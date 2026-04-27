イベント概要

『訪日インバウンドマーケティングの「本当の価値」とは？～Payke×ADWAYSが示す、訪日データを起点とした越境ビジネスの未来展望～』は、株式会社Paykeと株式会社アドウェイズが共催する、海外展開・グローバル戦略を見据える企業のマーケティング担当者に向けたウェビナーです。

本ウェビナーでは、Paykeの膨大なスキャンデータとアドウェイズの越境マーケティング知見を掛け合わせ、訪日体験を帰国後の海外展開（クロスバウンド）に繋げるノウハウを公開。インバウンド事業をグローバル事業の柱へと進化させる戦略を解き明かします。

アドウェイズグループからは、海外＆コンテンツグループ グローバルマーケティングDivision Professional Strategic Plannerの土井 亨が登壇をいたします。

開催概要

**イベント名**：訪日インバウンドマーケティングの「本当の価値」とは？～Payke×ADWAYSが示す、訪日データを起点とした越境ビジネスの未来展望～ **・イベントページ**：https://event2605.peatix.com/ **・開催日時**：2026年5月21日（木）14:30～16:00 **・開催場所**：オンライン **・参加費**：無料 **・登壇者**： 株式会社Payke 取締役 宇田川 悠氏 株式会社アドウェイズ 海外＆コンテンツグループ Professional Strategic Planner 土井 亨 **・プログラム**： 1. インバウンドの市場の現状と転換点 2. 「訪日客」を一括りにするのをやめた日に、施策が変わった--7セグメント分析で見えてくる、狙うべき顧客層の選び方（株式会社Payke） 3. 「点」から「線」、「線」から「面」へ。訪日インバウンドマーケティングから始まる戦略的商圏拡大（株式会社アドウェイズ） **・参加特典**：あり（詳細はウェビナー内で別途ご案内いたします）

https://event2605.peatix.com/