま送風が可能です。

さらに、一般的な業務用扇風機では風の到達距離が10～15m程度にとどまるのに対し、本製品は30m先まで風を届けることが可能です。

これにより、広い倉庫や工場内でも空気を効率的に循環させることができます。

また、天井や壁への設置は簡易な工事で対応可能であり、施工から設置まで同社で一貫して対応しています。





30m先まで風が届くため、広範囲の空気を循環





簡単な工事で設置可能





【30M FANS HANG】

サイズ ： W1000×D390×H1020mm

電源 ： 単相100V/50～60Hz

重量 ： 21.5kg

メンテナンス： フリー

消費電力 ： 550W

本体価格 ： 220,000円(税込)

公式HP ： https://30mfans.com/





30M FANS HANG





【用途に応じたシリーズ展開】

30M FANSは、HANGの他にも現場環境に応じて選べる複数のモデルを展開しています。

現場の環境や用途に応じて、最適な製品選定が可能です。





30M FANS MOVE：手軽に設置・移動可能なスタンダードモデル





30M FANS SWING：屋外・水場でも安心して使える防水仕様





30M FANS MIST：風とミストで体感温度をさらに下げられる





【今後の展開】

近年、猛暑の長期化や働き方改革関連法の影響により、倉庫や工場における労働環境の見直しは、単なる設備投資ではなく経営課題として位置づけられています。

一方で現場では、「分かっているができない」という状況が多く、設備を導入しても運用面の制約から十分に活用されず、課題解決に至らないケースも少なくありません。

同社では、「便利な製品をつくる」のではなく、「現場の悩みを解消する」ことを目的とした製品開発を行っています。

今後も、現場で実際に使われるかどうかを基準に、課題の本質と向き合いながら、実効性のある製品開発と提案を進めていきます。









【会社概要】

名称 ： 株式会社五常

所在地： 〒265-0061 千葉県千葉市若葉区高根町1128-4

URL ： https://www.gojoh.com/