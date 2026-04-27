「女性活躍×複業推進×地域創生」の社会課題に取り組む、ソーシャルカンパニーのエール株式会社｣(代表：美宝れいこ、本社：東京都中央区、以下「エール」)は、デジタルスキル領域に強みを持つスマートワーク株式会社（代表取締役CEO吉田徹、本社：東京都港区、以下「スマートワーク」）と業務提携し、自治体向けの女性活躍推進支援モデルを開始します。 本取り組みは、出産・育児・介護・転居等を機に就業継続や再就職に不安を抱える女性に対し、デジタルスキル習得支援に加え、自己肯定感やタイムマネジメント等の非デジタルスキル支援、全国の女性メンターによる1on1伴走、受講後もつながり続けるコミュニティ形成、さらに実際の仕事機会との接続までを一体的に提供するものです。 女性活躍推進が叫ばれる一方で、地域では「学んでも仕事につながらない」「相談できる相手がいない」「家庭との両立に不安がある」「孤立しやすい」といった複合課題が依然として存在します。エールとスマートワークは、こうした課題に対し、単発の研修や一時的な就労支援にとどまらない、成果創出まで見据えた包括的伴走支援モデルを自治体とともに実装していきます。

社会的背景

日本では、女性の就業意欲が高い一方で、地域によっては希望に合った仕事や柔軟な働き方の選択肢が十分でない現状があります。特に、子育てや介護を担う女性にとっては、再就職やキャリア形成において以下のような壁が重なりやすくなっています。 ・ブランクにより自信を失いやすい ・デジタルスキル習得の機会が都市部に偏りやすい ・就業に必要な実践経験や仕事接点が不足している ・地域内に相談相手やロールモデルが少ない ・学習支援、心理的支援、就業支援が分断されている また、自治体においても、女性活躍施策を進めたい一方で、講座実施だけで終わらない成果設計や、継続支援・就業接続・コミュニティ運営まで見据えた施策構築が課題となっています。 こうした状況を踏まえ、エールとスマートワークは、女性就業支援に必要な機能を分断せず、自治体施策として導入しやすい形でパッケージ化しました。

協業の背景

近年、自治体における女性活躍推進施策では、就業支援やデジタル人財育成への期待が高まる一方で、単発の講座提供だけでは行動変容や継続的な仕事接続につながりにくいという課題があります。特に、育児や介護、転居等を機にキャリアが分断された女性に対しては、スキル習得支援に加え、自己理解の促進、伴走支援、コミュニティ形成、実際の仕事機会との接続までを見据えた包括的な支援が求められています。 エール株式会社は、女性活躍推進領域において、メンタリングやコミュニティ形成、自治体・企業との連携事業を通じ、女性が自分らしいキャリアを描き、次の一歩を踏み出すための伴走支援に取り組んできました。一方、スマートワーク株式会社は、Webデザイン、Webディレクション、Wix、テレワーク等の実務に直結するデジタルスキル支援を展開するとともに、「地方創生SDGsデジタルワークファクトリー推進プロジェクト分科会」の幹事企業として、デジタルワーク人財育成やクラウドソーシング型就業機会創出、地域事業者のデジタル化推進等に取り組んでいます。 こうした両社の実績と強みを掛け合わせることで、女性が地域で多様な働き方を実現するために必要な「スキル習得」「非デジタルスキルの支援」「1on1伴走」「コミュニティ形成」「仕事接続」を一体化した、自治体向けの包括的伴走支援モデルを実現できると考え、今回の業務提携に至りました。 ※デジタルワークファクトリー推進プロジェクトとは 「地方創生SDGsデジタルワークファクトリー推進プロジェクト分科会」は、地方創生SDGs官民連携プラットフォームの枠組みのもと、デジタルワーク人財育成、クラウドソーシング型就業機会創出、地域事業者のデジタル化推進、ワーケーション推進、地方と大都市圏のデジタルワーカー交流促進などを推進する取り組みです。スマートワーク株式会社は、本分科会の設立申請者であり幹事企業として参画しています。

業務提携の特長

1．デジタルスキルと非デジタルスキルを同時に支援 スマートワークが担うWebデザイン、Webディレクション、Wix実践、テレワーク、インストラクション等の実務接続型デジタルスキルに加え、エールが得意とするライフデザイン、タイムマネジメント、自己肯定感、コミュニケーション、クライアントワークなど、就業継続に不可欠な土台づくりを支援します。 2．全国の女性メンターによる1on1伴走 エールが構築する全国の30代～60代女性メンターが、受講者一人ひとりに寄り添う月1回60分のオンラインメンタリングを提供します。 単なる相談対応ではなく、キャリアの棚卸し、目標設定、行動整理、不安の言語化までを支援し、孤立を防ぎながら前進を後押しします。 3．“学んで終わり”にしないコミュニティ形成 受講生同士がつながるオンラインコミュニティを形成・運営し、受講後も継続的に支え合える関係性を育みます。行政施策で課題になりやすい「事業終了後の関係断絶」を防ぎ、継続的な行動変容を促します。 4．仕事機会への接続まで見据えた設計 都市部案件やデジタルワークの供給機能も視野に入れ、学習・伴走・関係形成だけでなく、就業・複業・業務委託など実際の働く機会へつなげる導線づくりを進めます。 自治体施策として、就業率や行動変容、参加継続率などの成果にもつながる設計です。 5．自治体施策として導入しやすい運用モデル 国の施策とも連動しているため、交付金を活用しながら導入できます。また、子育て・介護等で外出しにくい層にもアプローチ可能です。地域課題や対象者属性に応じて、講座、メンタリング、コミュニティ、就業接続の比重を柔軟に設計できます。

