清水公園の花ファンタジアにて、約1,200株の春バラの最盛期に合わせて「ローズフェスタ」を開催します。ローズフェスタ期間中の土曜・日曜日にはハワイアンフラやミニライブ・吹奏楽部の演奏会などのイベントや、花ファンタジア内のカフェでもバラにちなんだメニューも提供し、満開のバラをより一層楽しむことができます。 優しい陽射しを浴びて輝くバラを是非お楽しみください。

ローズフェスタ概要

開催期間：2026年5月10日（日）～5月24日（日） 開催場所：花ファンタジア 入場時間：9:00～17:00（受付終了16:00） 入場料金：大人800円・小中学生300円・シルバー（65歳以上）750円 駐車場：1200台

清水公園の概要

住所：千葉県野田市清水906 TEL：04-7125-3030 FAX：04-7125-1670 E-mail：info@shimizu-kouen.com WEB：https://www.shimizu-kouen.com/ アクセス：東武アーバンパークライン 清水公園駅下車、西口から徒歩約10分 また、各施設ごとに受付終了時間があります。 入園料：無料（有料施設を除く）

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