プログラム概要

本協業モデルでは、主に以下の支援を組み合わせて提供します。 ・デジタルスキル講座 Webデザイン／Webディレクション／Wix実践／テレワーク／インストラクション 等 ・非デジタルスキル支援 タイムマネジメント／自己肯定感／コミュニケーション／クライアントワーク 等 ・1on1メンタリング 対象：研修修了者 形式：ZoomまたはTeams（完全予約制） 対応時間：平日日中・平日夜間・土日対応 回数：1人あたり60分×月1回 体制：10名前後のメンター配置 ・コミュニティ形成・運営 受講生同士の継続的な交流と相互支援の場を提供 ・仕事供給・就業接続 地域人材と都市部・デジタル案件をつなぐ機会創出

本取り組みが目指すソーシャルインパクト

本協業は、単に女性向け講座を提供するものではありません。 目指すのは、地域において埋もれがちな女性の可能性を可視化し、就業・キャリア形成・地域定着・経済参加を後押しすることです。女性活躍の推進は、個人支援にとどまらず、地域の人財不足対策、関係人口創出、地域経済の活性化、持続可能なまちづくり、消滅可能性都市の対策にもつながるテーマです。エールとスマートワークは、自治体と連携しながら、“女性が地域で自分らしく働き続けられる仕組み”を社会実装することを目指します。

エール株式会社 コメント

女性の就業課題は、スキル不足だけで説明できるものではありません。自信の喪失、孤立、両立不安、将来の見通しの持ちにくさなど、複数の課題が重なっています。だからこそ私たちは、学びだけでも、相談だけでもない、伴走型で包括的な支援が必要だと考えています。スマートワーク様との協業により、自治体とともに、より包括的で実効性の高い女性活躍支援モデルを47都道府県に広げてまいります。 【エール株式会社の主な実績】 ・東京都ファーストカスタマー・アライアンス認定 ・東京都産業労働局と協働し｢家庭と仕事の両立を目指す女性向け再就職支援サービス｣ ・東京都政策目的随意契約に係る認定企業に採択 ・ソーシャル企業認証制度S認証取得 ・神奈川県大磯町万博国際交流プログラムの事前学習提供

スマートワーク株式会社 コメント

全国的な地方における地域課題の中でも特に若者の大都市圏流出抑制や子育て世代（特に女性）への就労支援を実現する取り組みを行います。若者に関心が高いデジタル関連の就労創出を図ることで大都市圏への流出を抑制すると共に大都市圏からのUターン促進を図ります。また子育て世代（特に女性）には子育て環境や状況に応じた働き方の実現を図ることで個人個人のライフスタイルやライフイベントに応じた柔軟な働き方が実現します。また地域事業者のデジタル化、DX化促進を図ることでデジタル地産地消を実現します。 デジタルワークファクトリープロジェクトで地方創生SDGsを実現します。 【スマートワーク株式会社の主な実績】 ・鹿児島県徳之島町デジタルワーク推進事業 ・栃木県日光市スマートワークウーマンプロジェクト ・鳥取県リモートワーカー育成事業 ・北海道安平町スマートワーク推進事業 ・高知県中土佐町デジタルワーク推進プロジェクト

今後の展開

今後は、女性活躍推進、就業支援、デジタル人財育成、移住定住、関係人口創出、地域企業の人材確保などのテーマを持つ自治体との連携を進め、本モデルの導入拡大を目指します。 また、地域課題や対象者に応じたカスタマイズ設計を通じて、各自治体に最適化した支援体制の構築を支援してまいります。

エール株式会社 代表者 ：代表取締役 美宝れいこ 所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-20 銀座THビル9F 事業内容：女性の活躍を応援する女性支援NPO団体パラレルキャリア推進委員会®運営、働く女性のリスキリングスクールAile Academy運営、お仕事マッチング事業Aile Pro運営。 エール株式会社 HP： https://aile-official.co.jp/ パラレルキャリア推進委員会® HP： https://aile-official.co.jp/parallelcareer/ お問合せ先：media@aile-official.co.jp

スマートワーク株式会社 代表者：代表取締役CEO 吉田徹 所在地：東京都港区海岸１－９－１５ スカイハウス浜離宮２４０１ 事業内容：デジタルスキル教育、Web人材育成、テレワーク支援 等 URL：https://www.smartwork-jp.com/sdgs